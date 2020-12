Die neue Holzbrücke im Barneführer Holz können Waldbesucher und Radfahrer fortan wieder als Bindeglied zwischen den Orten Sandhatten und Sandkrug bis Oldenburg nutzen. (INGO MöLLERS)

Tief in ihre Taschen haben die Niedersächsischen Landesforsten gegriffen, um eine neue Holzbrücke mitten im Barneführer Holz in Sandkrug zu errichten. Herausgeholt wurden 90 000 Euro. So viel hat die aufwendige Aktion, die abgängige Kroll-Brücke in dem beliebten Waldstück durch eine neue Konstruktion zu ersetzen, gekostet. „Wir haben alles selbst finanziert. Das ist schon beachtlich, wenn man bedenkt, dass es um eine rein touristische Holzbrücke geht“, erklärt Rainer Städing, regionaler Pressesprecher für die Forstämter Ankum, Ahlhorn, Neuenburg und Nienburg.

Die Brücke führt über den Schwarzen Graben nahe der Hunte, in den Karten auch als „Fleth 26“ geführt. Sie ist ein wichtiger Kreuzungspunkt für Wander- und Radwege mitten im Barneführer Holz und dient ausschließlich der touristischen Erschließung. Waldbesucher und Radfahrer nutzen die Brücke als Bindeglied zwischen den Orten Sandhatten und Sandkrug bis Oldenburg. „Es ist ein bekannter Geheimtipp“, sagt Rainer Städing. Hier gebe es viele alte naturbelassene Eichen und Buchen. „Es wirkt wie ein Urwald“, findet Städing.

Für Revierleiter Karl-Heinz Pelster ist es bereits das zweite Mal in seiner 37-jährigen Amtszeit, dass er die Brücke im Barneführer Holz erneuern lassen musste. In den 1960er-Jahren bauten Pioniere die erste Holzbrücke, die nach dem leitenden Offizier seither Kroll-Brücke heißt. In den 1990er-Jahren ersetzte der Revierförster die abgängige Brücke durch eine neue Holzkonstruktion. Auf jedem Ufer trugen drei starke Douglasienpfähle die neue Holzbrücke. Sechs Meter tief wurden die Baumstämme in den Untergrund gerammt, bis tragfähige Bodenschichten erreicht waren. Doch auch ihre Zeit war nun gekommen. Der Zahn der Zeit hat an dem Holz genagt und musste ersetzt werden. Bereits im Oktober wurde die Brücke abgerissen. Danach begannen die Arbeiten an der neuen Brücke, die bis kurz vor Weihnachten andauerten.

Dass die Holzkonstruktion mit einem „beachtlichen Betrag“ von 90 000 Euro bei den Niedersächsischen Landesforsten zu Buche schlägt und die Arbeiten „länger als vorgesehen“ dauerten, hat mehrere Gründe, wie Städing erläutert: „Das ist insbesondere den Sachen geschuldet, die man nicht sieht.“ So hatte die ausführende Hattener Wasserbau-Firma Hecker zur Bedingung gemacht, dass eine Kampfmittelsondierung durchgeführt wird.

Hintergrund hierfür war, dass wegen des weichen Untergrunds die neuen Stahlspundwände bis neun Meter in die Tiefe reichen sollten. Nach der Kampfmittelsondierung konnten dann die Wände für das Betonfundament gerammt werden. „Wie bei so vielen Dingen waren auch hier die Vorarbeiten und die Gründungen, die man nicht sieht, aufwendiger als die relativ kleine Brücke“, beschreibt Revierleiter Pelster die Bauarbeiten. Er geht davon aus, dass die neue Gründung mehrere Brücken überdauern wird. Im Gegensatz zu den vorherigen Douglasien-Rammpfählen, die immerhin 25 Jahre lang hielten.

Die bereits früher angestellte Überlegung, mit preiswerten Betondurchlässen zu arbeiten, kam wegen der notwendigen Durchlässigkeit des Fließgewässers bei Hochwasser nicht infrage. Im Rahmen der Arbeiten wurde laut Städing die Durchlässigkeit jetzt sogar auf fast fünf Meter Breite erhöht. Auch die erneute Verwendung von hölzernen Rammpfählen als Gründung wurde verworfen, da das Holz nicht komplett unter Luftabschluss steht und in den Übergangszonen genauso verrotten würde, wie man es zum Beispiel auch von Weidezaunpfählen kennt.

Die drei Meter breite Holzbrücke selbst wurde aus Eichen- und Douglasienholz hergestellt. Lediglich für die Tragbalken kam sibirische Lärche zum Einsatz, die einer höheren Dauerhaftigkeitsklasse zugeordnet ist, erläutern die Landesforsten.