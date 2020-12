SPD und Grüne wollen Hude zu einer fahrradfreundlichen Kommune machen. (Björn Hake)

Wie schlecht sind die Radwege in der Gemeinde Hude tatsächlich? Und wer ist für deren Erhalt eigentlich zuständig? Das sind zwei drängende Fragen, die nach Ansicht der Verwaltung zunächst geklärt werden müssen, bevor es an die Planung von konkreten Maßnahmen zur Verbesserung der Radwege geht. In einer Beschlussvorlage für den Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Umwelt, der an diesem Mittwoch, 2. Dezember, tagt, schlägt die Verwaltung vor, zunächst ein Kataster zu den Radwegen im Gemeindegebiet zu erarbeiten. Aus diesem sollte die Zuordnung der Eigentümer oder Baulastträger hervorgehen. Darauf aufbauend soll dann eine Prioritätenliste für Verbesserungsmaßnahmen an gemeindeeigenen Radwegen erstellt werden.

Vorausgegangen waren dieser Beschlussvorlage Anträge der SPD und der Grünen. Beide Fraktionen wollen die Klostergemeinde zu einer fahrradfreundlichen Kommune machen. Denn das sehen sie im Moment noch nicht als gegeben, obwohl die Rahmenbedingungen für die Nutzung des Fahrrads in Hude und Wüsting gut sind, wie die Grünen anmerken. „Hude und Wüsting sind beides Orte mit guter Bahnanbindung und kurzen Wegen“, schreibt die Grünen-Fraktionsvorsitzende Karin Rohde. Kein Weg zum Zentrum, zur nächsten Einkaufsmöglichkeit, zur Schule, zum Arbeitsplatz, zu Freundinnen und Freunden oder zu Freizeiteinrichtungen sei innerorts weiter als zwei oder drei Kilometer. Und trotzdem sei das Aufkommen des motorisierten Individualverkehrs innerorts hoch. „Parkplätze für Autos versiegeln große Flächen in bester zentraler Lage. Die Aufenthaltsqualität innerorts leidet“, finden die Grünen.

Die Fraktion stellt sich die Frage, warum das so ist. Es gebe viele gute Gründe, die für die Nutzung des Fahrrads sprechen, etwa Kosten, Umwelt und Gesundheit. Was halte die Leute dennoch davon ab, Rad zu fahren? Als eine Antwort machen die Grünen die mangelnde Infrastruktur für den Radverkehr aus. „Es fehlt an einem lückenlosen, sicheren Radwegenetz und an angemessenen, sicheren Abstellmöglichkeiten“, meint Rohde. Immer wieder habe die Gemeinde Jahr für Jahr eine knappe Million Euro in die Sanierung der Straßen gesteckt. „Innerörtlich – für den alltäglichen Radverkehr - wurde in den vergangenen Jahren nichts investiert“, kritisiert Karin Rohde.

Das wollen die Grünen im kommenden Jahr ändern. Deshalb hat die Fraktion den Antrag gestellt, im Haushalt 2021 einen Betrag von 150 000 Euro für erste Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und zur Förderung des Fuß- und Radverkehrs zur Verfügung zu stellen. Und die Grünen liefern auch gleich Vorschläge, welche Maßnahmen umgesetzt werden sollen. Unter anderem wollen sie, dass die Rad- und Fußgängerfurten an Kreuzungen, Abbiegungen und vielbefahrenen Einfahrten rot markiert werden. Zudem sollen an Einmündungen aus Tempo-30-Zonen in übergeordnete Straßen die Furten für Radfahrende und Fußgänger niveaugleich aufgepflastert werden. Es werde darauf geachtet, dass an allen Einmündungen Sichtdreiecke eingehalten werden. Konzepte für Querungshilfen von der Parkstraße in die Kirchstraße sowie vom Klosterbereich in die Linteler Straße werden entwickelt und entsprechend ausgeführt, schlagen die Grünen weiter vor. Konzepte für angemessene Abstellflächen für Fahrräder – insbesondere im Bahnhofsbereich – sollen entwickelt und ausgeführt werden. Ferner machen sich die Grünen für Ladestationen für E-Bikes, insbesondere im Bahnhofsbereich, stark. Ob die Grünen mit dem Beschlussvorschlag der Verwaltung zufrieden sind, in dem explizit keine Gelder für konkrete Maßnahmen vorgesehen sind, wird sich in der Ausschusssitzung zeigen.

Auch die SPD-Fraktion hat einen Antrag gestellt, der in eine ähnliche Richtung geht wie der von den Grünen. Auch sie sehen das Radwegenetz der Gemeinde als „in vielerlei Hinsicht verbesserungsbedürftig“, wie der stellvertretende Fraktionsvorsitzende, Heiko Aschenbeck in seinem Schreiben an den Bürgermeister betont. Die vorhandenen Radwege müssten verbessert, teilweise angemessen verbreitert werden, heißt es weiter. Die Einrichtung von Vorrangstraßen für Fahrräder und die Anlegung einer Fahrradschnellstraße von Hude über Wüsting nach Oldenburg müsse geprüft werden. Die Erweiterung der Fahrradstation am Bahnhof – insbesondere in Hude-Süd – sollte schnellstmöglich umgesetzt werden.

In ihrem Antrag spricht sich die SPD-Fraktion dafür aus, jedes Jahr eine kontinuierliche Radwegeschau durchzuführen und eine Prioritätenliste mit Maßnahmen zur Verbesserung des Radwegenetzes zu erstellen. Außerdem machen sich die Sozialdemokraten dafür stark, kurzfristig in dem unübersichtlichen Bereich entlang der Parkstraße Piktogramme mit Angabe der empfohlenen Richtung aufzubringen. Diese weißen Piktogramme kosten laut SPD pro Stück circa 200 Euro und liefern einen erheblichen Beitrag zur Sicherheit.

In einigen Punkten folgt die Verwaltung dem Antrag der SPD, wie etwa der Radwegeschau und der Prioritätenliste. Den Vorschlag der Piktogramme sieht die Verwaltung hingegen eher skeptisch. So heißt es in der Beschlussvorlage, dass nach wie vor eine Aufhebung der Radwegebenutzungspflicht im Raum steht. Dies sei zu bedenken. Es gebe auch keine empfohlene Fahrtrichtung, diese sei durch die Beschilderung eindeutig geregelt. Sofern diese Maßnahme grundsätzlich befürwortet wird, ist mit dem Landkreis Oldenburg als zuständiger Verkehrsbehörde zu klären, ob die Piktogramme zugelassen werden.