Unter der Leitung von Katja Wessolowski (4. von rechts) haben Eltern aus sieben Kindergärten in Ganderkesee, Hude und Brettorf im Rahmen des Projekts "Nakita" in ihren Einrichtungen zwei Jahre lang Klimaschutzmaßnahmen vorangebracht. (INGO MöLLERS)

Normalerweise arbeitet das Regionale Umweltzentrum in Hollen (RUZ) mit Schülern oder Lehrern. Und deshalb war das Projekt „Nakita“, bei dem es in den vergangenen zwei Jahren um Klimaschutz in Kindertagesstätten ging, für RUZ-Geschäftsführerin Marina Becker-Kückens auch etwas ganz Besonderes: Hier waren nämlich Eltern gefragt, sich mit kreativen Ideen einzubringen und diese in den teilnehmenden Einrichtungen zu realisieren.

So haben die Eltern im Rahmen des Projektes etwa Insektenhotels, Hochbeete und ein Gewächshaus gebaut, einen Kräutergarten wiederbelebt, Tauschbörsen organisiert, Klimafrühstücke initiiert, Kartoffeläcker angelegt, Saisonkalender (was wächst wann) gebastelt und die Versorgung von Mineral- auf Leitungswasser umgestellt. Beteiligt waren Eltern aus den Kindergärten Kleine Wolke (Ganderkesee), Hoykenkamp, Falkenburg, Bergedorf und Rethorn, aber auch in Hude und Brettorf.

Gerade die Kita in Brettorf setzte mit dem Projekt einer Schmetterlingszucht einen ganz besonderen Akzent. „Am Ende haben die Kinder die Schmetterlinge dann auf der selbst angelegten Blumenwiese in die Freiheit entlassen“, erklärte Elternvertreterin Janine Kolweyh bei der Projektbilanz. Im Rahmen von „Nakita“ hatte jede Kita einen Zuschuss von 500 Euro erhalten, um die Maßnahmen auch finanzieren zu können. Und in Brettorf habe sich darüber hinaus sogar noch ein Sponsor gefunden, weil das große Insektenhotel sonst das Budget gesprengt hätte, berichtete Kolweyh.

Veränderungen brauchen Zeit

„Wir haben gemerkt, dass Veränderungen nicht von heute auf morgen zu bewerkstelligen sind, sondern schon ein paar Monate brauchen, bis sie ins Bewusstsein gedrungen sind“, hat Projektleiterin Katja Wessolowski über die Dauer des Projektzeitraums festgestellt. Aber es sei nicht die Aufgabe des RUZ gewesen, bestimmte Maßnahmen vorzugeben, sondern für den Klimaschutz zu sensibilisieren sowie die Ideen zu moderieren und zu koordinieren. Insgesamt rund 60 Mal hätten sie oder andere Mitarbeiter die Einrichtungen besucht, entweder zu Elternabenden und gemeinsamer Ideenfindung, aber auch zu Vorträgen etwa zu den Themen Trinkwasser, Plastikmüll, Ernährung, Mobilität oder CO2-Fußabdruck. Und gerade diese Vorträge seien es gewesen, die bei ihr ein echtes Umdenken bewirkt hätten, berichtete Manuela Peters, Elternvertreterin aus der Kita Falkenburg.

„Am Anfang stand das eher vage Bewusstsein 'Wir müssen etwas tun'. Inzwischen geht's aber richtig rund“, skizzierte Peters die Entwicklung. Neben dem Gewächshaus-Projekt im Kindergarten betätige sie sich inzwischen etwa auch als aktive Müllsammlerin. Janine Kolweyh bekannte, dass sie deutlich bewusster einkaufe und nach Möglichkeit auf Plastikverpackungen verzichte. Und auch Birgit Geerken, Leiterin der Kita „Schatzinsel“ in Hoykenkamp, hat nach eigenem Empfinden noch dazu gelernt: „Man wusste ja schon viel, aber man ist immer auf dem Weg“, kommentierte sie.

Die Projektkosten in Höhe von rund 116 000 Euro hat zu einem Großteil (93 Prozent) die Nationale Klimaschutzinitiative des Bundesumweltministeriums mit dem Programm „Kurze Wege für den Klimaschutz“ getragen. Ziel sei es laut Wessolowski gewesen, einen Anstoß mit der Hoffnung zu geben, dass sich das Thema Klimaschutz in den Kitas nun verstetige. Dazu seien in einigen Einrichtungen etwa Klima-AGs entstanden.

Marina Becker-Kückens betonte in diesem Zusammenhang noch einmal, dass das Engagement der Eltern für sie keinesfalls eine Selbstverständlichkeit sei. Und um die Eltern in Sachen Klimaschutz weiter bei der Stange zu halten, überlegt die RUZ-Geschäftsführerin nun, im Vorfeld des jährlichen Klimaschutz-Aktionstages in den Einrichtungen nicht nur einen Vorbereitungstag für Erzieher anzubieten, sondern auch eine gesonderte Fortbildung für interessierte Eltern. In Absprache mit Klimaschutzmanager Lars Gremlowski wird sich der Aktionstag im Jahr 2020 übrigens mit dem Thema Abfall beschäftigen, wobei der besondere Fokus auf dem Thema Plastikmüll liegen soll.