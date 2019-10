Seit zwölfeinhalb Jahren hat die Buchbindemeisterin Andrea Ehr ihre eigene Werkstatt mit Laden in Harpstedt. (Ingo Möllers)

Als Andrea Ehr einen Urlaub in Kanada verbrachte, stand sie eines Tages auf einem Berg und sah in die Tiefen eines Fjords hinunter. Dort lag ein Aida-Kreuzfahrtschiff, „und ich dachte: Da liegt eine Mappe von mir an Bord!'“, erzählt sie. Eine ihrer Mappen befindet sich genau genommen auf jedem Kreuzfahrtschiff, das die Meyer Werft in Papenburg verlässt. „Wenn ein Schiff von der Werft an den Eigner übergeben wird, bekommt der Kapitän eine Mappe mit den Schiffsdokumenten, der Dokumentation des Baus und so weiter übergeben. Und die Mappen dafür stelle ich her“, erklärt Ehr.

Das tut sie in ihrer Buchbinderei Mengens, die ihr seit zwölfeinhalb Jahren gehört. Natürlich bindet sie dort auch Bücher – und zwar in Handarbeit, wie sie sagt, während sie den Ablauf demonstriert. Sie zeigt, wie die Papierstapel eingespannt und geleimt, zugeschnitten und rundgeklopft werden, wie der Buchdeckel hergestellt und geprägt wird und schließlich aus Papierstapel und Einband ein Buch wird. Etwa eineinhalb Stunden würde es , um ein Buch zu binden – die Zeit des Trocknens nicht mitgerechnet. „Aber das macht man nicht in einem Ablauf, weil das nicht wirtschaftlich wäre“, sagt Ehr und erklärt: „Ich sammle immer mehrere Kundenaufträge zusammen und mache dann einen ganzen Schwung Schritt für Schritt fertig. So muss ich das Trocknen nicht abwarten, sondern kann durcharbeiten.“

Neben einigen Privatleuten, die ein Buch in dem Eine-Frau-Betrieb binden oder reparieren lassen möchten, gehören zu ihren Kunden vor allem Juristen, Steuerberater und Behörden. „Überwiegend binde ich juristische Fachzeitschriften, die wöchentlich oder monatlich erscheinen. Wenn ein Jurist die bezieht, bringt er sie am Ende des Jahres zu mir, und ich binde sie zu einem Buch“, erzählt Ehr.

Als sie vor 30 Jahren ihre Ausbildung absolvierte, wurden in ihrem Lehrbetrieb noch mehrere Hundert Bücher pro Woche gebunden. Aber als Anfang der 1990er-Jahre die CD ROM aufkam, nahm die Auftragslage rapide ab. Zwar gibt es Dinge wie beispielsweise das Bundessteuerblatt oder das Niedersächsische Gesetz- und Verordnungsblatt, die in den Behörden einmal als Handbuch vorliegen müssen, den Untergang vieler Buchbindereien konnte beziehungsweise kann das aber nicht verhindern.

Deshalb hat Ehr sich ein zweites Standbein aufgebaut. Sie produziert – ebenfalls in Handarbeit – individuelle Kartonagen, hauptsächlich für Werbeagenturen. Darunter fallen auch Schuber, besagte Mappen und ähnliches. „Bei einer Auflage von 30 bis 100 Stück kann man das nicht in die Industrie geben. Manche Aufträge sind auch so aufwendig und verlangen so eine Präzision, dass man das nur maßfertigen kann“, sagt Ehr. Und tatsächlich: Ihre Kartonagen sind so perfekt gearbeitet, so wertig und zum Teil so ausgetüftelt, dass man sofort versteht, warum ihr die Arbeit daran Freude bereitet. Ehr ist froh, dass sie so viel zu tun hat – auch wenn das bedeutet, dass sie ihre Ladenöffnungszeiten streichen musste. „Aber das ist eben das, was man machen muss, wenn man als Buchbinderei überleben möchte“, sagt sie.

Und das möchte sie unbedingt. Eigentlich wollte die gebürtige Bremerin Restauratorin werden. „Aber dann hätte ich nach der Ausbildung zur Buchbinderin ein zweijähriges, unbezahltes Praktikum beim Restaurator machen müssen, und das konnte ich mir nicht leisten“, erzählt sie. Also arbeitete sie als Gesellin in Hamburg weiter als Buchbinderin. „Da habe ich gemerkt, dass mir das freie Arbeiten mehr Spaß macht als die vorgegebene Arbeit beim Restaurator. Außerdem hatte ich doch keine Lust mehr, immer nur staubige Bücher auszubürsten“, sagt sie lachend.

Von einer kleinen Buchbinderei, wo noch viele Bücher gebunden wurden, wechselte sie dann in einen Betrieb im Rheinland. „Da wurden viele Kartonagen gemacht“, sagt Ehr. Zwischenzeitlich investierte sie ihren Jahresurlaub in ein Praktkium bei einer Buchbinderin im amerikanischen Massachusetts. Im Jahr 2000 machte sie ihren Meister, und wenige Jahre später entdeckte sie in einer Fachzeitschrift ein Angebot über die Buchbinderei in Harpstedt. „Ich wusste, ich kann das stemmen, und wollte das direkt machen“, erinnert sie sich.

Den inbegriffenen Kunsthandel hat Ehr von ihrem Vorgänger übernommen. Das Rahmen von Bildern geht damit einher. „In Süddeutschland machen das sowieso klassischerweise die Buchbinder, hier im Norden übernehmen das eigentlich die Glaser“, sagt sie.

Einmal im Jahr verkauft sie auf dem Harpstedter Handwerkermarkt sozusagen eine Special Edition: Dann präsentiert sie handgefertigte Notizbücher mit Ledereinband, hochwertige Kartonagen, bunte Klemmbretter, hübsche Ordner und vieles mehr. „Leider ist das für einige Leute eher eine Bastelarbeit, die wissen das Handwerk dahinter nicht so recht zu schätzen“, sagt Ehr. Aber es kommt nun langsam eine Generation nach, die das Handgefertigte und den Wert dahinter nicht nur zu schätzen weiß, sondern auch danach sucht. Auch die Agenturen legen bei ihren Kartonagen wieder ein deutlich größeres Augenmerk auf Qualität und das gewisse Extra. „Und dann macht die Arbeit auch doppelt so viel Spaß“, sagt Ehr.