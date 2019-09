Ines Posenauer und Siegbert Schmidt führen inzwischen das Familienunternehmen an. Die Mitarbeiter der Paul Schmidt GmbH kommen in den Genuss gläserner Wasserhähne. (Ingo Möllers)

Wildeshausen. Groß, imposant und modern steht das Firmengebäude der Paul Schmidt GmbH im Wildeshauser Gewerbegebiet. Es wirkt noch so frisch und neu, als sei es gerade erst dort abgestellt worden. Das Navigationsgerät findet nicht einmal die Straße, an der es steht. 2015 wurde es gebaut, „und wir haben schon wieder Anbaupläne“, sagt die Prokuristin Ines Posenauer seufzend.

Dieser Satz zieht sich wie ein roter Faden durch die Firmengeschichte, wie ihr Vater, der Geschäftsführer Siegbert Schmidt, erzählt: „1959 hat mein Vater das Unternehmen bei Visbek gegründet. 1963 sind wir nach Wildeshausen an den Prinzessinweg gezogen, 1980 ins Gewerbegebiet West und vor vier Jahren hierher an die Spenglerstraße. Wir haben immer angebaut, angebaut und angebaut, bis es nicht mehr ging, und dann sind wir umgezogen. Als wir hierher kamen, dachten wir: ‚Das muss jetzt aber reichen.‘ Aber das Lager wird uns dauernd zu klein.“

Wenn man bedenkt, wie die Branche der Paul Schmidt GmbH bis heute im Volksmund betitelt wird – Gas, Wasser und ein unflätiges Wort –, staunt man, wie groß und modern so ein Betrieb sein kann. Auch das Portfolio liest sich zukunftsorientierter als besagter Volksmund vermuten lässt: „Heizung, Lüftung, Sanitär, Schwimmbad, Solar“ hat sich das Unternehmen sprichwörtlich auf die Fahne geschrieben.

„Wir installieren hauptsächlich in Neubauten Heizungs-, Lüftungs-, Sanitär- und Klimaanlagen“, fasst es Siegbert Schmidt zusammen und fügt hinzu: „Ein großes Feld sind aber auch komplette Badsanierungen.“ Seine Kunden sind zwar unter anderem Privathaushalte, aber eben auch Bauträgerfirmen und Betriebe aus der Industrie in einem Umkreis von 100 Kilometern. Die Aufträge sind also größer als noch 1959, „aber die Zeit für die Fertigstellung wird immer kürzer“, sagt Schmidt. „Zumal viele Kunden so viel wie möglich aus einer Hand haben wollen“, ergänzt er.

Es versteht sich von selbst, dass aus dem einstigen Zwei-Mann-Betrieb inzwischen ein Unternehmen mit 50 Mitarbeitern geworden ist. Zwölf davon sind Auszubildende. Sie wollen Anlagenmechaniker für SAK-Technik, Kaufleute für Büromanagement oder technische Systemplaner werden. „Wir brauchen einfach die Fachkräfte und hoffen, unseren eigenen Nachwuchs großzuziehen. Die besten Mitarbeiter sind eben die, die man selbst ausgebildet hat“, erklärt Ines Posenauer. Das Konzept scheint aufzugehen: „Unser allererster Lehrling arbeitet immer noch hier“, sagt Schmidt nicht ohne Stolz.

Die Fachkräfte werden dringend benötigt. Denn zum einen müssen wegen der engen Zeitpläne immer mehr Mitarbeiter gleichzeitig auf einer Baustelle sein. „Damit wir das bewältigen können, arbeiten wir schon seit Jahren mit Leiharbeiterfirmen zusammen. Aber ich würde gerne wieder davon weg kommen“, sagt Schmidt.

Zum anderen wird der Handwerksberuf, für den es irgendwie keine eingängige, umfassende Bezeichnung gibt, immer anspruchsvoller. „Im Kundendienst wird kaum mehr herumgeschraubt. Da wird eher programmiert“, erklärt Schmidt. Er selbst könnte noch einiges selbst reparieren. Er lernte Gas- und Wasserinstallateur und Klempner – heute heißt das Zentralheizungs- und Lüftungsbauer.

Er legte seinen Meister nach, denn für ihn war „eigentlich immer klar“, dass er die Firma seines Vaters einmal übernehmen würde: „Ich bin ja auch damit aufgewachsen.“ Ursprünglich war sein Vater auf dem Sektor der Wasseraufbereitung tätig. „Er hat Eigenwasserversorgungsanlagen installiert, zum Beispiel auf landwirtschaftlichen Höfen. So etwas braucht man ja heute gar nicht mehr. Da musste sich der Betrieb umorientieren“, erzählt Schmidt und fügt hinzu: „Die Zeiten wandeln sich im Moment sehr. Der Beruf ist insgesamt so viel technischer geworden – allein die etlichen verschiedenen Heizungen, die es inzwischen gibt.“ Viele Kunden legen heutzutage auch großen Wert auf Nachhaltigkeit.

Nicht nur von außen macht das Firmengebäude einen imposanten Eindruck. (Ingo Möllers)

Und dann sind da noch die Badsanierungen. Die sind speziell, „denn die erfolgen ja in der Regel im bewohnten Zustand“, erklärt Schmidt, und seine Tochter ergänzt: „Das heißt, nach maximal zwei Wochen müssen wir damit fertig sein. Viele können das in so kurzer Zeit nicht, denn die Fliesen und Elektrik gehören ja auch dazu.“ Da ist eine ganz enge Vernetzung mit den beiden Gewerken unerlässlich.

Die Badplanung wird von der Paul Schmidt GmbH allerdings selbst übernommen. „Wir haben dafür ein 3-D-Programm, damit funktioniert das perfekt“, sagt Schmidt. Da es im Firmengebäude aber keine Badausstellung gibt, kommen die Mitarbeiter in den Genuss exquisiter Toilettenräume. „Falls Kunden doch mal etwas in echt sehen möchten, haben wir jede Mitarbeitertoilette anders gestaltet. Das ist sozusagen unsere Ausstellung“, erzählt Ines Posenauer. Und wer kann schon von sich behaupten, dass er sich bei der Arbeit an einem gläsernen Wasserhahn die Hände wäscht?