Der ehemalige Vorsitzende des Zentralrats der Juden, Ignatz Bubis, war vor 25 Jahren in Delmenhorst zu Gast. (Karl Mittenzwei/DPA)

Viele Zuhörer waren zur zweiten Veranstaltung der Vortragsreihe „Delmenhorster Dialog – Zukunftsforum“ in die Delmeburg gekommen, um vor allem den Hauptredner zu erleben: Ignatz Bubis. Der Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland sprach am Nachmittag zu dem Thema „Gewalt und Extremismus in Deutschland und Europa“. Die Zuhörer hatten zuvor geduldig Taschenkontrollen der Sicherheitskräfte über sich ergehen lassen, die Bubis ständig umgeben. Auch auf dem Weg vom Rathaus zur Delmeburg wurde der 1927 in Breslau geborene Bubis von Leibwächtern abgeschirmt. Eine ausgesprochene Ausländerfeindlichkeit könne er in Deutschland nicht feststellen, sagte Bubis in seinem Vortrag, zu beobachten sei vielmehr eine Fremdenfeindlichkeit. Die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung lehne Gewalt ab, zu spüren sei aber eine wachsende Gleichgültigkeit: „Gewalt berührt uns nicht mehr so wie früher.“ Und dies sei erschreckend. Eine Ursache dieser wachsenden Gleichgültigkeit sieht der Gast aus Frankfurt im übertriebenen Anspruchsdenken der Gesellschaft. „Wir haben uns daran gewöhnt, dass wir nur noch Ansprüche stellen, dass wir den Staat für einen Dienstleistungsbetrieb halten.“ Gleichgültigkeit dürfe es nicht geben, betonte Bubis. Offene Bekenntnisse gegen Antisemitismus seien wichtig. Der Antisemitismus sei nie überwunden gewesen, sondern sei immer konstant geblieben und in den zurückliegenden Jahren immer offener zutage getreten. Nach seinem rund einstündigen Vortrag machte sich der Vorsitzende des Zentralrats der Juden, den die Zuhörer in der Delmeburg als einen freundlichen, besonnenen und humorvollen Mann erlebten, sofort auf nach Bonn zu seinem nächsten Termin (13. Mai 1994).



Die Jägerschaft Oldenburg-Delmenhorst will ihre Tätigkeit transparenter machen. Vorsitzender Hans-Jürgen Schulte forderte jetzt alle Waidmänner und -frauen auf, ihre Reviere der interessierten Bevölkerung zu öffnen, um zu zeigen, „dass unser jagdliches Handeln frei ist von Überheblichkeit und Heuchelei“. Die ständigen Angriffe gegen Jäger seien eine Herausforderung, sagte Schulte (11./12. Mai 1994).



Die Friedenskirche in Bookholzberg wird wohl mehrere Monate lang ohne Turmspitze und Glockengeläut auskommen müssen. Der Turm muss nämlich saniert werden, weil er durch die Schwingungen der großen Glocke Risse aufweist. Neben dem Turm wurden jetzt auch die Glocken auf den Erdboden gehoben, um einen neuen Glockenstuhl einzubauen. Die Maßnahmen werden rund 250 000 Mark kosten und sollen im September beendet sein (11./12. Mai 1994).



Schwer zu schleppen hatten vermutlich Einbrecher, die nachts in eine Bank an der Langen Straße einbrachen: Sie stahlen eine größere Menge Silbergeld – von 50-Pfennig- bis Zehn-Mark-Stücken. Die genaue Summe ist nicht bekannt. Laut Delmenhorster Polizei hatten die Täter im Kassenraum zwei Blechschränke aufgebrochen, in denen die Münzen deponiert waren. Die Diebe werden nun wohl versuchen, das Silbergeld in Scheine umzutauschen, mutmaßt die Polizei und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung (13. Mai 1994).



Drei Delmenhorster Schulen sind mit ihren Schulgärten in das landesweite Netz der Umweltkontaktschulen aufgenommen worden, und zwar die Realschule Königsberger Straße, das Gymnasium an der Max-Planck-Straße und die Kerschensteiner-Berufsschule. Ihre Schulgärten können jetzt nach Absprache mit den Lehrerkollegien als Anschauungsobjekte besichtigt werden. Und es soll in Delmenhorst nicht bei den drei Schulgärten bleiben: Im neuen Haushalt der Stadt stehen 30 000 Mark für die ökologische Gestaltung von weiteren Schulgärten bereit. Schon im vorigen Jahr hatte die Stadt für diesen Zweck 20 000 Mark ausgegeben (16. Mai 1994).



Die Ganderkeseer Handball-Ortsmeisterschaften sind nicht nur eine sportliche, sondern auch lustige Veranstaltung, zumindest was die Fantasienamen der teilnehmenden Mannschaften angeht. Da sind Teams wie Dickmänner, Pudelbande, Flowerpower, Lumberjacks oder auch Zeitgeister vertreten und zeigen, was sie handballmäßig draufhaben. Zum dritten Mal hintereinander gewann diesmal das Team der Ex-Realschüler um Mannschaftskapitän Florian Bogun den begehrten Pokal, den die Hobby-Handballer nun behalten dürfen. Aber nicht nur Siege sind bei dem Turnier wichtig, allein schon die Teilnahme zählt. Und so gab es zum Abschluss des Turniers im Garten der Gaststätte Westermann für alle 72 Mannschaften aus Betrieben, Nachbarschaften, Kneipen und Vereinen eine sommerliche Party (17. Mai 1994).



