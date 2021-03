Urkundenübergabe im Rathaus – mit dem derzeit nötigen Abstand: Bürgermeister Holger Lebedinzew (rechts) beruft Torsten Frerichs zum stellvertretenden Ortsbrandmeister der Gemeinde Hude. (Imke Harms)

Rosen dekorieren die Plätze, Kaffee und Kuchen stehen bereit und die Tische sind coronakonform mit Abstand aufgestellt: In einer Feierstunde ist diese Woche Torsten Frerichs als stellvertretender Ortsbrandmeister der Gemeinde Hude eingeführt worden. „Das wollten wir schon in der letzten Ratssitzung machen. Aber da diese als Hybridvariante durchgeführt wurde, haben wir einen gesonderten Termin gemacht“, führte Bürgermeister Holger Lebedinzew ein.

Mit dabei hatte er das „Starterkit“ für Frerichs: die Urkunde, den Beschluss und den neuen Dienstausweis. Und natürlich dankbare Worte: „Ich weiß, wie engagiert du bist, daher bin ich sicher, dass du deiner Verantwortung gerecht wirst“, sagte Lebedinzew an Frerichs gerichtet. „Wir haben den besten Mann für den Posten bekommen, den wir hätten kriegen können“, sprach er ein großes Lob aus.

Vom 1. April an wird der 49 Jahre alte Torsten Frerichs nun stellvertretender Ortsbrandmeister für die Gemeinde Hude sein und den Ortsbrandmeister Heiko Zywina unterstützen. Berufen ist er bis ins Jahr 2027. Nach dem Diensteid und Unterschriften kam Lebedinzew auf einen wichtigen Punkt zu sprechen: „Du bist einer der Väter der Jugendfeuerwehr. Du hast maßgeblich zur Einführung beigetragen. Nach deinem Plädoyer konnten wir gar nicht anders. Darüber bin ich sehr froh.“

Geboren wurde Torsten Frerichs in Jade und war dort Mitglied in Jugendfeuerwehr. Ein Schulfreund hatte ihn damals mitgenommen. „Sobald ich 18 wurde, bin ich in die Freiwillige Feuerwehr Jaderberg eingetreten, habe weiter die Jugendfeuerwehr betreut und war auch drei Jahre lang der Kreisjugendfeuerwehrwart für den Bereich Wesermarsch.“ Nach dem Studium in Bremen kam er 2001 mit seiner Familie nach Hude. „Ich habe mich damals beim Ortsbrandmeister gemeldet und mein Interesse bekundet. Eigentlich konnte er sich gar nicht wehren“, berichtet Frerichs lachend von seinen Anfängen in Hude.

Insgesamt 36 Jahre Feuerwehrdienst zählt Frerichs Konto: „Wenn man bereits in der Jugendfeuerwehr war, bekommt man das Rentnerabzeichen relativ früh“, sagte er mit einem Augenzwinkern. Und er gibt zu: „Es würde mir unglaublich schwerfallen, auszutreten. Die Feuerwehr ist einfach Teil meines Lebens. Ich bin, was das angeht, ein Überzeugungstäter.“ Und diese Leidenschaft hat Frerichs anscheinend vererbt.

Auch seine beiden Söhne sind inzwischen begeistert vom Feuerwehrdienst, seine Tochter hat sich jedoch ein anderes Hobby gesucht. Apropos Familie: Wie bekommt man alles unter einen Hut? „Als die Kinder klein waren, habe ich die Dienste etwas zurückgefahren. Aber inzwischen ist das alles sehr gut zu organisieren“, sagte Frerichs.

Dennoch: Viel zu tun ist allemal, speziell seit coronabedingt die Hygieneregeln verschärft wurden. Eine Feuerwehr zu organisieren sei ein bisschen, wie eine kleine Firma zu führen, sagte auch Gemeindebrandmeister Jörg Schmidt während der Feierstunde. Der Unterschied: „In einem Betrieb bekommen die Mitarbeiter Geld, so hält man sie bei der Stange. Bei der Wehr müssen alle Charaktere freiwillig mit Engagement dabei sein“, machte Schmidt deutlich.

Für Torsten Frerichs kein Problem: „Für mich war das nie eine Belastung. Mein Freundeskreis besteht zum Großteil aus Kameradinnen und Kameraden aus der Feuerwehr, das füllt mich aus.“