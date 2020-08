Auf großes Interesse stieß der Tag der offenen Tür der Stadtverwaltung auf dem Gelände der ehemaligen Caspari-Kaserne. Diskutiert wurde 1995, was mit dem Gelände geschehen soll. Ein Mix aus Gewerbe und Wohnen setzte sich durch, heute findet sich dort das Quartier Neues Deichhorst. (Helga Berger)

Was soll mit dem Gelände der ehemaligen Caspari-Kaserne an der Wildeshauser Straße geschehen? Diese Frage beschäftigt zurzeit nicht nur die Delmenhorster Politik, sondern auch viele Bürger. Bisher ist ein Wohn- und Gewerbegebiet als künftige Nutzungsmöglichkeit angedacht. Das Amt für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung hatte jetzt zu einem Tag der offenen Tür auf das Kasernengelände eingeladen, damit sich die Bevölkerung einmal selbst einen Eindruck von dem Areal verschaffen konnte. Dabei wurde auch über die Geschichte der Kaserne und Pläne für die Zukunft informiert. Und in diese Pläne wurden die Besucher gleich direkt mit einbezogen: Die Delmenhorster Stadtverwaltung hatte Fragebogen vorbereitet, auf denen sie wissen wollte, ob die Bürger dazu bereit wären, einmal auf dem ehemalige Kasernengelände zu leben und welche Wohnform sie sich wünschten. (14. August 1995)



Nirgendwo im Oldenburger Land sieht es auf dem Arbeitsmarkt derzeit so trist aus wie in Delmenhorst. Mit einer Arbeitslosenquote von 12,1 Prozent für den Monat Juli steht die kreisfreie Stadt an der Spitze in einem Gebiet von Nordenham bis Wildeshausen und von Bad Zwischenahn bis Brake. Der Durchschnittswert im Bereich des Oldenburger Arbeitsamtsbezirks liegt bei 11,3 Prozent und damit deutlich unter den 12,1 Prozent von Delmenhorst. Die Quote für die Stadt Oldenburg sieht ebenfalls düster aus, sie liegt bei genau zwölf Prozent und damit sehr knapp hinter Delmenhorst. (9 August 1995)

Die Delmenhorster Graftanlagen sollen einen weiteren Zugang bekommen. Möglichst noch in diesem Jahr möchte das Gartenamt von der Bismarckstraße aus in Höhe der Arthur-Fitger-Straße eine Verbindung zur Graft herstellen. Der Fuß- und Radweg soll auch einmal Schülern des Gymnasiums an der Max-Planck-Straße als Schulweg dienen. (10. August 1995)



Die Sozialstation der Delmenhorster Caritas ist umgezogen. Sie befindet sich jetzt an der Blumenstraße 10. Nach der abendlichen Einweihungsfeier am 8. August folgte zwei Tage später ein Tag der offenen Tür. Das neue Domizil verfügt über sieben Räume für Büros und Aufenthalt der Pflegekräfte. Die Caritas-Sozialstation beschäftigt 13 hauptamtliche Krankenschwestern, Altenpflegerinnen und Familienhelferinnen, denen zwölf Helferinnen zur Seite stehen. Von dem Team werden rund 250 pflegebedürftige Menschen betreut und versorgt. (9. August 1995)



Obwohl im vergangenen Jahr die Resonanz nicht so doll war, wagte das Delmenhorster Kulturamt einen neuen Versuch – und hatte diesmal mit seiner dreitägigen „Sommerbühne Burginsel“ Erfolg. Das Bühnenzelt war an allen Tagen voll besetzt. Am Freitag gastierten zum Auftakt drei Herren: die Göttinger Pop-a-cappella-Comedy-Gruppe „Ganz schön feist“. 24 Stunden später begeisterte Nessi Tausendschön mit ihrem Partner Alexander Hopff die Besucher, und am Sonntag folgte eine Familientag, der am Vormittag von Alfred Mitschker und seinen Delmenhorster Musikfreunden eröffnet, am Nachmittag von der Delmenhorster Theatergruppe „Fatal“ fortgesetzt und am Abend mit einem Chanson- und Kabarettprogramm von Christiane Mueller aus Bremen beendet wurde. (14. August 1995)



Der große Sitzungssaal des Delmenhorster Rathauses war proppenvoll – so viele Gäste aus der gesamten Bremer Region waren zur Fachtagung des Kommunalverbunds Niedersachsen/Bremen zum Thema Kinder- und Jugendarbeit gekommen. Kultur sei keine ausschließliche Sache der Erwachsenen, auch Kinder müssten aus dem Elfenbeinturm der Fernseh- und Computerprogramme herausgeführt werden, und seine Stadt, so Oberstadtdirektor Norbert Boese, zeige mit dieser Veranstaltung, dass Kulturarbeit kein Luxus oder Dekor sei, sondern als wichtiger Standortfaktor gelte. Das bekräftigte auch Oldenburgs Oberbürgermeister Dieter Holzapfel in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Kommunalverbunds: Investitionen in die Kultur seien Investitionen in die Zukunft und eine Stadt ohne Kultur sei eine verhüllte Stadt. Es folgten Referate von Amtsleitern und Wissenschaftlern aus der Region. Anschließend wurde die Tagung an die frische Luft verlegt: Auf der Burginsel lief ein buntes Programm ab. Daran beteiligt waren neben Delmenhorster Jugendhäusern die Theaterschule der Freilichtbühne Lilienthal, das Kunstmobil der Gemeinde Stuhr, die Jugendbildungsstätte Bredbeck aus dem Landkreis Osterholz und die Sommerakademie aus Achim. Ferner trugen Kunstschulen aus Bremen, Oldenburg und Cuxhaven zum Gelingen der Freiluftveranstaltung bei. (11. August 1995)



Die Brieftauben von Horst Bauch fliegen in diesem Jahr allen anderen Delmenhorster „Rennpferden der Lüfte“ davon und bescherten ihm mit 17 887 und 14 759 Kilometern gleich zwei Meistertitel. Bauch wurde mit seinen Tauben Meister der Reisevereinigung Delmenhorst und dazu noch Delmenhorster Stadtmeister. Damit nicht genug: Im Schlag von Horst Bauch gurrt auch die Brieftaube des Jahres. Mehr als 2000 Tauben waren von ihren Züchtern für diesen Titel ins Rennen geschickt worden, mit 4081 Preiskilometern war Bauchs Vogel der erfolgreichste. (9. August 1995)



„Rudolf Scharping. Unterwegs in Deutschland“ steht werbe- und medienwirksam auf den beiden Bussen des kleinen Konvois. Auf seiner „Ökologie und Innovation“ betitelten zehntägigen Sommerreise machte der SPD-Vorsitzende und ehemalige Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz bei dem Unternehmen Umweltschutz Nord in Ganderkesee Station, um sich über Bio-Technologie zu informieren. Begleitet von 25 Bonner Journalisten, Personenschützern, Mitarbeitern aus der Parteizentrale und der örtlichen Politik hatte sich Scharping dafür knapp zwei Stunden Zeit genommen. Der Zeitrahmen von Anreise um 8.30 Uhr und Abreise um 10.20 Uhr war eng. So ging es nach der Begrüßung und kurzen Einführung im Eilschritt durch die Bodenreinigungsanlage und das Kompostwerk. Nach der abschließenden Pressekonferenz fuhr der Konvoi weiter in Richtung Küste. Er wolle am Nachmittag Johannes Rau auf Spiekeroog besuchen, sagte Scharping. Sein Parteifreund, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, besitzt dort ein Haus. (9. August 1995)



