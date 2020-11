Gleich zweimal hat die Polizei am Freitag massive Verstöße gegen die Corona-Richtlinien festgestellt. Nach einem Hinweis auf eine Hochzeitsfeier an der Jägerstraße überprüften die Beamten gegen 17 Uhr eine private Wohnanschrift. Hier trafen sie auf rund 60 Personen, die an den Feierlichkeiten teilnahmen. Die Hochzeitsgesellschaft wurde aufgelöst, 29 Anzeigen gefertigt. Ein weiterer Hinweis führte die Beamten gegen 20 Uhr zu einer Geburtstagsfeier am Ginsterweg mit neun Personen aus mehreren Haushalten. Gegen alle Beteiligten wurde Anzeige erstattet, außerdem müssen sie sich auf hohe Bußgelder einstellen.