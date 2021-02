Bürgermeister Holger Lebedinzew (links) übergibt Masken an Rektorin Ilona Schütte (rechts) von der Grundschule Jägerstraße. (Klaus Derke)

Die Gemeinde Hude hat per Großeinkauf bei regionalen Händlern 7000 FFP2-Masken und 5000 OP-Masken besorgt. Dafür wurden insgesamt rund 11.000 Euro ausgegeben, erklärt Bürgermeister Holger Lebedinzew.

3500 FFP2-Masken wurden an alle Schulen in der Gemeinde verteilt – für das Personal. Bei täglichem Wechsel komme man damit bis Ende Februar hin, sagt der Bürgermeister. 1500 FFP2-Masken sind an die kommunalen Kitas weitergegeben worden, 500 stehen den Mitarbeitern im Rathaus zur Verfügung, 1500 für weitere Einrichtungen der Gemeinde. Die 5000 OP-Masken sind unter anderem für die Schulen, wenn Kinder zum Beispiel vergessen haben, eine Maske mitzubringen.

Die Schule habe durch die Corona-Pandemie ihr Gesicht in den vergangenen Monaten stark verändert. Gleichwohl würden sich die Schüler mit den Regeln sehr gut arrangieren, wusste Rektorin Ilona Schütte von ihrer Schule zu berichten. Dazu gehört natürlich auch weiterhin das Durchlüften nach der Regel 20/5/20 Minuten im Verlauf des Unterrichts. Auch das klappt laut Ilona Schütte gut.

Um sicher zu gehen, dass die Luft immer in Ordnung ist, hat die Gemeinde für Schulen, die es wünschen, zudem sogenannte CO2-Detektoren beschafft. Sie geben ein deutliches Signal, wenn die Luft im Klassenraum einmal zu dick werden sollte. Erst einmal 80 der kleinen Messgeräte wurden für rund 2000 Euro erworben. Das Land stelle Mittel für schulische Corona-Schutzausstattung zur Verfügung.

Rektorin Ilona Schütte bedankte sich für die Unterstützung. Der Unterricht an der Grundschule Jägerstraße läuft im Szenario B. Die Kinder sind abwechselnd einen Tag in der Schule und einen Tag zu Hause. Obwohl die Eltern die Möglichkeit haben, ihre Kinder nach der neuen Verordnung nicht zur Grundschule zu schicken, machen davon nur wenige Gebrauch. „Von 163 Kindern sind sieben abgemeldet“, erklärt die Rektorin. Täglich sind so um die 80 Kinder an der Schule, um mit Abstand am Unterricht teilzunehmen und die Aufgaben jeweils für den nächsten Tag, wo Lernen zu Hause angesagt ist, mitzunehmen. In der aktuellen Situation sei das für die Schüler die beste Lösung.

Nur wenige Abmeldungen gibt es auch an der Grundschule Hude-Süd, berichtet Schulleiterin Birte Kempers. Die meisten Kinder kommen ebenfalls im täglichen Wechsel in die Schule. Dabei gibt es für die Eltern verlässliche Tage, mit denen sie planen können. In der Notbetreuung sind um die acht bis zehn Kinder pro Jahrgang, um die 40 insgesamt. Es gilt also, den Wechselunterricht zu organisieren, die Notbetreuung und den kompletten Distanzunterricht.

Letzteres funktioniere über die neue Lernplattform „its learning“ schon super, meint Kempers. Der Wille, die Situation gemeinsam zu bewältigen, schweiße auch das Kollegium weiter zusammen. „Ein tolles Team“, sagt Kempers. Sie lobt die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde als Schulträger. Die zur Verfügung gestellten CO2-Detektoren seien schon im Einsatz: „Das funktioniert gut“, erklärt die Rektorin.

Schüler, Kollegium und Eltern meistern auch in Wüsting die derzeitige Situation sehr motiviert, stellt Rektorin Sabine Tretner fest. In der Grundschule Wüsting seien ebenfalls nur wenige Kinder komplett abgemeldet worden. Der Unterricht läuft auch hier im täglichen Wechsel.