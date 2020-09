Zur Begrüßung als neue Pfarrerin im Entwicklungsraum Delmenhorst/Stuhr/Varrel bekam Carina Böttcher ein bunt gestreiftes Glaskreuz. (Michael Braunschädel)

Welche Früchte können wir ernten? Was bringt uns in Balance? Mit Fragen wie diesen beschäftigten sich gut 45 Hauptamtliche und Kirchenälteste aus allen Delmenhorster evangelischen Gemeinden und den Kirchengemeinden Stuhr und Varrel während eines Workshops zum Entwicklungsraum Delmenhorst/Stuhr/Varrel. In diesem Seminar am vergangenen Sonntag im Gut Varrel mit dem Titel „Horizonte – Du stellst meine Füße auf weiten Raum“ ging es in erster Linie darum, dass sich die Menschen aus den unterschiedlichen Gemeinden besser kennenlernen. Denn in den nächsten zehn Jahren werden die Gemeinden immer mehr zusammenwachsen.

Grund dafür ist die sinkende Zahl derer, die Theologie studieren, um Pastor zu werden. So sollen die derzeit 37 Pfarrstellen auf 29,5 im Jahre 2030 gekürzt werden. Die Tatsache, dass immer mehr Menschen aus der Kirche austreten, sorge überdies für knappere Finanzen im Kirchensäckerl. Deswegen haben sich regionale Entwicklungsräume gebildet, in denen zukünftige Kooperationen und Schwerpunktsetzungen in den Gemeinden diskutiert werden. „Im vergangenen Jahr haben wir einen gemeinsamen Tag in Stuhr für den Entwicklungsraum Delmenhorst/Stuhr/Varrel verbracht. Die Kirchenältesten und Hauptamtlichen haben unter dem Titel ‚Aufbruch’ verschiedene Formen der Zusammenarbeit gefunden“, erklärte die Huder Pfarrerin Barbara Bockentin, die den „Horizontetag“ zusammen mit dem Stuhrer Pastor Robert Vetter und der Stuhrer Pastorin Eike Fröhlich, dem Delmenhorster Pfarrer Dietrich Menne und der Delmenhorster Pastorin Carina Böttcher organisiert hat. „Heute geht es darum herauszufinden, was passiert, wenn wir zusammenarbeiten“, fügte sie hinzu.

Balanceakt

So haben die Fünf ursprünglich zehn verschiedene spielerische Aufgaben entwickelt, denen sich die Teilnehmer in fünf Gruppen stellen mussten. Ausgeübt wurden davon aber nur fünf Spiele, weil wegen des unbeständigen Wetters nicht sicher war, ob die vielen Aufgaben an der frischen Luft angeboten werden konnten. Also fanden vier von ihnen in der Gutsscheune statt. Eine dieser teambildenden Maßnahmen war beispielsweise, sich zu überlegen, was einem in turbulenten Zeiten Balance gibt. In zwei Blecheimern waren Zettel mit Begriffen wie Himmelsnähe, Großzügigkeit, Optimismus und Vorfreude zu finden. Diese beiden Eimer mussten die Teilnehmer an ein Joch hängen und damit versuchen, zu balancieren.

Thilo Thiemann vom Gemeindekirchenrat Stuhr jedenfalls haben diese Aufgaben sehr gefallen. „Es war gut, andere Mitglieder aus der Gemeinschaft kennenzulernen“, war sein Fazit. „Die, die da sind, wollen ja auch etwas bewegen“, merkte er an.

Auf eine Person werden fortan ganz spezielle Aufgaben zukommen: auf Carina Böttcher. Die 29-Jährige ist die erste Pastorin, die im gesamten Entwicklungsraum arbeitet. Auch die anderen Pastoren sollen für Delmenhorst, Stuhr und Varrel gleichzeitig zuständig sein. Sie sollen kreativ, kooperativ und zugleich arbeitsteilig zusammenarbeiten. Zu den gemeinsamen Aufgaben gehören beispielsweise Familienangebote und die Öffentlichkeitsarbeit.

Wie die Arbeitsteilung aussieht, machte Böttcher an ihrem Beispiel deutlich: Da die Theologin zugleich auch Erziehungswissenschaftlerin ist, gehören zu Böttchers Schwerpunkten die Konfirmandenarbeit, die Kausualien (Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen) in der Deichhorster Heilig-Geist-Gemeinde und gemeindeübergreifende Projekte. „Wie die ‚Horizonte’“, nennt sie ein Beispiel.

Perspektivwechel gegen die Angst

Kreispfarrer Bertram Althausen begrüßte die neue Kollegin im Entwicklungsraum während eines kurzen Gottesdienstes mit einer feierlichen Zeremonie. „Mit Carina können wir bis zum Horizont und weiter blicken“, griff er das Thema des Tages auf. „Manchmal wirken Dinge aus der Nähe bedrohlich. Ein Perspektivwechsel im Alltag kann diese Ängste nehmen. Und so nehmen wir dich, Carina, als Teil unserer Gemeinschaft auf“, sagte Althausen. Und auch Menne schloss sie in seine Fürbitten ein: „So begrüßen wir Carina Böttcher in unserer Mitte. Stelle sie ins Licht deiner Wahrheit.“ Den Gottesdienst begleitete die Varreler Kirchenmusikerin Christine Rautenberg mit ihrer Gitarre und gemeinsamem Gesang.

Nachdem Böttcher den Schlusssegen gesprochen hatte, ließ Pastorin Fröhlich noch eine Konfetti-Bombe für Böttcher knallen und überreichte der Neuen im Bunde ein Geschenk: ein bunt gestreiftes Glaskreuz als Erinnerung an „eine Lernreise in Hamburg.“