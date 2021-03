Am Mittwoch informierte sich Udo Heinen, Bürgermeisterkandidat von SPD und Grünen (rechts), über die Situation vor Ort. Er sprach mit Anwohnern und Vertretern des Ortsvereins Hoykenkamp. (INGO MöLLERS)

Mit einer Kapazität von weit über 100 Betreuungsplätzen gehört die Kita „Schatzinsel“ in Hoykenkamp zu den größeren Einrichtungen ihrer Art in der Gemeinde Ganderkesee. Da kann man sich vorstellen, dass zu den Bring- und Abholzeiten ein lebhafter Verkehr an der Fockestraße und ihren Nebenstraßen herrscht. Genau dieser Verkehr sorgt inzwischen für einigen Verdruss bei den Anwohnern der Straße Kurzer Kamp.

„Weil die Straße dichtgeparkt war, ist es im vergangenen Jahr mehrfach vorgekommen, dass die Müllabfuhr nicht durchkam und die Tonnen einfach stehen geblieben sind“, beklagt etwa Anwohner Werner Kruse. Ganz abgesehen von dem Problem, dass auch Rettungsdienst und Feuerwehr im Fall des Falles die Zufahrt versperrt sein würde. Auch die Tatsache, dass die Verwaltung zwischenzeitlich nachgebessert und vereinzelte Flächen der kleinen Nebenstraße explizit als Stellflächen ausgewiesen hat, hat die Situation nicht nachhaltig verbessert. Gemeinsam mit dem Ortsverein Hoykenkamp regt Kruse deshalb an, auch die Parkverbotszonen, die unbedingt frei gehalten werden müssen, um größeren Fahrzeugen die Durchfahrt zu ermöglichen, durch Schraffuren kenntlich zu machen.

Inzwischen hat sich auch die Politik in die Angelegenheit eingeschaltet: „Vor der Kita befinden sich bereits 18 Parkplätze, obwohl die Gemeinde eigentlich nur sieben vorhalten müsste“, hat Fred Molde, SPD-Ratsherr und im Vorstand des Ortsvereins Hoykenkamp, in einem Sondierungsgespräch bei der Verwaltung in Erfahrung gebracht. Einen Großteil dieser Stellflächen würden zurzeit die Mitarbeiter der Kita beanspruchen. Deshalb hat die FDP-Fraktion im Ganderkeseer Gemeinderat unlängst beantragt, dass die Gemeinde einen Teil einer Weide im hinteren Bereich kaufen und dort weitere zwölf bis 15 Parkplätze − speziell für die Kita-Kräfte − errichten möge. „Bei der Größe dieser Kita geht es nicht darum, ein oder zwei zusätzliche Parkplätze zu schaffen“, hatte Fraktionsvorsitzende Marion Daniel argumentiert. Die Weide befinde sich in unmittelbarer Nähe der Kita. „Und wenn die Mitarbeiter dort ihre Autos parken würden, wären die vorderen Parkplätze frei für das Kurzzeitparken der Eltern“, erklärte Daniel. Der Erwerb der Fläche würde sich nach Kenntnis des Ortsvereins auch in einem finanziell überschaubaren Rahmen bewegen.

Heinen: Lieber keine Flächen versiegeln

Die SPD und ihr Bürgermeisterkandidat Udo Heinen favorisieren dagegen eine andere Lösung: „Wenn es nicht unbedingt notwendig ist, würden wir weitere Versiegelungen von Flächen gern vermeiden“, erklärte Heinen am Mittwoch bei einem Ortstermin mit Anwohnern und Vertretern des Ortsvereins Hoykenkamp. Um das Problem zu lösen, appellieren er und die Sozialdemokraten deshalb an die Kita-Leitung, dass sie ihre Beschäftigten dazu bewegen möge, ihre Fahrzeuge auf einer geschotterten Fläche in der Nähe der Bahnschienen abzustellen, die sich bereits im Besitz der Gemeinde befindet. Das würde für die Mitarbeiter zwar einen Fußweg von etwa 200 Metern bedeuten, was aus SPD-Sicht jedoch zumutbar sei.

Aus Sicht der Anwohner und des Ortsvereins ist ein neuer Parkplatz, wie ihn sich die FDP vorstellt, auch deshalb nicht so ideal, weil er von der Straße nicht einsehbar wäre. So bestehe etwa die Gefahr, dass dort ein erhöhtes Müllaufkommen zu befürchten sei. Festlegen mag sich Ortsvereinsvorsitzender Hartmut Fastenau zurzeit aber nicht: "Wir streben eine einvernehmliche Lösung an und wollen in dieser Angelegenheit nur vermitteln", erklärt er. "Uns geht es darum, dass am Ende alle Beteiligten − die Anwohner, die Mitarbeiter, die Eltern und die Lieferanten − zufrieden sind.

Udo Heinen, der ja bei der Bürgermeisterwahl nicht nur für die SPD, sondern auch für die Grünen ins Rennen geht, will seine Gespräche mit betroffenen Bürgern zu aktuellen Themen der Ganderkeseer Politik bereits am Montag, 22. März, fortsetzen. Um 18 Uhr wird er dann mit Anwohnern des Wohngebiets Am Randgraben diskutieren. Im Zuge der Einschränkungen durch die Coronapandemie finden diese Treffen derzeit allerdings ausschließlich in kleinem Rahmen und im Freien statt.