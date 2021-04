Herr Paschke, während andere Oberbürgermeisterkandidaten und -kandidatinnen ganze Internetseiten über sich erstellt haben, findet man über Sie online kein solches umfangreiches Profil. Ist das Absicht?

Ich bin nicht so der Selbstdarsteller. Ich bin mit Profilen auf den gängigen Plattformen wie Instagram und Facebook vertreten, und meine E-Mail-Adresse ist öffentlich. Wer etwas von mir wissen möchte, kann mich immer gerne kontaktieren. So kann ich besser auf die Interessen der Menschen eingehen, als wenn ich meine Punkte aufliste.

Das Alter spielt meiner Meinung nach nur eine untergeordnete Rolle. Die eigenen Ideen und Visionen sind ausschlaggebend – und der Wille, sich für die Delmenhorster einzusetzen.

Ich kandidiere für die Linke, und die setzt sich für soziale Gerechtigkeit ein. Deshalb ist der soziale Wohnungsbau ein Thema, an das wir unbedingt ran müssen. Der muss gefördert werden. Dann ist da die Sanierung der Schulen. Sollte ich Oberbürgermeister werden, möchte ich in meiner Legislaturperiode eine Sperre einsetzen, die verhindert, dass die Schulsanierungen nicht zugunsten anderer Maßnahmen verschoben werden. Und ansonsten ist natürlich die Innenstadt ein großes Thema. So viele Gestaltungsmöglichkeiten wie jetzt gab es dort selten. Dafür stehen große Areale zur Verfügung, zum Beispiel das Gelände des ehemaligen St.-Josef-Stifts und die ehemalige Hertie-Immobilie.

Im Jahr 2006 hatten wir noch über 2500 Sozialwohnungen in Delmenhorst. Jetzt sind es weniger als 750. Das liegt daran, dass der soziale Wohnungsbau als nicht wirtschaftlich gilt. Aber die alte Regel, dass der Markt das regelt, trifft in vielen sozialen Bereichen nicht zu. Das betrifft unter anderem den sozialen Wohnungsbau. Wir haben eine kommunale Wohnungsbaugesellschaft. Die muss mit einem entsprechenden Etat ausgestattet werden, und das braucht entsprechende Ratsbeschlüsse. Ein Antrag, dass ein Drittel der neuen Wohnungen für den sozialen Wohnungsbau sein sollen, weil der Bedarf so groß ist, wurde leider im Rat abgelehnt. Es gibt nicht genug Investoren, die in Delmenhorst bauen – und wenn, dann bauen sie schicke, relativ teure Wohnungen.

Es hapert an so vielen Ecken, dass es schwer ist, das in einem Interview zusammenzufassen. Ich bin Mitglied in der Gruppe Digitalisierung des didaktischen Ausschusses der Integrierten Gesamtschule. Über die Gruppe bin ich auch in Gesprächen mit der Stadt zu dem Thema und sehe, an welcher Stelle es allein in der Personalstruktur mangelt. Dort gibt es eine Person, die alles stemmen soll. Und die Schulen können das nicht auf Dauer auffangen. Und das war jetzt nur das Thema Digitalisierung.

Da sind zum Beispiel die nötigen Sanierungen der Gebäude, die Raumgrößen... Es gibt so viele Bedarfe. Aber jede Schule hat da andere Prioritäten. Bei der einen herrscht der Mangel bei den Naturwissenschaftsräumen, bei der anderen bei den Werkräumen.

Die vergangenen zehn bis 20 Jahre hat die Schullandschaft so stark zurückgesteckt, dass sie jetzt endlich einmal nicht zurückstecken sollte. Und das ist ja objektiv. Denn mit dem Thema trete ich ja auch an.

Das stammt noch aus der Zeit, als man noch über das Homeschooling lachen konnte. Inzwischen trauere ich nur noch mit den Schülern und den Eltern, die sich abmühen, aber eben kein Lehramtsstudium gemacht haben und trotzdem alle Fächer vermitteln sollen.

Ja, das ist wohl das größte Thema. Dort möchte ich die Aufenthaltsqualität erhöhen und die Konsumpflicht verringern. Man soll sich dort auch gerne aufhalten, wenn man nicht zum Einkaufen dort ist. Ich denke da an Grünanlagen, Sitz- oder sogar Liegemöglichkeiten, Spielplätze und ähnliches. Die einzelhandelsgestützte Innenstadt funktioniert so nicht mehr. Eine gute Durchmischung ist wichtig: unten Läden, oben Wohnungen – und nicht nur Büros. Vielleicht kann man auch die Fußgängerzone erweitern – bis zum ZOB oder bis zum Jute-Center.

Delmenhorst tut auf keinen Fall genug. Wenn man sich einen schönen Namen gibt, rufen immer alle Ja. Aber an der Umsetzung hapert es dann. Da ist zum Beispiel der ÖPNV. Delmenhorst hat ja die Delbus, die mit den klimafreundlichen Bussen in die richtige Richtung geht. Mein Ziel ist, alle städtischen Firmen und die Verwaltung klimaneutral zu gestalten. Das ist eine große Vision, die nicht allein aus Stadtmitteln umzusetzen ist. Deshalb wäre ich mir als Oberbürgermeister nicht zu schade, offene Briefe an Bund und Land zu schreiben.

Klar, je mehr mitmachen, desto besser. Es gibt ja schon einen Klimamanager, der zum Beispiel das Stadtradeln ins Leben gerufen hat, an dem jeder teilnehmen kann. Es ist schon etwas passiert, aber man kann immer mehr tun. Es nützt nur nichts, wenn die Großen nicht mitmachen. Aber unter den Bürgern und Bürgerinnen gibt es ja auch schon ein großes Bewusstsein bei dem Thema.

Es gibt viele Menschen, die ein Bewusstsein dafür haben, aber die es sich nicht leisten können, alles in Bio zu kaufen oder den nachhaltigen Stromanbieter zu wählen. Diese Menschen darf man nicht als Umweltsünder abstempeln.

Das ist eine lustige Nachfrage. Die Rekommunalisierung geht auf den Antrag der Linken zurück. Wir arbeiten im Rat konstruktiv an den Themen des JHD mit, zum Beispiel an der Mitarbeiterbeteiligung. Ich gehe davon aus, dass jeder weiß, dass die Linke sowieso dahinter steht und ich das nicht noch einmal betonen muss. Aber natürlich wird das JHD seinen Weg ins Wahlprogramm finden.

In den westlichen Bundesländern hat die Linke keine große Stammwählerschaft. Es ist schwer, gegen die SPD und CDU anzukommen. Aber ich möchte als Kandidat darauf aufmerksam machen, dass es Alternativen gibt. Und ich glaube, dass ich Oberbürgermeister kann. Aber wenn ich am Ende mit meiner Kandidatur Wähler dazu gebracht habe, ihre Zweitstimme der Linken zu geben, sodass sie weiterhin im Rat Themen wie die Rekommunalisierung des JHD durchbringen kann, wäre das schon ein Erfolg.

Zur Person

Manuel Paschke (29)

kandidiert bei der Wahl am 12. September für die Linke als Oberbürgermeister für Delmenhorst. Er wurde in Berlin geboren und zog im Jahr 2011 nach Delmenhorst und absolvierte in Bremen sein Lehramtsstudium. Seit 2018 unterrichtet er an der Integrierten Gesamtschule Delmenhorst. Vier Jahre zuvor trat er den Linken bei. 2016 trat er bei der Kommunalwahl an und ist seitdem Fraktionsmitarbeiter und gemeinsam mit Edith Belz Kreisvorsitzender.