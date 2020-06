Nach einem Meisterkurs mit Léon Berben und Thorsten Ahlrichs (2. und 3. von links) haben die Organisten Sabine Erdmann (links), Christian Wiese, Ilse-Marianne Brose, Renate Heidsiek (4. bis 6. von links und Marina Philippova (oben) ihr Können auf der Arp-Schnitger-Orgel in Ganderkesee präsentiert. (TAMMO ERNST)

„Abstand halten“, lautet das Gebot der Stunde. Hat man den Organisten an seinem Instrument oben auf der Orgelempore vor Augen und sein Publikum weit unten auf den Kirchenbänken, so eignet sich das Orgelkonzert wie kein anderes dazu, die derzeitigen Sehnsüchte nach lebendiger Musik zu erfüllen. Herrscht doch auch unten meist kein in Corona-Zeiten unzulässiges Gedränge. Und so hat Kreiskantor Thorsten Ahlrichs, Organist und Kirchenmusiker an St. Cyprian- und Cornelius, in diesen Tagen denn auch endlich wieder Musik erklingen lassen. Begonnen hatte das mit einer gemeinsam mit Pastorin Irene Schlawin gestalteten Orgelandacht am Pfingstmontag. Mit dem jungen, bereits in Studienzeiten mehrfach preisgekrönten Organisten Frederik Kranemann, begann dann die Reihe der 30-minütigen Kurzkonzerte an der historischen Schnitger-Orgel.

Zu einem „Orgelmeisterkurs“ waren am vergangenen Wochenende sieben Nachwuchsorganisten aus dem gesamten Bundesgebiet (die internationalen Teilnehmer aus Italien, der Schweiz und Frankreich mussten wegen der Pandemie absagen) angereist, um mit den „Meistern“ Natalia Gvozdkova, Léon Berben und Thorsten Ahlrichs an historischen Orgeln der Region (außer Ganderkesee waren das Bockhorn und Langwarden) zu arbeiten und sich das historisch-authentische spielerische und musikalische Handwerkszeug anzueignen, das ja durch ganz eigene „Spielregeln“ sich auszeichnet. Da waren die jungen Organisten bei den drei Meistern in guten Händen, pflegen die doch täglichen Umgang mit ihren faszinierenden Instrumenten. Léon Berben ist zudem Orgelprofessor in Köln und gilt als einer der führenden Köpfe in der Alte-Musik-Szene. Wie natürlich auch die beiden anderen ausgewiesene Alte-Musik-Fachleute sind.

Drei Tage hatten sich die Amateurorganisten mit Fragen des musikalischen Tempos, der Wahl der Register, der Spiel- oder der Verzierungstechnik befasst. Hausherr Thorsten Ahlrichs dankte den sieben Teilnehmern für ihr Engagement, hatte auch das Wort Professionalität bereit, die das Spiel der Amateure auszeichne. So strahlte die kurze und kurzweilige Stunde Orgelmusik mit fünf der sieben Organisten und vornehmlich Werken aus der Zeit vor Bach ein Hochmaß an vielgestaltiger Orgelkunst aus. Das begann mit einem Präludium in g von Vincent Lübeck (1656 – 1740), das Marina Philippova als schönstes Beispiel musikalischer Lebendigkeit darstellte, frei schweifend in seiner Bewegtheit, voller Beredtheit in der Feinheit von Anschlag und Artikulation, immer auch den großbogigen Zusammenhang wahrend.

Ilse Marianne Brose gab Melchior Schildts (1592 – 1667) „Pavane lachrimae“ mit Variationen nach John Dowlands Lautenlied „Flow my tears“ vokalen Klang, ließ die musikalischen Phrasen atmen, hatte Anschlagsnuancen parat in duftigem Tonleiterspiel und eleganten Verzierungen. Aus der Sammlung „8 kleine Präludien und Fugen“ von Johann Sebastian Bach (1685 – 1750), die aber von anderer Hand komponiert sind, spielte Sabine Erdmann ein kurzes Präludium in d-Moll mit fließender Legato-Bewegtheit und energischem Akkordzugriff. Später präsentierte sie noch ein Präludium in F von Vincent Lübeck als machtvolle Klangrede, gab gleich dem einleitenden Pedalsolo den Ausdruck beredter Orgelpracht. Die Fuge bekam in ihrer Interpretation einen strengen, immer aber auch tänzerischen Ausdruck.

Johann Steffens (1560 – 1616) ist in seiner Vokalmusik der italienischen Renaissance verbunden. Auch sein Orgelchoral „Jesus Christus, unser Heiland“ strahlt eine gewisse Archaik aus, die von Christian Wiese mit drängender Geste, knorrigen Registerfarben und gezügelter Verspieltheit mit Leben erfüllt wurde. Das Präludium in d von Dietrich Buxtehude (1637 – 1707) war in Wieses Interpretation eine aufregende Musik der Unruhe und des Suchens, aber auch des Findens und der Zielgerichtetheit, voller rhythmischer Schärfe, Musik des lodernden Feuers und der dichten Gefasstheit.

Vorher hatte Renate Heidsiek Franz Tunders (1614 – 1667) Präludium mit packender Leidenschaft erfüllt, die Fuge unter einem dichten Bogen gehalten, dessen Spannung sich in der Wildheit des Schlussteils eine Lösung suchte. Für alle Musiker hatte das kleine Publikum Applaus parat, der bei vollem Haus sicher überzeugender geklungen hätte.