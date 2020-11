So in etwa könnte die kleine Lösung im Huder Tunnelstreit aussehen. Sie hilft aber nicht, das Verkehrsproblem zu lösen. (Illustration: PGT)

Die Verkehrsprobleme in Hude sorgen immer wieder für Diskussionsstoff. Doch eine Lösung ist nicht in Sicht. Knackpunkte sind die begrenzten Durchfahrtshöhen im Bereich der Bahnunterführungen Kirchstraße (3,50 Meter) und Vielstedter Straße (3,20 Meter), die dafür sorgen, dass sich Schwerverkehr und landwirtschaftliche Transporte andere Wege suchen.

Wenn dann für mindestens ein halbes Jahr auch noch ein Teilbereich der Hohen Straße im Jahr 2021 für den Kanalbau voll gesperrt wird, bedeutet das, dass eine der wichtigen Verkehrsadern und Umleitungsstrecken für die Parkstraße sehr lange blockiert wäre. Lutz Harfst, zweiter Vorsitzender des Gewerbe- und Verkehrsvereins, wies in der Einwohnerfragestunde des jüngsten Ausschusses für Gemeindeentwicklung darauf hin, dass sein Verein im nächsten Jahr, wenn denn Corona es zulasse, wieder die Italienische Nacht im Juli und das Bürgerfest im September auf der Parkstraße feiern wolle.

Wenn die Vollsperrung der Hohen Straße wegen des Kanalbaus in diese Zeiträume falle, werde es wohl kaum noch möglich sein, eine Genehmigung für die Sperrung der Parkstraße zu erhalten, weil eine adäquate Umleitung fehle, sagte Harfst in der Einwohnerfragestunde. Damit legte er den Finger in die Wunde: „Der Vielstedter Tunnel fällt uns auf die Füße.“

Die Bahn trennt den Ort Hude. Und die Durchfahrtshöhen der Straßenunterführungen sind für Laster zu gering. Eine „große Lösung“ für den Tunnel an der Vielstedter Straße mit einem entsprechend großen Durchlass, zweispurig und mit 4,50 Metern Höhe, wurde 2011 verworfen. Bekanntlich haben die Huder damals auf Grundlage einer Bürgerbefragung entschieden, den kleinen Tunnel unter der Bahn an der Vielstedter Straße – bislang einspurig und nur mit 3,2 Metern Durchfahrtshöhe – nicht hoch und breit genug für jeglichen Verkehr auszubauen, sondern die bisherige Durchfahrt für Kraftfahrzeuge nur um einen extra Durchstich für Fußgänger und Radfahrer zu ergänzen.

Diese „kleine Lösung“ würde, wenn sie denn mal irgendwann kommt, für Fahrzeuge mit hohen Aufbauten weiterhin nicht nutzbar sein, weil die Durchfahrtshöhe bleibt. Zuletzt war im Januar 2020 auf einem Dämmerschoppen der CDU von Bürgern bemängelt worden, dass es in der Ortsdurchfahrt durch Laster und landwirtschaftliche Fahrzeuge schon fast zu einem „Verkehrsinfarkt“ komme.

Von Bürgern wird kritisch gesehen, dass man sich vonseiten des Rats und der Verwaltung keine Gedanken über Alternativen mache. Perspektivisch weiterdenken, das habe man nach der Absage an die große Lösung versäumt, meinte Lutz Harfst auf Nachfrage.

Ein Beispiel ist eine Umgehungsstraße über die Gemeindestraße Leckerhörne und den dortigen ebenerdigen Bahnübergang. Leckerhörne ist ohnehin gerade wieder in der Diskussion. Bekanntlich soll eine Prüfung der Tragfähigkeit der dortigen Brücke über die Berne erfolgen, um zu klären, ob der Schwerverkehr von Kläranlage und Wertstoffhof über Leckerhörne zur Linteler Straße und nicht durch den ganzen Ort geführt werden kann. Eine wie auch immer geartete Ortsumgehung über Leckerhörne würde wiederum die dortigen Anwohner auf den Plan rufen.

Hude habe ein Verkehrsproblem, hieß es in der Einwohnerfragestunde weiter. Die Situation im Ort sei unbefriedigend. Gefordert wurden ein Verkehrswegeplan und eine Verlängerung der Dr.-Thye-Straße an der Bahn entlang zur Entlastung. In der Tat gebe es relativ viel Verkehr. Aber eine Lösung liege „nicht mal so eben auf der Hand“, sagte dazu Bürgermeister Holger Lebedinzew. Man solle die aktuelle Situation nicht zu schwarz malen. Lutz Harfst sieht aber schon allein aufgrund der halbjährigen Sperrung der Hohen Straße das „Chaos“ auf der Parkstraße vorprogrammiert.

Dabei wäre die Lösung doch so einfach, meint Klaus Dußler. Der 71-jährige Huder kann jedenfalls nicht verstehen, dass die Absenkung der Fahrbahn der Kirchstraße im Bereich der Bahnunterführung nicht weiter verfolgt wird. „Ich stehe nicht allein mit meiner Meinung“, sagt Dußler. Das wisse er aus Gesprächen mit Mitbürgern. Die Absenkung der Fahrbahn wäre eine simple Lösung, „die so viel für den Ort bringt.“ Vielleicht könne zudem die Möglichkeit genutzt werden, die unbefriedigende Situation an der Einmündung der Kirchstraße in die Parkstraße durch eine großzügige Gestaltung von Abbiegespuren und Überwegen für Fußgänger und Radfahrer sicherer zu machen.

Dußler weiß aus eigener Erfahrung als Anwohner des Reiterwegs, dass viele Großfahrzeuge die Abkürzung über die nicht dafür geeignete Gemeindestraße Leckerhörne und auch den Reiterweg nehmen, statt den Umweg durch den ganzen Ort zu fahren. Wenn schon die „große Lösung“ für den Tunnel Vielstedter Straße mit einer vernünftigen Durchfahrtshöhe nicht gewollt sei – für Dußler ein „Schildbürgerstreich“–, sollte zumindest mit der Absenkung der Kirchstraße eine Perspektive her.

Im Tunnelstreit, der vor fast zehn Jahren letztendlich in einer umfassenden Bürgerbefragung mit dem Ergebnis der „kleinen Lösung“ endete, hatte die damals noch aktive Aktionsgemeinschaft für Hude (AGfH) schon als Alternative die leichte Vertiefung der Fahrbahn der Kirchstraße ins Spiel gebracht. Für SPD und FDP sowie auch CDU kam diese Lösung aber seinerzeit offenbar nicht in Betracht.

„Der Klosterbezirk ist unser Schmuckstück. Da sollte man nicht mehr Schwerlastverkehr reinholen. Die Kirchstraße zur Durchgangsstraße zu machen, ist wenig zielführend“, hieß es 2011 von der FDP. Die SPD sagte, wenn mehr größere landwirtschaftliche Maschinen und Lastwagen diesen Weg nehmen würden, werde das der historischen Bausubstanz von Klosterruine und Kirche nicht zuträglich sein. „Verkehr in Hudes gute Stube zu ziehen“ sah auch die CDU kritisch. Sie wollte partout die große Lösung für die Vielstedter Straße, die dann aber nicht kam. Und die kleine Lösung mit nur einem Durchstich für Radfahrer und Fußgänger, ohne mehr Durchfahrtshöhe für Kraftfahrzeuge, rückt in weite Ferne angesichts der offenbar steigenden Kosten.

Weitere Jahre werden wohl ins Land ziehen. So könne es doch nicht weitergehen, meint Klaus Dußler. Er fordert, über die Kirchstraße noch mal neu nachzudenken.