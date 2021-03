Tagung mit der Jury im Klostermuseum: Gesine und Klaus Rademacher, Rudolf Genz und Gertrud Köbsch, Greta von Witzleben, Birgit Remuss und Professor Helga Sternkopf (von links). Für das Foto wurden die Masken kurz abgenommen. (Klaus Derke)

Im Hintergrund weiterhin sehr aktiv sind die Huder Klosterfreunde. Wenn am Ostersonnabend das Museum an der Von-Witzleben-Allee unter den aktuellen Corona-Bedingungen voraussichtlich wieder öffnen darf, erwartet die Besucherinnen und Besucher gleich eine sehr spannende Ausstellung. Denn Studierende im Masterstudium des Fachbereichs Architektur der Jade Hochschule haben sich im Wintersemester mit dem Museumskonzept der Klosterfreunde für das Klostermuseum und das Außengelände auseinandergesetzt. 13 Modelle, Pläne und Ideenskizzen sind in Einzel- und Gruppenarbeit der 27 Studenten entstanden.

Es sind Entwürfe, die eine entscheidende Hilfe bei der Umsetzung der in einem Masterplan aufgelisteten Projektideen der Klosterfreunde sein können. „Wir haben sofort zugesagt, als wir gefragt wurden“, sagt der Vorsitzende der Klosterfreunde, Professor Klaus Rademacher. Er und seine Vorstandskollegen sind begeistert von den Ausarbeitungen der Studierenden. Unter Leitung der Dozentinnen, Birgit Remuss und Professorin Helga Sternkopf, sind laut Rademacher tolle Sachen herausgekommen. Ohne große regulative Einschränkungen konnten Ideen auf Grundlage ausgewählter Projekte aus dem Masterplan der Klosterfreunde erarbeitet werden. Neue Rundwege, Ausgrabungen am Ziegelhof, Terrassengarten, Hochzeitswald, Kinderspielplatz, Imagination der Klosterkirche, Museumserweiterung, Einheitlichkeit – das waren die Themen, so Prof. Rademacher.

Eine Jury aus dem Verein, aus der Gutsverwaltung und der Jade Hochschule hat am vergangenen Montag Preisträger ermittelt. Die Geldpreise von mindestens 2000 Euro für die ausgezeichneten Entwürfe, konnten dank großzügiger Unterstützung von Sponsoren bereitgestellt werden, Sie sollen, wenn Corona es zulässt, auf einer Veranstaltung Ende März durch die niedersächsischen Wissenschaftsminister Björn Thümler gemeinsam mit dem Präsidenten der Oldenburgischen Landschaft, Professor Uwe Meiners, und dem Präsidenten der Jade Hochschule, Professor Manfred Weisensee, übergeben werden. Nach dieser offiziellen Eröffnung der Ausstellung kann ab Ostersonnabend die Öffentlichkeit die Entwürfe besichtigen. Und nicht nur das. Die Besucher erhalten Fragebögen und werden um Bewertungen gebeten. Der Verein will das Ergebnis dann mit als Grundlage nehmen, um die Machbarkeit zu prüfen. Auch einen Katalog mit den ausgearbeiteten Ideen soll es geben.

Das Klostermuseum mit der Sonderausstellung soll ab Ostersonnabend jeweils sonnabends, sonntags und feiertags von 15 bis 17 Uhr öffnen. Terminvereinbarungen sind zudem möglich unter der Nummer 01 52 / 36 24 62 53.