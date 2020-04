Nicole Zakrewski vom Bauverein wird nicht nur in ihrem Beruf häufig mit Fragen rund ums Älterwerden konfrontiert. (INGO MÖLLERS)

Nicole Zakrzewski arbeitet nicht nur beim Bauverein Delmenhorst. Sie hat außerdem das Seniorennetzwerk in der Stadt gegründet. Und auch, wenn es nicht so aussieht: Beides hängt unmittelbar miteinander zusammen. Denn Zakrzewski ist beim Bauverein zuständig für die Bereiche Mietertreff und Mitgliederbetreuung, in denen sie häufig auch mit älteren Menschen zu tun hat. „In diesem Zusammenhang haben mich unsere Mieter häufiger zu den Themen finanzielle Hilfe und Beratungen zu Umbauten angesprochen“, sagt die 48-Jährige. „Immer mehr von ihnen gehen jetzt nämlich in Rente und die reicht oft nicht." Irgendwann kamen auch Fragen, die Zakrzewski nicht beantworten konnte. „Also habe ich mich mit Holger Bass von der ehemaligen Seniorenzeitung Reifezeit, mit Ulf Kors vom Seniorenbeirat, Kai Reske von der Volkshochschule, Dagmar Rüffert vom Seniorenstützpunkt und Dorothee Engelke von der Stadtaltenhilfe zusammengesetzt und überlegt, was man da tun kann“, erzählt sie.

Das war im August 2016. Bei den Ursprungsmitgliedern des Seniorennetzwerks allein sollte es aber nicht bleiben. „Bald meldeten sich noch mehr Institutionen und fragten, ob sie mitmachen können", erzählt Zakrzewski. Dazu gehörten das Deutsche Rote Kreuz (DRK), die Nachbarschaftsbüros, die evangelische Familienbildungsstätte und die Hörzeitung. Sie alle gehören inzwischen zum harten Kern des Seniorennetzwerks, dazu kommen weitere aktive Mitglieder.

„Als meine Nachbarn und Freunde erfahren haben, dass ich ein Seniorennetzwerk gegründet habe, stellten auch sie mir ihre Fragen“, erzählt die 48-Jährige, die schnell merkte, dass der Bedarf an Informationen rund ums Älterwerden groß ist. Und dass eine Vernetzung der einzelnen Institutionen, die sich mit diesen Themen beschäftigen, dabei ungemein wichtig ist. „Tatsächlich bin ich durch diese Arbeit schnell an Wissen gekommen. Und wenn ich meinen Nachbarn und Freunden nicht helfen kann, so weiß ich zumindest, wer es kann“, sagt die Netzwerk-Gründerin.

„Dadurch, dass ich viel mit älteren Menschen zu tun habe, sehe ich inzwischen vieles anders“, erzählt die 48-Jährige. „Ich weiß jetzt, was alles im Alter auf mich zukommen kann. Vieles davon möchte ich nicht.“ Auf der anderen Seite wisse sie auch, wie gut die Versorgungslandschaft in Delmenhorst ist. „Niemand kann behaupten, er findet keine Hilfe“, sagt sie. „Aber man muss den ersten Schritt selbst machen. Man muss selbst rausgehen und Hilfe einfordern. Doch die Tatsache, dass niemand einsam und unversorgt sein muss, beruhigt mich.“

Das Seniorennetzwerk trifft sich regelmäßig, um sich auszutauschen oder über die Teilnahme an Veranstaltungen zu sprechen. Aktuelles Thema gerade ist der Werdegang vom Seniorennetzwerk hin zu einem Verein. „Wer von diesen Institutionen Gründungsmitglied sein will, steht noch nicht fest“, sagt Zakrzewski. Aber bei mehr als 20 Delegierten, die regelmäßig an den Treffen teilnehmen, ist sie zuversichtlich, die nötigen sieben Vereinsgründungsmitglieder zusammenzubekommen. „Einen Schatzmeister haben wir schon“, erzählt sie. „Das ist ein ehemaliger Banker – ein wahrer Zahlenjongleur!“

Momentan liegt die Satzung dem Finanzamt vor. Ein Notar hat dem Netzwerk Vorlagen zur Verfügung gestellt und die Netzwerkmitglieder dazu beraten. „Wir konnten auch die Satzungen des Hospizdienstes und anderer Vereine, die Mitglieder in unserem Netzwerk sind, als Vorbild nehmen“, sagt Nicole Zakrzewski. Dennoch sind die Hürden der Demokratie hoch: „Die Finanzbeamten haben uns schon signalisiert, dass wir an unserem Satzungsentwurf noch einiges ändern müssen“, fügt sie noch hinzu. Und all das soll bis Oktober fertig sein.

„Im Herbst soll nämlich eine Kursserie für Ehrenamtliche und solche, die es werden wollen, beginnen. Dort können sie mehr über Datenschutz, Versicherungen, Supervision und dergleichen lernen“, erklärt sie die Eile. „Die Ehrenamtlichen sollen dafür nichts bezahlen müssen. Schließlich soll der Kurs die Ehrenamtlichen ja stärken. Die Kurse sollen auch Ängste und Unsicherheiten abbauen.“ Als Themen sind Fragen angedacht, mit denen Ehrenamtliche in ihrem Alltag immer wieder konfrontiert werden. „Bin ich versichert? Wie gehe ich damit um, wenn die ganze Gruppe um jemanden trauert? Brauchen Ehrenamtliche Verträge? Wie gehe ich mit unterschiedlichen Kulturen um? Wie kommuniziere ich richtig?", gibt sie eine kleine Auswahl der Fragestellungen.

Teilweise sucht Zakrzewski noch Dozenten, die die Themen mit Inhalt füllen können. Eine Crowdfunding-Aktion soll den Kurs finanzieren. „Wir hoffen natürlich, dass das dann Anklang findet, damit wir tatsächlich Geld bekommen. Da kann man leider nicht sicher sein“, sagt die 48-Jährige. Aber auch für andere Angebote des Netzwerks muss Geld her. „Für einen Verein ist es einfacher, an Fördergelder, Versicherungsschutz und so weiter zu kommen“, erläutert Zakrzewski, weswegen sie aus dem Seniorennetzwerk gerne einen Verein machen möchte.

Die Aufgaben des Netzwerks sollen auch die Ziele des Vereins werden – wenn das für die Satzung so abgesegnet wird: also zu unterstützen und zu informieren, Hilfe zur Selbsthilfe zu geben, Vereinsmitglieder zweckgebunden aus- und fortzubilden, Informationen, Seminare und Vorträge anzubieten und daran mitzuwirken sowie selbstlos tätig zu sein und nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke zu verfolgen.

Aus dem Seniorennetzwerk Delmenhorst soll ein Verein werden. In unserer neuen Serie „Strippenzieher für Senioren“ stellen wir jeden Donnerstag eins der Mitglieder vom Seniorennetzwerk und seine Tätigkeit vor.