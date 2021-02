Unbekannte Täter sind am Wochenende in eine Holzhütte in Hude eingebrochen. Laut Polizeiangaben ereignete sich der Einbruch zwischen Sonnabend, 14 Uhr, und Sonntag, 13.20 Uhr. Die Einbrecher hebelten die Tür zu der Hütte im Waldgebiet Hasbruch auf und betraten diese. Entwendet wurde allerdings nichts. Die Polizei sucht nun Zeugen, die im Tatzeitraum etwas beobachtet haben und Hinweise zu dem Einbruch geben können. Diese werden telefonisch unter 0 44 31 / 94 11 15 entgegengenommen.