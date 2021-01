Rita Taphorn ist Kandidatin für das Bundestagsmandat im Wahlkreis 28. (LYDIA BAITINGER)

„Ich möchte politisch etwas bewegen“, sagt Rita Taphorn. Die 49-Jährige engagiert sich seit ihrer Jugend für die Gesellschaft. „Neben meinem politischen Engagement im Bereich der Demokratisierung und meinem ehrenamtlichen Engagement im Rotary Club ist auch mein berufliches Leben immer mit der Entwicklung und Verbesserung der gesellschaftlichen Situationen verbunden gewesen“, sagt die gebürtige Cloppenburgerin. Ihre Erfahrung möchte sie nun für die Region in den Bundestag einbringen und bewirbt sich dafür im Wahlkreis 28. Taphorn ist seit 15 Jahren CDU-Mitglied, seit August 2020 im CDU-Stadtverband Wildeshausen. Zurzeit lebt sie in Cloppenburg, dort kümmert sie sich um ihre über 80-jährigen Eltern.

Rita Taphorn ist durch ihr politisches Wirken schon herumgekommen. Studienaufenthalte haben sie nach Kanada und in die USA geführt. Für das Auswärtige Amt hat die Diplom-Kauffrau und Absolventin des Studiengangs Master of Business Administration in Projekten gearbeitet, die sie in rund 30 Länder geführt haben. „Ich war für verschiedene internationale Dienste in mehreren Ländern eingesetzt, aus denen wir heute Flüchtlinge bekommen“, sagt Taphorn. Im Auftrag der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa war sie als Wahlbeobachterin aktiv und konnte für die Vereinten Nationen als Projektmanagerin in Afghanistan Erfahrungen sammeln, für die Kommission der Europäischen Union war sie in Honduras unterwegs.

Nach 20 Jahren möchte sie nun ihre Erfahrungen aus den verschiedenen Missionseinsätzen für die Region einbringen. „Ich bin mir sicher, dass mein geweiteter Blick es mir ermöglicht, regionale Themen auf Bundesebene gut zu vertreten und an Lösungen mitzuwirken, die die Region weiterbringen“, sagt Taphorn.

Für faire Bedingungen setzt sich Taphorn auch in der Region ein. Und nennt an erster Stelle faire Preise für die Erzeugung der regionalen Bauern. Sie weiß, dass es der aktuelle Milchpreis den Landwirten nicht erlaubt, kostendeckend zu wirtschaften: „Das muss sich ändern.“ Die Kandidatin setzt sich für eine ausgewogene Agrar- und Umweltpolitik ein, es geht ihr darum, „unsere Landwirtschaft zu stärken, unsere Landschaft zu schützen und mehr Möglichkeiten für regionalen Tourismus zu schaffen“. Dafür sei der Mittelstand zu unterstützen und zu fördern, „um unsere Unternehmen fit zu machen für eine Zukunft in einer international vernetzen Welt“. Die digitale Infrastruktur sei dabei die Voraussetzung für Wachstum und Chancenreichtum. Taphorn will mitwirken an Rahmenbedingungen für ein nachhaltiges Deutschland und wirbt für eine angemessene Umsetzung in der Region. Beispielsweise könne hier eine regionale Kreislaufwirtschaft entwickelt werden. Durch bessere digitale Infrastruktur an den Schulen sollen für die Kinder schon früh bessere Berufsorientierungsmöglichkeiten gefördert werden. Taphorn sieht darin die Basis für einen starken Mittelstand mit qualifizierten Fachkräften. Durch Regelungen und Abkommen mit Drittstaaten, in Kombination mit nationalen Bildungsmaßnahmen, könnten kritische Arbeitsbereiche wie die Pflege mit Kräften aus diesen Ländern unterstützt werden. Gleichzeitig könnten darüber Migrationsgründe wie auch Migrationsprobleme reduziert werden.

Taphorn setzt sich dafür ein, Entwicklungskooperationen zu initiieren. Die ausgebildete Wirtschaftswissenschaftlerin möchte regionale Unternehmen in “private-public partnership“-Projekte mit Drittstaaten einbinden. Dadurch werde die internationale Wirtschaftsposition Deutschlands gestärkt. Eine solche Kooperation sei gleichzeitig auch Friedenssicherung. Die Region könne durch starke Kooperation und gemeinsame Projekte gestärkt werden, „sei es mit den Nachbarlandkreisen und -städten oder mit unseren europäischen Partnern“, sagt Taphorn.

Sich als CDU-Kandidatin für den Wahlkreis Delmenhorst, Wesermarsch und Oldenburg-Land bekannt zu machen, war in Corona-Zeiten nicht einfach. „Vor dem Problem standen die anderen Kandidaten auch“, sagt Taphorn. Sie unterlegt ihre Kandidatur mit einem stabilen Grundgerüst aus Erfahrungen und betrachtet sich als „gut vernetzt“. Ihre Bewerbung unterstützt sie auch mit einer eigenen Homepage. Unter https://rita-taphorn.de/ stellt sie ihre programmatischen Aussagen vor und verrät noch einiges zu ihrer Person.

Zur Sache

Wer wird Direktkandidat der CDU?

Weiter warten heißt es für die Bewerber der CDU für die Bundestagskandidatur 2021: Nachdem bereits die für den 13. November geplante Urwahl auf Mitte Dezember verlegt werden sollte, muss diese Veranstaltung nun erneut verschoben werden. Wie Dirk Vorlauf, Vorsitzender im Kreisverband Oldenburg-Land, erklärt, steht ein konkretes Datum noch nicht fest. Auch die Form der Zusammenkunft ist noch unklar. Zwei Szenarien sind laut Vorlauf denkbar. Zum einen könnte die Urwahl gemeinsam mit allen drei Kreisen in der großen Messehalle in Wüsting stattfinden, so wie es für den 13. November einmal geplant war. Dort würden sich die Hygiene- und Abstandsregelungen gut einhalten lassen, meint Vorlauf. Dies sei die bevorzugte Variante. Wenn das Infektionsgeschehen jedoch nach wie vor hoch sei, werde jeder Kreis eine eigene Veranstaltung mit entsprechend weniger Leuten machen. Digital würde man dann die drei Kreise zusammenschalten.

Bei dieser Urwahl will die CDU aus den vier Anwärtern Raoul Kripp­ner, Philipp Hannöver, Rita Taphorn und Philipp Albrecht ihren Direktkandidaten für den Wahlkreis 28 (Delmenhorst – Wesermarsch – Landkreis Oldenburg) bestimmen.