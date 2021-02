Eine solche Bebauung wie hier an der Jägerstraße möchte die Gemeinde Hude künftig nicht mehr zulassen und hat begonnen, auch bereits bestehende Bebauungspläne zu überarbeiten. (Imke Harms)

Die zweite Hybridsitzung der Huder Kommunalpolitik ist reibungslos über die Bühne gegangen. Die meisten Mitglieder des Ausschusses für Gemeindeentwicklung und Umwelt waren zwar diese Woche in die Mensa der Peter-Ustinov-Schule gekommen, einige schalteten sich aber auch per Videokonferenz auf die Leinwand.

Da, wo in den vergangenen Jahren große Mehrfamilienhäuser gebaut werden konnten, weil die alten Bebauungspläne das hergegeben hatten, sollen künftig weniger Vollgeschosse möglich sein und auch bei Umbauten eine stärkere Reglementierung gelten. Konkret ging es um den Bebauungsplan 7e „Hude II – Klosterweg/ An der Weide/ Königstraße/ Jägerstraße“. Die Veränderungen in diesem Gebiet stellte Hans Meyer vom Planungsbüro Plankontor den Anwesenden im Detail vor. „Wuselig“ sei es zum Teil in den Wohngebieten. „Ein zweites Geschoss wäre hier dann nur noch im Dachgeschoss möglich“, ging Meyer ins Detail. Auch eine spezielle Dachneigung sei vorgeschrieben.

Karin Rohde (Grüne) meldete sich per Video zu Wort: „Geneigte Dächer schließen Begrünung aus. Sollten wir nicht lieber Flachdächer zulassen, dann aber mit dem Zusatz, dass diese begrünt werden müssen, um Schottervorgärten immerhin ein Stück weit auszugleichen?“, fragte die Fraktionsvorsitzende. Zudem wollte sie wissen, ob die Begrenzung auf zwei Wohneinheiten pro Grundstück wirklich notwendig sei. „Viele Gebiete sind ja gar nicht so dicht bebaut, wie sie dürften. Und die Parkplätze können nicht das Argument sein, da wird in den nächsten Jahren immer mehr auf Car-Sharing gesetzt werden“, zeigte sich Rohde überzeugt.

Fachbereichsleiterin Martina Schneider reagierte auf diese Argumentation und wies darauf hin: „Eine Flachdach-Ausnahmeregelung würde nur dort funktionieren, wo im Dachgeschoss kein zweites Geschoss untergebracht ist.“ Schneider plädierte während der Ausschusssitzung dafür, mit den Anwohnern selbst zu sprechen.

Dirk Vorlauf (CDU) rief in Erinnerung, wieso diese Bereiche überarbeitet werden: „Es sind Siedlungen entstanden, die so nicht vorgesehen waren. Wir müssen für die Einwohnerinnen und Einwohner eine verträgliche Nachbarschaft ermöglichen.“ Rohde insistierte: „Ich fände weniger Regulierung sinnvoll, um offener zu bleiben.“ Bernhard Wolff (Ausschussvorsitzender) sagte: „Wir wollten klare Konturen schaffen. Und wir werden nach der Bürgerbeteiligung noch einmal intensiver beraten.“ Rohde sowie Parteikollegin Kirsten Neuhaus enthielten sich, alle anderen votierten dafür, sodass die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit beginnen kann.