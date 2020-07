Das Programm unter der Überschrift „Die singenden Saiten“ begann mit dem „Prélude“ aus der zweiten Suite von Francois Couperin (1668–1733). (INGO MöLLERS)

„Eine mittlere Geige, die man zwischen den Knien spielt. Sie hat sechs Saiten und ist von ausnehmender Anmut. Die Nachtstücke lassen sich herrlich darauf vortragen; überhaupt alles, was Anmut und Zärtlichkeit atmet. Dieses Instrument erfordert viel Gefühl, und nur wenige können es so spielen, wie es seiner Natur nach behandelt werden muss.“ Diese Liebeserklärung an die Viola da Gamba stammt von Christian Friedrich Daniel Schubarth, einem intimen zeitgenössischen Kenner der Musik um 1700. Seine so liebevolle Beschreibung des Wesens der Gambe lässt sich ohne Einschränkung auch anwenden auf das zweite Konzert in der Reihe „Sommer. Abend. Musik.“ in der St. Cyprian- und Corneliuskirche am Sonnabend.

Eingeladen hatte Kreiskantor Thorsten Ahlrichs die renommierte Gambenspielerin Jenny Westman, er selbst saß am Cembalo. Älteren Musikliebhabern wird Jenny Westman aus zahlreichen Sommerkonzerten in der Stadtkirche in Delmenhorst bekannt sein, als diese noch unter der Regie des damaligen Kantors Gerd Hofstadt stattfanden. Seither konzertiert sie europaweit und zählt zu eben jenen, die die Viola da Gamba im schubartschen Sinne spielen können.

Das Programm unter der Überschrift „Die singenden Saiten“ begann mit dem „Prélude“ aus der zweiten Suite von Francois Couperin (1668–1733). Und welches Instrument könnte diese Musik wohl besser „singen“ lassen, als die Gambe, deren Klang ja auch der menschlichen Stimme sehr nahe ist. Kantables Spiel, instrumentales Singen zählt auch bei den Tasteninstrumenten zum Ideal musikalischer Ausdruckskunst. Und da ließ auch Thorsten Ahlrichs sein Instrument atmen und singen im innig-dichten Zusammenspiel mit der Gambe. Beeindruckend war dabei die Nachdenklichkeit des Ausdrucks, die dem Prélude seinen Vorbereitungssinn gab. Das, was dann kam, war nun nicht von Couperin, sondern von Dietrich Buxtehude (1637–1707), den Thorsten Ahlrichs hier als Komponisten hochvirtuoser Cembalo-Musik vorstellte. In der „Aria con variazioni“ gab es die kantable Aria mit virtuos funkelnden Verzierungen, Miniaturkoloraturen gleich, die sich in den Variationen zu rauschhaft-brillantem Skalenspiel erweiterten, gespielt mit der Bravour der leichten Hand, wechselnd mit Partien der sanglichen Legatokunst.

Vor einer Sonate in e-Moll für Viola da gamba und Basso continuo von Georg Philipp Telemann (1681–1767) gab Jenny Westman kurze Informationen zu Telemann, den verkannten „Vielschreiber“ mit seiner so erfolgreichen Musik, die er auch in einer Zeitschrift verbreiten ließ. Ihre anspruchsvolle Gefälligkeit war dann zu hören in einer kurzen „Cantabile“-Einleitung mit schier endlosen Gesangslinien, einem hochbewegten Allegro in dichtem Zusammenspiel, einem sehr sprechenden „Rezitativo“ mit anschließender ganz vokaler „Arioso“-Sinnlichkeit und einem Vivace, das nichts weniger als eine Tenor-Bravour-Arie für Viola da gamba und Cembalo wurde.

Händel-Werke mit bewegter Innigkeit

Die „Schlager“ aus Georg Friedrich Händels (1686–1759) Opern, wie das „Lascia ch’io pianga" aus „Rinaldo“ wollten schon damals die Cembalisten allein spielen. So entstanden Bearbeitungen, wie die von William Babell (1690–1723), die Thorsten Ahlrichs als Primadonna am Cembalo mit Verve, mit bewegt drängendem Skalenspiel und dabei mit aller beseelter Innigkeit spielte. Carl Friedrich Abel (1723–1787), Komponist und „der letzte große Gambist“, so ein Nachruf, war eine zentrale Figur im europäischen Musikleben. Berühmt wurde er auch als Konzertveranstalter der „Bach-Abel-Konzerte“ in London gemeinsam mit dem Bach-Sohn Johann Christoph.

Jenny Westman spielte sein Allegro in d für Viola da gamba solo, und man muss ihr Spiel, das auch mit leichthändiger Mehrstimmingkeit und mit Farbenreichtum aufwartete, hier beschreiben mit zeitgenössischen Worten von Abels Musik, die da sagen: „Sangbar und schön in abelschem Gusto“. Zum Schluss des Programms spielten Jenny Westman und Thorsten Ahlrichs höchst reizvolle Bearbeitungen von drei schwedischen Volkliedern. Lieder vom Abschied von der Heimat, Lieder zum Tanz und Lieder von der Liebe in einem Augenblick. Das wirkte einmal durch seine folkloristische Schlichtheit, dann durch raffinierte Harmonik. Wenn Gambe oder Cembalo dann einen repetierenden, „Walking Bass“ spielen, bekommt die Musik einen ganz popmusikalischen "Groove“, der den Liedern eine hohe Ursprünglichkeit gibt.

Für den langen Schlussbeifall bedankten sich beide Künstler mit der Zugabe eines schwedischen Sommerliedes, und es war hochspannend, wie nach der langen, singenden Solointroduktion der Gambe das Cembalo sich ganz still und organisch einfügt. Wunderschön!