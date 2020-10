In Wildeshausen musste die Polizei bei einer Feier einschreiten, weil sich die Gäste nicht an die Corona-Regeln hielten. (Björn Hake)

Zu einer Feierlichkeit an der Glaner Straße in Wildeshausen rückte die Polizei am Freitag aus. Es waren deutlich mehr als die zulässigen zehn Personen zusammengekommen. Es handelte sich um eine Hochzeit, wobei die Hygieneregeln nicht eingehalten. Des Weiteren stammten die Gäste aus mehr als zwei Haushalten und verstießen auch in diesem Punkt gegen die Corona-Regeln. Auf Grund dieser Tatsachen wurde die Feier auf Anordnung des Landkreises Oldenburg aufgelöst.