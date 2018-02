Die gerettete Hündin auf dem Delmenhorster Tierschutzhof. Unbekannte hatten sie bei eisigen Temperaturen in einem Wald ausgesetzt. (Marc van der Velde)

Passanten haben am Montagnachmittag tief in einem Wald im Schillbrok eine kleine Yorkshire-Mix-Dame gefunden. Dort sei sie herzlos mit ihrer Leine an einen Baum gebunden und ohne Futter, Wasser oder eine wärmende Decke zurückgelassen worden, teilte der Delmenhorster Tierschutzverein mit. Nur durch einen glücklichen Zufall sei sie von einem aufmerksamen Anwohner entdeckt worden.

Der Anruf erreichte die Tierschützer am Montagnachmittag. Ein Nachbar hatte im angrenzenden Waldstück Gebell gehört und hatte das Gelände daraufhin untersucht. Tief im Wald an einen Baum angebunden fand er die kleine Yorkshire-Mix Dame. „Wir waren total schockiert. Unser Hof befindet sich schließlich nur wenige hundert Meter entfernt“, berichtet Nadine Wessollek, Tierheimleiterin des Tierschutzhofs am Schillbrok. „Wenn sie nicht gefunden worden wäre, dann wäre sie nachts vermutlich erfroren.“

Ängstlich und verstört

Wie lange die junge Hündin dort schon angebunden war, konnten die Tierschützer nicht mehr nachvollziehen. Sie war verstört und ängstlich, ließ sich aber nach einiger Zeit von einem Mitarbeiter des Tierschutzhofes an der Leine auf das Tierheimgelände geleiten. Dort kam die kleine Hundedame erstmal in einen beheizten Zwinger und wurde ausreichend versorgt. Der Tierarzt hat eine Blasenentzündung festgestellt und das Alter auf etwa zwei Jahre geschätzt. Außerdem ist die Hündin nicht gekennzeichnet. Sie hat einen auffälligen Unterbiss und beherrscht keinerlei Grundkommandos. Sie trug ein rotes Hundegeschirr und eine schwarze Leine mit weißen Streifen.

Die Fundstelle war von der Straße nicht einsehbar, weshalb die Tierschützer davon ausgehen, dass die Hündin nicht gefunden werden sollte. "Das Aussetzen einen Tieres ist kein Kavaliersdelikt", betont der Tierschutzverein, weshalb die Verantwortlichen in diesem Fall auch Anzeige erstattet haben. „Wir wissen, dass oft menschliche Schicksale hinter solchen Taten stecken, können es aber auf keinen Fall tolerieren“, erklärt Wessollek weiter. „Daher appellieren wir an alle Tierhalterinnen und Tierhalter, die nicht mehr in der Lage sind, sich um das Tier zu kümmern, sich in jedem Fall mit uns in Verbindung zu setzen. Wir finden immer eine vernünftige Lösung für Tier und Mensch."

Zunächst wird die kleine Chuchu, wie sie nun heißt, auf dem Hof bleiben und aufgepäppelt. Der TSV bittet derzeit von Vermittlungsanfragen abzusehen. Wer Angaben zum Halter machen kann, kann sich gerne auf dem Hof oder bei der Polizei melden. „Die Resonanz in den sozialen Medien ist derzeit sehr groß, so dass Hoffnung besteht, den Halter zu ermitteln“, erklärt Wessollek.