Nach Hatten gibt es ab kommender Woche auch ein Autokino auf dem Gelände der Landtage Nord in Wüsting.

Nach dem erfolgreichen zweiwöchigen Autokino-Debüt in Hatten wird es das corona-geeignete Unterhaltungsformat ab Freitag, 15. Mai, auch in Wüsting geben. Veranstalter ist Helmut Urban, vielen als Organisator der Landtage Nord bekannt: „Alle regulären Kinos in Deutschland sind seit Einführung der Corona-Maßnahmen geschlossen. Mit dem Autokino will ich für die Leute vor Ort ein regionales Freizeitangebot realisieren“, erklärt der Initiator. Außerdem wolle er damit die Wartezeit auf seine Agrarmesse verkürzen, die auf den 18. bis 21. September verschoben worden ist.

Das Kino auf dem Gelände der Landtage Nord bietet Platz für bis zu 450 Autos. Als Leinwand verspricht Urban eine 80 Quadratmeter große, hochauflösende und tageslichttaugliche LED-Wand, die auf dem nördlichen Giebel der Veranstaltungshalle aufgestellt wird. Filmfans können sich auf insgesamt 17 Blockbuster freuen, darunter familientaugliche Disney-Erfolge wie „Eiskönigin 2“, „Pets 2“ oder „Der König der Löwen“, Komödien wie „Die Känguru-Chroniken“ und „Das perfekte Geheimnis“ oder Biografien wie „Lindenberg! Mach Dein Ding“ oder „Der Junge muss an die frische Luft“ nach dem Roman von Hape Kerkeling. Die Filme starten jeweils nachmittags um 15 Uhr sowie abends um 19 Uhr.

Als Kooperationspartner aus der Region konnte Urban das Kino „Casablanca“ aus Oldenburg gewinnen. Das Team von Casablanca-Geschäftsführer Tobias Roßmann hat das Ticketing und die Programmgestaltung für das Autokino übernommen. Das Angebot der Filme findet sich ab diesem Sonnabend unter www.casablanca-kino.de online. Hier können Kinofans auch Karten erwerben – und zwar ausschließlich im Vorverkauf. „Eine Abendkasse oder eine andere Möglichkeit, die Karten vor Ort zu kaufen, gibt es nicht“, betont Urban. Pro Auto kostet der Eintritt 25 Euro.

Um den Corona-Auflagen zu entsprechen, müssen Kinobesucher einige Regeln beachten. Im Auto zulässig sind maximal zwei Personen, wenn sie nicht aus einem Haushalt stammen. Leben alle in einem Haushalt zusammen – etwa Eltern mit Kindern – darf der Wagen auch mit allen Sitzplätzen belegt sein. Der Ton kommt über eine UKW-Frequenz aus dem Autoradio. Im Gegensatz zu Hatten ist der Verkauf von Getränken und Speisen in Wüsting nicht vorgesehen. „Gäste können sich aber gern etwas von zu Hause mitbringen“, informiert Urban vorab, wobei er noch einmal eindrücklich darauf hinweist, dass Lieferdienste auf dem Veranstaltungsgelände nicht erlaubt seien.

Der Einlass beginnt eine Stunde vor Filmbeginn, die Zufahrt erfolgt über die Holler Straße 2. Am Eingang weisen Mitarbeiter den Kinobesuchern ihre Stellplätze zu. Danach müssen die Besucher bis zum Ende der Veranstaltung den Motor abstellen. Außerdem dürfen Gäste während der Vorstellung nicht aussteigen und müssen ihre Fahrzeuge geschlossen halten. „Ausnahmen sind lediglich Toilettengänge“, sagt Urban. Seinen Dank richtet er an den Landkreis Oldenburg und an die Gemeinde Hude. „Die Begleitung und Zusammenarbeit hat gut geklappt.“

Programm vom 15. Mai bis 1. Juni

Freitag, 15. Mai: Die Eiskönigin 2 (15 Uhr), Das perfekte Geheimnis (19 Uhr)

Samstag, 16. Mai: Pets 2 (15 Uhr), Knives Out (19 Uhr)

Sonntag, 17. Mai: Der König der Löwen (15 Uhr), Joker (19 Uhr)

Montag, 18. Mai: Der Junge muss an die frische Luft (15 Uhr), Besser Welt als nie (19 Uhr)

Dienstag, 19. Mai: Die Eiskönigin 2 (15 Uhr), Joker (19 Uhr)

Mittwoch, 20. Mai: Pets 2 (15 Uhr), Knives Out (19 Uhr)

Donnerstag, 21. Mai: Shaun das Schaf – Ufo-Alarm (15 Uhr), Die Känguru-Chroniken (19 Uhr)

Freitag, 22. Mai: Der König der Löwen (15 Uhr), Once Upon A Time In Hollywood (19 Uhr)

Samstag, 23. Mai: Pets 2 (15 Uhr), Die Känguru-Chroniken (19 Uhr)

Sonntag, 24. Mai: Die Känguru-Chroniken (15 Uhr), Der König der Löwen (19 Uhr)

Montag, 25. Mai: Die Eiskönigin 2 (15 Uhr), Once Upon A Time In Hollywood (19 Uhr)

Dienstag, 26. Mai: Das perfekte Geheimnis (15 Uhr), 25 km/h (19 Uhr)

Mittwoch, 27. Mai: Jumanji – The Next Level (15 Uhr), Lindenberg! Mach Dein Ding (19 Uhr)

Donnerstag, 28. Mai: Shaun das Schaf – Ufo-Alarm (15 Uhr), Knives Out (19 Uhr)

Freitag, 29. Mai: Ostwind – Aris Ankunft (15 Uhr), Fast & Furious: Hobbs & Shaw (19 Uhr)

Samstag, 30. Mai: Der Junge muss an die frische Luft (15 Uhr), Lindenberg! Mach Dein Ding (19 Uhr)

Sonntag, 31. Mai: Jumanji – The Next Level (15 Uhr), Fast & Furious: Hobbs & Shaw (19 Uhr)

Montag, 1. Juni: Ostwind – Aris Ankunft (15 Uhr), Bang Boom Bang (19 Uhr)