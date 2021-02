Um einen Hund vor dem Ertrinken in der Hunte zu retten, ist die Freiwillige Feuerwehr Wildeshausen am Dienstag mit einem Rettungsboot ausgerückt. Wie Pressewart Daniel Engels berichtet, ging der Alarm um 12.23 Uhr ein. Laut der Großleitstelle war bereits ein Streifenwagen der Polizei vor Ort, der bestätigte, dass ein Hund nicht mehr aus eigener Kraft aus der Hunte ans Ufer komme. „Daraufhin rückten wir mit Einsatzleiter und Rettungsboot zur genannten Einsatzstelle aus“, erklärt Engels. Das Feuerwehrboot wurde zu Wasser gelassen und zwei Einsatzkräfte machten sich mit Paddeln auf dem Weg, um das Tier zu retten. Der Hund wurde aus dem Wasser geholt und an die Polizei übergeben.