Auch eine Kunst: das Axtwerfen. Wie es richtig geht, zeigte Stefan Wagner den Besuchern des Hengsterholzer Mittelaltermarktes. (INGO MÖLLERS)

Ganderkesee-Hengsterholz. Ein halbes Dutzend textilverarbeitende Gewerbe auf kleinster Fläche müsste eine harte Konkurrenz sein. Aber nicht, wenn es sich um den Mittelaltermarkt in Hengsterholz handelt – auch wenn er sich „Mittelalterlyches Gedraengel“ nennt. Denn am vergangenen Wochenende boten auf dem Sportplatz nur Hobbyhandwerker ihre Waren an.

22 Lager aus Bremen, Delmenhorst, Hannover und sogar aus Thüringen haben laut Marktvoigt Bahram Pasuki ihre Lager in Hengsterholz aufgeschlagen. „Das sind nicht nur mehr als sonst, auch die Lager selbst sind größer geworden. So besteht jedes Lager aus bis zu 20 Teilnehmern. Unser Lager setzt sich zum Beispiel aus neun Leuten zusammen“, sagt das Mitglied von Skadis Wache. „Skadi ist die nordische Göttin der Jagd, der Rache und des Bogenschießens.“ Und wegen des letztgenannten Patronats bot er eine Bogenbahn an. Seine Frau Carola Pasuki verkaufte nebenan ihren „Töpferkram“. Außerdem gehören zum Organisationsteam Antje Schippers und Peter Mienert, der den Markt „vor etlichen Jahren ins Leben gerufen hat“, sagte der Marktvoigt zum Alter der Veranstaltung: „Wir sind in diesem Jahr zum dritten Mal hier, wir waren zwei Mal in Falkenburg – und entstanden ist das ‚Mittelalterlyche Gedraengel‘.“ Das in diesem Jahr viele Wollanbieter gekommen sind, bezeichnete er als Zufall: „Das finden die aber nicht schlimm, die inspirieren sich gegenseitig.“

Neben Wollprodukten und den bereits erwähnten Töpferwaren konnten die Besucher des „Mittelalterlychen Gedraengels“ aber auch Spielleuten lauschen oder Kunstwerk aus Holz und anderen Naturmaterialien von „de plietsch Handwarkers“ erwerben. Der Tavernenwirt sorgte dafür, dass bei diesen Temperaturen niemand „unverhopft“ bleiben musste. Kinder probierten sich an der Hofschmiede selbst am Amboss aus, und auch Corvus in Silva hatten „Kinderbespaßung“ im Angebot.

Tanea vom Auetal präsentierte in ihrer Filzerei und Schreiberei auch „Shabby-Chic“: Sie wertet gebundene Notizbücher mit Schnörkeln, Zahnrädern, Schlüsseln und Schlüssellöchern auf den Klappendeckeln auf. „Inzwischen hat mir ein Kenner der Szene gesagt, dass das Steam Punk ist“, sagt Tanea vom Auetal. „Ich dachte immer, in erster Linie besteht Steam Punk aus Zahnrädern, aber er meinte, dass sich Steam Punk auf das Viktorianische Zeitalter bezieht. Und da viele meiner Produkte daran erinnern, kann ich also auch mal auf einem Steam-Punk-Markt auftreten.“ Das muss sich aber mit ihrer eigentlichen Vollzeitstelle vereinbaren lassen. Denn im wirklichen Leben heißt die Beverstedterin Sylvia Karré, und als diese verdient sie ihr Geld als Altenpflegerin: „Wenn ich eine Woche lang Nachtschicht hatte, habe ich danach eine Woche frei. Und die verbringe ich auf Märkten.“

Stefan Wagner von den Friesen auf Pilgerschaft brachte den Besuchern das Axtwerfen bei. Gleich zu Beginn hat es ein „Lehrling“ mit so viel Schwung versucht, dass der Kopf vom Schaft fiel. Doch Wagner machte aus der Not eine Tugend und reparierte die Axt nicht nur, sondern verbesserte sie sogar, in dem er den Kopf verkehrtherum anbrachte. „So ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Axt in der Wand hängen bleibt, höher“, erläuterte er.