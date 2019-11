Die Old English Bulldog namens Hellmut lässt sich brav die Krallen schneiden. (Ingo Möllers)

Delmenhorst. Wenn die Kunden von Monique Haase zum Haareschneiden kommen, bevorzugen die meisten einen praktischen Kurzhaarschnitt. Ausgefeilte Frisuren und Schnitte sind eher seltener an der Tagesordnung. Aber wenn der ganze Körper frisiert werden soll, dauert das an sich ja auch schon seine Zeit. Denn bei Haases Kunden handelt es sich um Hunde.

Im Juli vergangenen Jahres eröffnete Haase ihren Hundefriseur-Salon Doggystylezz. Aber alles begann mit wesentlich größeren Vierbeinern: In Hude hatte sie einen Reiterhof und besaß sieben eigene Pferde. „Die habe ich selbst geschoren“, erzählt sie. „Irgendwann kamen immer mehr Leute zu mir und fragten mich, ob ich nicht auch mal ihre Hunde frisieren kann. Und das lag mir sofort“, erinnert sie sich. Um sicherer und geschulter in ihrem Handwerk zu werden, absolvierte sie mehrere Seminare. „Hundefriseur ist kein Lehrberuf. Jeder kann sich von heute auf morgen so nennen. Das ist nicht ungefährlich, weil man die Tiere ja auch richtig verletzen kann“, sagt Haase.

Monique Haase hat ganz kurz entschlossen ihren eigenen Hundesalon eröffnet. (INGO MOELLERS)

Als die gelernte Versicherungsfachfrau und damalige Hausfrau vor einer privaten Veränderung stand, musste sie sich etwas überlegen. Kurzerhand beschloss sie: „Ich mache einen Laden auf“, sagt sie noch heute mit der selben Begeisterung. Drei Wochen später war ihr Salon eingerichtet und sie selbst startklar. Wer bei Doggystylezz einen Schickimicki-Laden mit allerlei Schnickschnack fürs Hündchen vermutet, liegt falsch. „Bei mir geht es nur um das Handwerk an sich, deshalb habe ich bewusst alles einfach gehalten“, betont Haase. In einer Garage am Hasporter Damm hat sie sich ihren Salon eingerichtet. Darin befinden sich ein Tisch und ein Regal mit ihren Arbeitsutensilien, der Arbeitstisch für die Hunde und eine kleine Warteecke. „Die Lage hier ist perfekt, ich bin hier in aller Munde. Ich habe sehr viel zu tun, das hätte ich zu Beginn nie gedacht“, erzählt Haase.

Zu ihr kommen alle Hunderassen: vom Rauhaardackel über Schäferhunde bis zum Königspudel. Und sie alle wollen ihr Haar und ihre Krallen geschnitten bekommen, entfilzt werden oder die Unterwolle entfernt bekommen. Manch Hund wird auch gebadet, „aber das mache ich so wenig wie möglich, weil Hundehaut sehr empfindlich ist. Hunde sollte man lieber viel bürsten und nur baden, wenn es wirklich nötig ist“, sagt die Hundefriseurin.

Der Zwergpudelmix Jimmy ist bei der Hundefriseurin schon ein alter Hase. (INGO MOELLERS)

Doch als solche reicht es nicht, sein Handwerk zu beherrschen. "Man muss auch einen guten Draht zu den Hunden haben", sagt Haase. Schließlich arbeitet man sich beim Frisieren in sensible Bereiche vor. "85 Prozent der Tiere mögen es nicht, an den Beinen, am Kopf und vor allem an den Ohren frisiert zu werden. Und wenn ich am Popo ankomme, gucken sich auch die meisten um und werfen mir einen vielsagenden Blick zu: ‚Mach' jetzt bloß nichts falsch!‘″, erzählt Haase.

Neue oder ängstliche Hunde werden erst einmal ordentlich gekuschelt und mit einem Leckerli verwöhnt. Ein gutes Vertrauensverhältnis ist wichtig. Zumal der Besitzer beim Friseurtermin nicht dabei sein darf: „Dann will der Hund nämlich nach Hause und konzentriert sich nicht auf mich“, sagt Haase.

In einer Garage hat Monique Haase ihren Friseursalon eingerichtet. (Ingo Möllers)

Gebissen oder verletzt wurde sie noch nie. Nur einmal hatte sie echte Angst und wünschte sich, dass der Besitzer vielleicht doch bleiben könnte: „Da kam hier ein XXL-Pitbull an. Das war ein richtig wuchtiges Tier mit einem riesigen Kopf, und er trug einen Maulkorb. Da habe ich scherzhaft gesagt: ‚Gib mir mal Deine Pfote.‘ Da reichte er mir direkt seine Pranke und ließ sich ganz lieb die Krallen schneiden. Daraufhin habe ich ihm den Maulkorb abgenommen, um ihm mein Vertrauen zu zeigen, und er hat sorfort mit mir geschmust“, erinnert sich Haase.

Menschen könnte Haase nicht frisieren. „Das ist etwas völlig anderes“, sagt sie. Und das Frisieren von Hunden hat ihrer Meinung nach einen entscheidenden Vorteil: „Hunde freuen sich immer. Selbst dann, wenn ihnen ihr Besitzer einen doofen Haarschnitt verpassen lässt“, sagt sie lachend.