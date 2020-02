Aus den elften Harpstedter Holzheiztagen ist am Sonnabend der elfte Harpstedter Holzheiztag geworden: Denn wegen der Unwetterwarnung für Sonntag ist der zweite Veranstaltungstag mit fast 60 Ausstellern im Wald am Harpstedter Amtsacker abgesagt worden. Dafür zeigte sich Rainer Städing, regionaler Pressesprecher für die Forstämter Ankum, Ahlhorn, Neuenburg und Nienburg mit dem ersten Veranstaltungstag sehr zufrieden: „Wir habe einen Super-Zuspruch, das Grundinteresse ist auf jeden Fall da", sagte er bereits am Sonnabendnachmittag.

Städing bedauerte die Absage des zweiten Veranstaltungstages. „Leid tun uns in erster Linie die Caterer, die sich für zwei Tage mit Lebensmitteln eingedeckt haben. Diesen Verlust können wir natürlich nicht ausgleichen.“ Der Sturm sollte zwar erst gegen 18 Uhr am Sonntag richtig loslegen und die Veranstaltung bis 17 Uhr dauern, aber da sich das Unwetter ja schon mit Sturmböen vor 17 Uhr ankündigte und die Aussteller nach Toreschluss noch hätten abbauen müssen, beschlossen die Veranstalter auf den zweiten Messetag zu verzichten. „So können die Aussteller den Sonntagvormittag noch nutzen, um in Ruhe abzubauen“, sagte Städing. „Ich habe den NDR gebeten, im Verkehrsfunk oder bei den Wettermeldungen durchzusagen, dass die Holzheiztage Sonntag ausfallen."

Winzige Häuser und Kettensägekünstler

Auch wenn es sich bei den Holzheiztagen um eine Messe unter freiem Himmel handelt, so hätten Frank Gertje und Florian Schick dem Sturm vielleicht sogar entspannt trotzen können. Denn sie hatten als Aussteller ein richtiges Haus dabei – ein Tiny House. Schick hatte es selbst gebaut. Er ist Projektleiter für den sozialen Wirtschaftsbetrieb der Ländlichen Erwachsenenbildung in Niedersachsen des Jobcenters im Landkreis Ammerland. „Wir arbeiten zusammen mit Langzeitarbeitslosen“, erklärte Projektkoordinator Gertje. Das ausgestellte Tiny House war gerade mal 6,30 mal 2,50 Meter groß und mit seinen 3,5 Tonnen lässt es sich mit einem Geländewagen überall hinfahren. „Wir bauen alles, was unsere Kunden haben wollen“, sagte Gertje. „Dabei benutzen wir viel gebrauchtes Material, alte Paletten und Gartenzäune zum Beispiel. Außen ist das Holz nicht behandelt. Es ist Lärchenholz, das ist witterungsbeständig.“

Mit Holz arbeiten auch die beiden Kettensägenkünstler Michael Damm und Rainer Füllgrabe. Die Männer aus dem Harz verwandeln mit ihren schweren Geräten klobige Holzstämme in Eulen, Adler und Wildschweine, bei denen man jedes Haar, beziehungsweise jede einzelne Feder erkennen kann. „Ich habe sogar zwei Mal meine Frau porträtiert“, erzählte Damm und zeigte Fotos dieser Kunstwerke. Auf dem einem war ein Drache, auf dem anderen eine Hexe zu sehen. Ansonsten hat er auch schon Füchse, Waschbären und Erdmännchen mit einer Kettensäge hergestellt. „Nur für die Augen nehme ich einen kleinen Fräser“, erzählte er.

Echte Tiere gab es am Sonnabend in Harpstedt aber auch zu sehen: Pferde und Hunde. Die Rettungshundestaffel aus Lemwerder zeigte, was Apple, Nikan, Felix, Senne und Nando so alles können. Sie durchliefen einen kleinen Parcours, der aus einer Wippe, einer liegenden Leiter auf Stuhlhöhe und einem Tunnel bestand. „Hier sollen die Hunde ihre Gewandtheit trainieren“, erklärte Hundeführerin Bettina Dogs-Prößler. „Wir üben öfters in diesem Wald von Herrn Guda.“ Eberhardt Guda ist Revierförster und zugleich Organisator der Holzheiztage. „Denn die Hunde sollen auch lernen, Menschen, die sich im Wald verlaufen haben, zu finden. Ein Hund kann innerhalb von 20 Minuten eine Fläche von 30 000 Quadratmetern durchsuchen“, fuhr Dogs-Prößler fort. Das würde ungefähr einer Fläche von vier Fußballfeldern entsprechen. „Nur, dass ein Fußballfeld übersichtlicher ist als ein Wald mit Hügeln, Büschen und Bäumen“, erklärte die Hundeführerin.

Durch Büsche und Bäume müssen sich auch die Pferde von Thomas Glander und seinen Mitstreitern winden. Seine Belgier Herkules und Spartakus arbeiten nicht nur in der Land-, sondern auch in der Forstwirtschaft. Die beiden Kaltblüter, oder „Kalten“, wie Glander sie liebevoll nannte, arbeiten als Rückepferde. Das bedeutet, dass sie dort, wo ein Traktor nicht ohne weiteres hinkommt, Baumstämme abtransportieren.