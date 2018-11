Niels Högel ringt vor dem Landgericht Oldenburg mit seiner Erinnerung. Manchmal kommt sie extrem detailliert wieder. (Assanimoghaddam/Getty Images)

Am Nachmittag des dritten Verhandlungstages gegen den früheren Krankenpfleger Niels Högel sind am Donnerstag die ersten 14 Fälle besprochen worden, in denen ihm die Staatsanwaltschaft einen Patientenmord in Delmenhorst vorwirft. Anhand seiner Erinnerungen bestätigte Högel, dass er bei vier dieser Patienten tatsächlich ein Medikament gegeben hat, um die Patienten an den Rand des Todes zu führen, sie wiederzubeleben und anschließend Anerkennung aus dem Kollegenkreis zu ernten. Allerdings schloss er in zwei Fällen aus, etwas mit dem Ableben der Patienten zu tun zu haben.

Am 15. Dezember 2002 hatte Högel seinen ersten Arbeitstag auf der Intensivstation des Klinikums Delmenhorst. Knapp drei Monate zuvor, am 23. September, hatte ihn das Klinikum Oldenburg freigestellt. Bei vollen Bezügen. Mit der Zusage, dass Högel ein Einser-Arbeitszeugnis bekommt. Verbunden mit der Bitte, von sich aus zu kündigen. „Ich wusste, dass Delmenhorst meine letzte Chance war“, sagte Högel am Donnerstag in der Weser-Ems-Halle, die für die Prozesstage gegen ihn wegen der Größe des Verfahrens Außenstandort des Landgerichts ist. Er hoffte, nicht wieder so zu werden wie in Oldenburg, wo er auf der herzchirurgischen Intensivstation nach eigener Aussage am 23. Juli 2000 das erste Mal einen Patienten vergiftete, um ihn dann reanimieren zu können. Högel wurde nicht anders. Am 22. Dezember 2002 spielte er wieder sein tödliches Spiel, spritzte Johann W. das Medikament Gilurytmal.

Es ist schwer zu verstehen, was Högel an der neuen Arbeitsstelle triggerte. Natürlich gibt es Nachfragen dazu. Aber die Antworten sind kryptisch. Unklar, ob Högel weiterhin dichtmacht. Ob er es wirklich nicht weiß. Oder einfach den Högel von vor 15 Jahren selbst nicht mehr versteht. Der Kick in Delmenhorst soll noch vor der ersten Tat gekommen sein, an einem seiner ersten Arbeitstage. Er erlebte, wie in einem Patientenzimmer eine Krise ausgebrochen war, ein Patient bekam keine Luft mehr, er musste intubiert werden. Doch dem Arzt gelang das nicht. „Ich wollte in die Situation nicht reingehen“, sagte Högel am Donnerstag. Wahrscheinlich unbewusst ahnend, was das in ihm auslösen könnte. „Ich sah, dass es schief gehen würde, da war kein Konzept zu erkennen, da herrschte Chaos.“ Also ging er und half, setzte den Tubus, der Patient bekam Luft, war gerettet. Und Niels Högel, der Mann von der herzchirurgischen Intensivstation aus Oldenburg, der Königsklasse der Hightech-Apparatemedizin, von dem die Kollegen meinten, dass er für ihre kleine Station in Delmenhorst doch überqualifiziert sei, dieser Niels Högel war nun der Held.

„Ich war im Anschluss erschrocken über mich selbst, dass ich danach wieder die Gefühle wie in Oldenburg hatte, dass ich wieder Anerkennung suchte“, sagte Högel im Gerichtssaal. Dabei sei Delmenhorst so anders gewesen, er sah die Patienten wieder als Menschen, nicht mehr nur als Polytrauma oder als dreifachen Bypass. So wie er es erzählte, schien es ihm gefallen zu haben, auch mal wieder mit Patienten zu sprechen, ihnen einen Tee zu kochen. Das war aber nur die eine Seite der Medaille. An diesen Patienten, mit denen er so etwas wie eine Bindung aufbauen konnte, soll er auch nicht manipuliert haben, wie die Medikamentenüberdosen in der Prozesssprache umschrieben werden. Die andere Seite waren Patienten, die tief sediert waren, im künstlichen Koma lagen, beatmet werden mussten, n icht ansprechbar waren. So wie Josef W. Mit ihnen machte Högel dann ganz schnell so weiter, wie er es schon in Oldenburg getan hatte. Medikament besorgen, Patientenzimmer betreten, Überwachung ausstellen, injizieren, zurück ins Stationszimmer, bis zum Alarm abwarten. Und dann retten.

Johann W. war so ein sedierter Patient. „Ich war überrascht und beeindruckt, ich dachte, ich könnte es beherrschen“, sagte Högel vor Gericht. Aber Konsequenzen hat er aus seinem Verhalten auch nicht gezogen. Laut Anklage schlug er das nächste Mal mit tödlichem Ausgang am 18. Februar zu, als Heinrich D. starb. „Ich erinnere mich“, sagt Högel. „Ich habe manipuliert.“ Der nächste Patient, an den er sich erinnerte, war Helmut W., in der Patientenakte ist von einem „frustralen Reanimationsablauf“ die Rede. W. starb am 7. März 2003. Es sind meist besondere Krankheitsverläufe, anhand derer sich Högel an die Patienten erinnern kann, „sich Brücken baut“, wie er es nannte. W. wurde mit einem Herzinfarkt ins Klinikum eingeliefert. „Sein Arm war total zerstochen, weil es wohl nicht gelungen war, einen Venenkatheter zu legen“, erzählte Högel. Er erinnerte sich auch an Heinz W., der am 6. Mai 2003 nicht mehr zu reanimieren war. Der implantierte Herzschrittmacher des Patienten spielte verrückt und versetzte ihm schmerzhafte Stromstöße.

Wegen der außergewöhnlichen Krankengeschichte konnte er sich auch an zwei Patientinnen erinnern, an denen er nicht manipuliert haben will. Zum einen Adelheid K., deren Herzkammerflimmern ambulant behandelt werden sollte. Doch der Versuch scheiterte, sie erlitt in der Folge einen Herzinfarkt und verstarb. „Da habe ich eine sehr gute, sehr traurige und sehr intensive Erinnerung“, sagte Högel. Genau wie an Regina P., die sich selbst das Leben mit einer Medikamentenüberdosis nehmen wollte, schon künstlich beatmet ins Krankenhaus kam. „Da bin ich mir absolut sicher, nicht manipuliert zu haben“, sagte Högel. Bei den toxikologischen Untersuchung wurde aber trotzdem der Wirkstoff Lidocain, den Högel mehrmals selbst für seine Zwecke verwendete, nachgewiesen. Was sich der Angeklagte so erklärte, dass der Wirkstoff manchmal auch als Gegengift in solchen Fällen verwendet werde.

Mittlerweile wurde Högel zu 50 der 100 ihm vorgeworfenen Mordtaten vernommen. Bei den 36 Fällen am Klinikum Oldenburg räumte er ein, 22 Patienten mit Medikamenten in eine lebensbedrohliche Krise gespritzt zu haben. In zwölf Fällen hatte er keinerlei Erinnerung, zwei Mal bestritt er, dass er etwas mit dem Tod oder den im Leichnam gefundenen Medikamentenrückständen zu tun hatte.