Antje Oltmanns aus Großenkneten will Bürgermeisterin in Dötlingen werden. (FR)

Erstmals bewirbt sich eine Frau um das Bürgermeisteramt der Gemeinde Dötlingen. Es ist Antje Oltmanns, die Leiterin des Hauptamts der Gemeinde Großenkneten und Gleichstellungsbeauftragte in Großenkneten. Das hat der CDU-Gemeindeverband Dötlingen in einer E-Mail mitgeteilt. Die Bekanntgabe erfolgte nur kurz, nachdem die FDP Dötlingen mit Andreas Krems (Ahlhorn) den ersten Kandidaten für die Bürgermeisterwahl am 12. September vorgestellt hatte.

Die Findungskommission der CDU Dötlingen habe sich im Rahmen des „Dötlinger Weges“ entschieden, teilte die CDU mit. Antje Oltmanns aus Großenkneten soll am 26. Februar der CDU-Mitgliederversammlung vorgestellt werden, die über ihre Aufstellung abstimmen werde. Die 52-Jährige verfüge über umfassende Erfahrung in der Kommunalverwaltung. Die CDU freue sich, mit Antje Oltmanns nun eine „äußerst kompetente, motivierte und sympathische Kandidatin“ präsentieren zu können, die im Landkreis Oldenburg hervorragend vernetzt und mit den Herausforderungen einer Landgemeinde bestens vertraut sei, heißt es.

„Ich suche eine neue Herausforderung“, begründet Antje Oltmanns eine ihrer Motivationen für das Bürgermeisteramt in der Nachbargemeinde. „Unsere Zwillinge sind jetzt 22 Jahre alt und studieren, sodass die Chance besteht“, fügt sie hinzu. Sie habe schon 2012 überlegt, als Bürgermeisterkandidatin in Großenkneten anzutreten. Damals sei sie auch von verschiedenen Parteien angesprochen worden, doch ihre Kinder seien noch zu klein gewesen. Auch im vergangenen Jahr wäre eine Kandidatur in Großenkneten möglich gewesen, doch gegen einen amtierenden Bürgermeister anzutreten, sei für sie nicht infrage gekommen.

Antje Oltmanns ist in der Gemeinde Großenkneten aufgewachsen. 1985 begann sie in der Gemeindeverwaltung ihre Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten. Einige Jahre später folgte die Fortbildung für den gehobenen Dienst. Seit 1990 ist sie in leitender Funktion tätig. Damals wurde sie stellvertretende Leiterin der Kämmerei. Dort war sie bis zur Geburt ihrer beiden Söhne 1998 tätig. Nach einer kurzen Elternzeit arbeitete Oltmanns im Haupt-, Personal- und Schulamt. 2007 wurde sie Leiterin des Hauptamts. Im selben Jahr wurde sie vom Gemeinderat zur nebenberuflichen Gleichstellungsbeauftragten der Gemeinde Großenkneten berufen. Beide Ämter bekleidet sie bis heute.

Wenn sie nach Dötlingen schaut, dann sei es unter anderem der besondere Charme der Kommune „mit vielen Wohlfühlfaktoren“, der sie reize, dort Bürgermeisterin zu werden. Der Tourismus samt Gastronomie sei eine der starken Seiten der Gemeinde. „Das große Zusammengehörigkeitsgefühl der Bürger in Dötlingen spricht mich ebenfalls an“, ergänzt sie. Eine ihrer Aufgaben als Bürgermeisterin werde es sein, den beabsichtigten Gemeindeentwicklungsplan für die nächsten Jahre zu entwerfen. Themen wie Dötlingen als Wohn- und Wirtschaftsstandort, die Digitalisierung, das Wohl der Familien, der bereits starke Tourismus und die Finanzen würde sie in den Fokus rücken.

Nachdem nun die FDP mit dem parteilosen Andreas Krems aus Ahlhorn und die CDU mit der ebenfalls parteilosen Antje Oltmanns ihre Kandidaten für die Bürgermeisterwahl publik gemacht haben, fehlen noch die SPD und die Grünen.

Die Suche nach einem Nachfolger von Ralf Spille (CDU) als Bürgermeister, der nicht wieder antritt, begann mit dem gemeinsamen „Dötlinger Weg“ aller vier Ratsfraktionen. 15 Interessenten hatten sich daraufhin beworben. Die Vorgabe lautete: Der Bewerber beziehungsweise die Bewerberin muss im Umfeld von Dötlingen wohnen und die Gemeinde kennen, fundiertes Wissen in der Kommunalverwaltung haben sowie Führungserfahrung mitbringen.

„Wir haben die Person gefunden, die nach unserer Überzeugung das Beste für Dötlingen herausholt“, erklärt die CDU-Vorsitzende Beate Wilke. Ein Parteibuch sei nicht entscheidend, denn die Bürgermeisterin müsse für die gesamte Gemeinde da sein.