Noch in diesem Jahr soll der marode Pavillon abgerissen werden. (INGO MOELLERS)

Es ist die Keimzelle des Delmenhorster Fremdenverkehrs: der weiße Pavillon auf dem Grundstück am Eingang der Bahnhofstraße. Nun soll er weg, denn der Pavillon ist dermaßen marode, dass auch eine gastronomische Nutzung wie sie bis vor ein paar Jahren durch einen Imbiss betrieben wurde, nicht mehr möglich ist.

Einst stand auf dem Grundstück das Bahnhofshotel, das von verschiedenen Besitzern und Pächtern bis 1967 betrieben wurde. Dann wurde es abgerissen und durch den Pavillon ersetzt, in dem einst das Reisebüro Meyer seinen Sitz hatte, das wiederum Keimzelle der Konzert- und Theaterdirektion war, die bis heute das Theaterprogramm im Kleinen Haus organisiert. Kurzum: Dieser Ort hat Geschichte. Und dieser historische Ort soll nun neu genutzt werden.

Schon Ende des 19. Jahrhunderts hatte die Stadt ein Interesse an der Fläche, denn der noch junge Eisenbahnanschluss hatte Delmenhorst mit der weiten Welt verbunden und vom Bahnhof aus wollte die Delmestadt eine Visitenkarte anlegen, die auf Anhieb von der Großartigkeit der rasant wachsenden Stadt erzählen sollte. Im Jahr 1917 gelang es der Verwaltung, das Grundstück zu kaufen, eigentlich sollte seinerzeit durch die damalige Eisenbahndirektion auch ein neues Bahnhofsgebäude gebaut werden, doch zu alldem kam es nicht mehr, der Erste Weltkrieg machte aus den Plänen Makulatur. Dafür hatte die Stadt nun ein Hotel, das mehr oder weniger erfolgreich war, bis der Betrieb 1967 eingestellt wurde und die Stadt nun – in ihren Augen wahrscheinlich endlich – über die Fläche verfügen konnte. Die Idee war der Pavillon.

An diese, für den Delmenhorster Tourismus geschichtsträchtige Entwicklung möchte das Bürgerforum anknüpfen und hat in einem offenen Brief die Idee geäußert, die Touristeninformation, die momentan im Erdgeschoss des Rathauses seine Räume hat, in den Pavillon umzusiedeln. Die FDP/UAD-Fraktion im Stadtrat hat diese Idee aufgegriffen und einen entsprechenden Antrag eingereicht. Denn eines ist klar: Der Pavillon soll noch in diesem Jahr dem Erdboden gleichgemacht werden. Denn Geld für den Abriss ist in den Stadthaushalt eingestellt und auch der Erbbaurechtsvertrag ist gekündigt worden. Vermutlich war es damals ein Deal zwischen Stadt und Meyer, dass dieser auf eigene Kosten den Pavillon auf einer Fläche errichtet, die er nur von der Stadt gepachtet hat. Auf Nachfrage sagt die Stadtverwaltung: „In dem Erbbaurechtsvertrag aus dem Jahr 1959 wurde mit Auslaufen des Erbbaurechts eine Entschädigung von zwei Dritteln des 'gemeinen Wertes' festgelegt. Dieser wurde in einem Verkehrsgutachten durch einen neutralen Gutachter ermittelt.“

Ende gut, alles gut, könnte man meinen, doch die Diskussion um die Nachnutzung hat gerade erst begonnen. Die Stadt denkt noch über mögliche Nutzungskonzepte nach, für sie ist nur klar, dass aufgrund der repräsentativen Lage keine 08/15-Lösung her soll, die Verwaltung sucht – wie vor einhundert Jahren – nach etwas Besonderem. Wohl auch deshalb hält sie sich mit Ideen bislang zurück und überlässt das Feld der Politik, die nun selbst ihre Ideen einbringt.

Die Gruppe Grüne & Partner hatte vorgeschlagen, auf der Fläche eine Radstation zu errichten, die Anreiz zur stärkeren Nutzung der Eisenbahn für den Pendelverkehr bieten soll. In dieser Radstation soll "Reparatur, Verleih, Verkauf und Parken" von Fahrrädern stattfinden, also das volle Programm. Als Vorbilder ziehen die Grünen die Fahrradstationen in Hamburg, Bremen, Oldenburg und Hannover heran, stehen also in einer Kontinuitätslinie mit den Vorstellungen der Delmenhorster Politik und Verwaltung vor einhundert Jahren. "Damit Delmenhorst ihrem Anspruch als Klimamusterstadt gerecht wird, ist es unerlässlich, auch endlich eine Fahrradstation in zentraler Lage vorzuhalten", heißt es im Antragstext. Zumal im Stadtrat seit langer Zeit darüber diskutiert wird, wie man den Bahnhof und sein Umfeld für Pendler attraktiver machen kann und wie man sein Fahrrad sicher morgens am Bahnhof abstellen und es abends bei der Rückkehr auch noch vorfinden kann. Und daneben wollen auch die Grünen, dass neben diesen Fahrrad-Dienstleistungen "Angebote im Bereich des Tourismus/Stadtmarketing vorgehalten werden".

Die FDP/UAD-Fraktion begründet ihre Idee, Touristeninformation und Stadtmarketing auf der Fläche unterzubringen auch damit, dass dann wiederum Flächen im Rathaus frei werden würden, die für eine Zusammenlegung der Delmenhorster Wirtschaftsförderung (DWFG) genutzt werden könnten. Während ein Teil der DWFG momentan im Rathaus untergebracht ist, sitzt der andere Teil in angemieteten Räumen an der Langen Straße. Ideen sind also durchaus vorhanden, die Verwaltung wird nun schauen müssen, was realisierbar ist, damit ihr nicht dasselbe Schicksal wie ihren Vorgängern vor einhundert Jahren widerfährt.