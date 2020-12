Bislang unbekannte Täter sind in eine im Rohbau befindliche Halle in Hude eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Einbruch zwischen Donnerstag, 16 Uhr, und Montag, 10 Uhr. Die Einbrecher entwendeten aus der Halle an der Straße „Im Tweel“ einen Hubwagen und Werkzeuge. Sie verursachten einen Schaden von rund 500 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 0 44 31 / 94 11 15 in Verbindung zu setzen.