Das Verfahren gegen einen Unternehmer aus Visbek geht in die Verlängerung. Am Montag brachte auch der zweite Verhandlungstag keine Klarheit darüber, ob der Mann oder seine Mitarbeiter auf dem Gelände der ehemaligen Brennereigenossenschaft in Harpstedt widerrechtlich Abfall gelagert hatten. Im Dezember 2017 hatte sich dort ein rund 25 Kubikmeter großer Haufen Hühnermist befunden, aus dem Sickerwasser in einen nahegelegenen Graben gelaufen war. Die Staatsanwaltschaft hatte wegen des unerlaubten Umgangs mit Abfällen im Mai 2018 einen Strafbefehl über 3500 Euro erlassen. Gegen diesen legte der Angeklagte Einspruch ein, weshalb es zur Verhandlung vor dem Amtsgericht kam.

Die Samtgemeindeverwaltung Harpstedt war am 1. Dezember 2017 per E-Mail über die Zustände informiert worden. „Ich habe am gleichen Tag den Landkreis Oldenburg als zuständige Behörde informiert“, sagte ein Mitarbeiter der Samtgemeinde vor Gericht.

Am 1. Dezember 2017 hatten dann Beamte der Polizei Wildeshausen eine Probe aus dem betroffenen Graben gezogen. Die Laboruntersuchung ergab deutlich erhöhte Werte bei einigen Parametern. Der Phosphatwert liegt in einem stark verschmutzten Gewässer in etwa bei etwa 0,8 Milligramm pro Liter (mg/l). In der Probe betrug er 15 mg/l. Der Wert bei Ammonium-Stickstoff betrug 8,5 mg/l. Regulär wären etwa 2,4 Milligramm. „Aufgrund dieser Werte muss man das Sickerwasser als Abfall einstufen“, erklärte der am Montag geladene Sachverständige. Natürliche Ursachen wie Humus oder Tierkadaver schloss er aus.

Beweisfotos werfen Fragen auf

Für Irritationen sorgten Beweisfotos, die von der Polizei gefertigt wurden. Sie wiesen ein aufgedrucktes Datum vom 5. September 2017 auf, also drei Monate vor dem Tattag. Der Polizeibeamte, der die Ermittlungen führte, konnte sich dies nur durch eine falsche Datumseinstellung an der Kamera erklären. „Jetzt wird es aber komisch“, bemerkte der Verteidiger des Angeklagten. „Wenn es nicht passt, dann liegt es an der Einstellung.“

Der Staatsanwalt sah hier eine Verschwörungstheorie. „Der Beamte ist doch nicht drei Monate vorher dorthin gefahren und hat vorsorglich Fotos gemacht.“ Nach Rücksprache mit seiner Dienststelle berichtete der Beamte, dass er die Fotos am 1. Dezember 2017 gefertigt hatte und diese am 4. Dezember in das Datensystem des Polizeikommissariats eingespielt wurden.

Die Aufnahmen der Polizei sorgten aber auch aus anderem Grund für Zweifel beim Verteidiger und seinem Mandaten. Aufgrund der sichtbaren Vegetation stellten sie infrage, dass die Bilder im Dezember 2017 gemacht wurden. „Die Blätter der Bäume sind satt grün und nicht gelb oder braun“, erklärte der Verteidiger. Er versuchte diese Unstimmigkeit gleich mit mehreren Beweisanträgen klären zu lassen. Diese wurden allesamt von der Richterin abgelehnt. Sie hatte noch einen Ausdruck des Wetterdienstes vom Dezember 2017 besorgt, der einen überdurchschnittlich milden Monat dokumentierte. Die Ablehnungen der Anträge hatten wiederum einen Befangenheitsantrag des Verteidigers gegen die Richterin zur Folge. Auch dieser wurde, diesmal von der Direktorin des Amtsgerichts, zurückgewiesen.

Der Staatsanwalt war angesichts der zahlreichen Beweisanträge und angesichts des sich dadurch in die Länge ziehenden Verhandlungstages sichtlich genervt. „Ich habe den Eindruck, das grenzt hier an Prozessverschleppung“, sagte er an den Verteidiger gewandt. Der wies diesen Vorwurf energisch zurück. Überhaupt war die gegenseitige Abneigung von Ankläger und Verteidiger spürbar. Als der Verteidiger äußerte, er versuche nur freundlich zu sein, antwortete der Staatsanwalt: „Das kommt nicht so rüber.“

Der angeklagte Unternehmer sieht sich zu Unrecht beschuldigt. „Man will mich aus Harpstedt raus haben“, sagte er am Montag in einer der zahlreichen Sitzungsunterbrechungen. Eine Einschätzung, die nicht ganz von der Hand zu weisen ist. Denn Flecken Harpstedt, Samtgemeinde und Landkreis unternähmen alles planerisch Mögliche, um eine Entwicklung des Betriebes in Harpstedt zu beschränken. Nicht immer mit Erfolg. Ein Überwegungsrecht über das Gelände der Delmenhorst-Harpstedter-Eisenbahn hatte er sich eingeklagt. Gleichwohl ist der Unternehmer kein unbeschriebenes Blatt. „Ich bin seit 40 Jahren im Geschäft, da bleiben Umweltverfahren nicht aus“, räumte er selbst ein.

Das Verfahren vor dem Wildeshauser Amtsgericht geht am kommenden Donnerstag, 18. Juli, in die dritte Runde. Dann soll unter anderem der zuständige Mitarbeiter des Landkreises Oldenburg gehört werden.