Der Ortsbeauftragte Marcel Colter (rechts) demonstrierte dem Abgeordneten Deniz Kurku (Mitte) und seinen Fraktionskollegen die in der Halle der Johanniter-Unfallhilfe lagernden Geräte. (TAMMO ERNST)

Im Zuge der sogenannten Blaulichtwoche hatte der örtliche SPD-Landtagsabgeordnete Deniz Kurku am Dienstagnachmittag den Arbeitskreis für Inneres und Sport seiner Fraktion zu Gast. Auf dem Programm standen Besuche bei der Johanniter-Unfallhilfe und der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt.

Seit 2006 in Delmenhorst

„Seit 2006 gibt es unseren Delmenhorster Ortsverband“, sagte Marcel Colter. „Am Anfang waren wir zu sechst, heute kommen am Standort an der Hasberger Straße 85 Mitglieder zusammen“, berichtete der Ortsbeauftragte. In der Jugendgruppe kämen noch einmal 30 Nachwuchskräfte hinzu. Seit 2012 gehören die Johanniter auch zu den Einsatzkräften im Katastrophenschutzfall für Delmenhorst, und seit August dieses Jahres wirkt der Ortsverband mit einem Krankenwagen im Rettungsdienst der Stadt mit. Montags, mittwochs, donnerstags und freitags, jeweils von 8 bis 16 Uhr, steuern hauptamtliche Rettungskräfte das Fahrzeug.

Besonders hob Colter die Gruppe für die psychosoziale Notfallversorgung hervor. Ein Team von zehn Mitarbeitern betreue Einsatzkräfte in schwierigen Situationen und begleite auch Notfallseelsorger bei der Benachrichtigung von Angehörigen nach Unfällen mit schweren Folgen. Der Schwerpunkt der Arbeit der Johanniter bilde die Ausbildung, „bei uns kann sich jeder zur Rettungskraft ausbilden lassen“, sagte Colter.

Oberbürgermeister Axel Jahnz (SPD) würdigte in seinem Grußwort das ehrenamtliche Engagement der insgesamt sechs Hilfsorganisationen in der Stadt. Jede sei ein Mosaikstein im Zusammenspiel der Rettungsdienste, „die arbeiten eng miteinander zusammen“. In der Corona-Krise habe man beobachten können, welch große Bedeutung die Katastrophenschützer hätten, viele Menschen haben in dieser Zeit deren Hilfe in Anspruch genommen, „wozu sie auch das Recht haben“. Jahnz betonte, dass das Ehrenamt von der öffentlichen Hand Unterstützung benötige. Ihre Arbeit koste die Stadt nichts, aber die Kommune trage die Verantwortung dafür, die Rettungskräfte finanziell ordentlich auszustatten, „mit modernem Equipment und Mitteln für eine gute Ausbildung“.

Logistikzentrum für Regionalverband

Die Halle der Johanniter in Delmenhorst beherbergt zugleich das Logistikzentrum der Johanniter im Regionalverband Weser/Ems. Ausrüstung, Zelte und Material in einem Gesamtwert von bis zu einer Million Euro würden dort gelagert werden. Insgesamt elf Fahrzeuge werden abgestellt und gewartet, vom Rettungswagen über Mannschaftsbusse bis zum Lastkraftwagen. Marcel Colter hatte an die Landtagsabgeordneten auch einen Wunsch. Würden die Hilfsdienste, ob Johanniter, Malteser, Deutsches Rotes Kreuz oder der Arbeiter-Samariter-Bund, zu Einsätzen unterhalb der Katastrophenschutzschwelle alarmiert, gebe es für deren Kräfte, im Gegensatz zu den Feuerwehrleuten, keine Lohnfortzahlung. „Da muss der Arbeitgeber mitspielen, das macht er auch – einmal, zweimal“, sagte Colter. Er wünscht sich eine landesweite Regelung für eine Gleichbehandlung aller Rettungsdienste. Für Delmenhorst sei eine kommunale Lösung gefunden worden, „ich spreche also nicht für mich“, sagte Colter.