Am Josef-Hospital werden jetzt auch Antigen-Schnelltests durchgeführt. (Sebastian Gollnow/dpa)

„Wir werden in gut drei Wochen sehen, ob uns das wirklich weiterhilft“, sagt Chefarzt Klaus Gutberlet. Am Josef-Hospital Delmenhorst beginnt man in dieser Woche, Klinikbesucher, für die sehr strenge Zulassungsbeschränkungen gelten, und einen eng definierten Kreis von Begleitpersonen, mit Antigen-Tests auf eine Covid-19-Infektion zu testen. In der Außenstelle des Krankenhauses wird nach einem Abstrich die Probe nach Antikörpern untersucht, das Ergebnis soll bereits nach 15 Minuten vorliegen.

Schnelltests zunächst probeweise

Man wolle später die Zuverlässigkeit dieser weiteren Testmöglichkeit und die Akzeptanz in der Bevölkerung dafür bewerten. Für den Fall, dass bei sinkenden Corona-Fallzahlen in Delmenhorst überhaupt die Voraussetzungen für eine Lockerung der Besuchsbeschränkungen an der Wildeshauser Straße bestehen, könnte mit dem Schnelltest dann die Zutrittsberechtigung ins Hospital erleichtert werden. „Ich spreche hier Sätze mit vielen Konjunktiven“, schränkte Gutberlet zu frühe Hoffnungen ein. Gedacht seien solche Erleichterungen gegebenenfalls für die Zeit der Feiertage. Die Sorge, dass Infektionen von außen ins Krankenhaus getragen werden, bleibt nach wie vor groß. Die noch vergangene Woche gemeldete Zahl an Corona erkrankten Mitarbeitern habe sich „zum Glück“ nicht verändert. Dadurch bestehe für diesen Bereich auch kein neuer Handlungsbedarf.

Klinik-Geschäftsführer Christian Peters nahm eine Telefonkonferenz an diesem Mittwoch zum Anlass, von einer sich stabilisierenden Situation im Josef-Hospital zu sprechen: Aktuell seien elf an Corona Erkrankte stationär in Behandlung. Die Zahl sei über eine Woche gesehen fast gleichbleibend. Unter den Corona-Patienten befänden sich regelmäßig fünf bis sechs Fälle, die auf der Intensivstation behandelt werden müssen. „Unsere Infrastruktur bleibt dabei voll aufrechterhalten, es gibt keinen Grund, unser Versorgungskonzept zu ändern“, sagte Peters. Dass die Fallzahlen in Delmenhorst zurückgingen oder auf jeden Fall nicht mehr ansteigen, bilde sich mit zweiwöchiger Verspätung auf die Patientenzahl ab.

Quarantäne bei der Heimstiftung

An diesem Montag wurden alle Bewohner und Mitarbeiter des Ernst-Eckert-Hauses erneut auf Corona getestet. Am 12. November hatte es dort 17 Infektionen gegeben (wir berichteten). Im Ergebnis wurde jetzt ein weiterer Bewohner positiv auf Corona getestet. Der Senior hatte schon seit dem 14. November Symptome, sein aktueller Test war jedoch noch negativ gewesen. Versorgt wurde er jedoch so, wie die anderen positiv getesteten Bewohner. Seine Quarantäne endet somit bereits in diesem Monat.

Für alle negativ getesteten Bewohner endete die Quarantäne bereits an diesem Mittwoch. Ab Donnerstag dürfen sich die Bewohner wieder frei in der Einrichtung bewegen und auch die Tagesräume wieder nutzen. Die Mahlzeiten dürfen wieder in Gemeinschaft eingenommen werden.

Alle positiv getesteten Bewohner müssen 48 Stunden symptomfrei sein, bevor sie wieder am Gemeinschaftsleben teilnehmen dürfen. Positiv getestet wurde auch ein weiterer Mitarbeiter. Er befindet sich jetzt in Quarantäne. Da alle Mitarbeiter während des Dienstes FFP2-Masken tragen müssen, waren die anderen Mitarbeiter und Bewohner vor einer Übertragung geschützt.

Das Delmenhorster Gesundheitsamt lobte das Ernst-Eckert-Haus jetzt für seine Umsetzung der angeordneten Maßnahmen, die eine weitere Ausbreitung des Virus in der Einrichtung verhindert haben. Ab sofort dürfen auch wieder Besuchstermine vergeben werden.