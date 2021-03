Die Autorinnen Astrid Fuchs (l.) und Dragica Smiljanic (r.) stellen zusammen mit Illustratorin Heike Duhr ihr neues Buch vor. (INGO MÖLLERS)

Zusammen mit der Illustratorin Heike Duhr haben die Autorinnen Astrid Fuchs von der Bürgerstiftung Ganderkesee und die ehemalige Migrationsbeauftragte der Gemeinde, Dragica Smiljanic, ihr Buch „Mit Menschen leben“ vorgestellt. Auf 128 Seiten erzählen sie die Geschichten von über 20 Vertriebenen und Geflüchteten, die in den vergangenen 70 Jahren in der kleinen Gemeinde Ganderkesee landeten.

„Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen“, lautet ein afrikanisches Sprichwort. Um Geflüchtete aus vielen unterschiedlichen Ländern, Kulturen und Religionen erfolgreich zu integrieren, benötigt es zudem funktionierende Strukturen und Menschen, die hinter dem Projekt stehen und an einen Strang ziehen. Die Autorinnen Astrid Fuchs und Dragica Smiljanic zählen zu den Ansprechpartnern, die sich seit Jahrzehnten um die Bedürfnisse von Menschen kümmern, die nach Ganderkesee kommen.

Nun haben sie ihr eigenes Buch herausgebracht, darin stellen sie viele ihrer Erfahrungen mit Integration, aber vor allem Erlebtes der Geflüchteten vor. „Wir kennen uns schon viele Jahre und haben uns immer wieder getroffen, wenn es Projekte für Geflüchtete in der Gemeinde gab“, sagt Fuchs. 2010 sei den beiden engagierten Frauen dann die „zündende Idee“ für das Buch gekommen. Mit der Ganderkeseer Gleichstellungsbeauftragten hatten sie einen Kursus für Frauen und ihre Familien gemacht, Thema war die „Integration im Blick“.

„Wir wollten die verschiedenen Gruppen vorstellen, die seit Ende des Zweiten Weltkrieges nach Ganderkesee kamen, ihre Probleme und Ängste“, betont Fuchs. Insgesamt 70 Jahre hiesiger Geschichte von Migration haben die beiden Frauen aufgeschrieben. „Im Jahr 2012 haben wir angefangen, Gespräche mit uns bekannten Menschen zu führen, die Fluchterfahrungen haben“, erklärt Smiljanic. Neben Geflüchteten aus den vergangenen zwei Flüchtlingswellen in den 1990er-Jahren und ab 2014 seien vor allem viele Geschichten auch aus der Nachkriegszeit Deutschlands zusammengekommen.

Zuhören und Gemeinsamkeiten sehen

Ein Zitat von Autorin Ulla Hahn steht auf der ersten Seite des neuen Buches: „Ohne zu wissen, was ein Mensch erlebt hat und erlitten, bleibt er Schablone, die wir mit unseren Vorstellungen ausmalen“. Das machten sich die beiden Ganderkeseer Autorinnen zum Motto. Zuhören, ins Gespräch kommen und Gemeinsamkeiten sehen sie als wichtige Faktoren für eine funktionierende Integration an. Aber auch die Eigeninitiative der Neuankömmlinge, eine neue Sprache zu erlernen und sich in die Kultur eingliedern zu wollen, seien immer wichtige Voraussetzungen für eine funktionierende Integration. „Dazu müssen allerdings auch Angebote geschaffen werden“, mahnt Smiljanic.

Astrid Fuchs kam 1968 als Lehrerin nach Ganderkesee. 40 Jahre unterrichtete sie an der Grundschule Lange Straße. Schon früh galt ihr Interesse der Integration ausländischer Kinder im Unterricht und in der Gemeinde. Ihre Erfahrungen konnte sie als Beratungslehrerin an Kollegen und Eltern weitergeben. Seit ihrer Pensionierung wirkt sie ehrenamtlich an vielen Projekten zur Integration ausländischer Familien mit. Oft arbeitete sie so auch mit Smiljanic zusammen.

Smiljanic, die selbst erst nach dem Abitur aus dem ehemaligen Jugoslawien nach Deutschland kam, studierte in Hamburg Soziologie, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte und Neuere Deutsche Literatur. Seit 1991 arbeitete sie auf dem Gebiet der Flüchtlingsbetreuung in verschiedenen Aufgabenfeldern bei der Zentralen Anlaufstelle für Asylbewerber in Oldenburg, beim Diakonischen Werk Oldenburg und von 1995 bis zu ihrer Rente als Flüchtlingsbeauftragte in der Verwaltung der Gemeinde. Ihre Kenntnisse konnte sie auch ehrenamtlich in Projekten der Integration ausländischer Mitbürger einbringen.



Das Buch „Mit Menschen leben“ wurde von Heike Duhr illustriert und ist im Verlag BOD erschienen, es ist ab sofort zum Preis von zehn Euro in den hiesigen Buchhandlungen sowie online erhältlich.