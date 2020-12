Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen ist ein Hund an der Oldenburger Straße leicht verletzt worden. Nach Angaben der Beamten lief der angeleinte Hund von einer Querungshilfe unvermittelt auf die Fahrbahn und kollidierte mit einem Lastwagen. Durch den Zusammenstoß wurde der Hund leicht verletzt. Den Gesamtschaden am Fahrzeug schätzten die Beamten auf rund 500 Euro.