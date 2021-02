Bei einem Auffahrunfall in Hatten ist am Donnerstagnachmittag eine 56-jährige Autofahrerin leicht verletzt worden. Laut Polizeiangaben fuhr die Frau gegen 15.30 Uhr mit ihrem Wagen auf der Hauptstraße und musste etwa auf Höhe des Findlingswegs verkehrsbedingt halten. Dies übersah ein 28-jähriger Transporterfahrer aus Oldenburg und fuhr ihr hinten auf. Ein Rettungswagen brachte die 56-Jährige leicht verletzt in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 500 Euro. Gegen den 28-jährigen Oldenburger haben die Polizeibeamten ein Ermittlungs- sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.