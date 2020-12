Die Polizei fahndet nach den Verursachern, die am vergangenen Wochenende auf einem Privatweg am Schlutterweg illegal Müll entsorgt haben. Laut Einsatzbericht wurden die Beamte am Sonntagmittag gegen 12 Uhr auf die Abfälle aufmerksam gemacht. Dabei habe es sich um einen Kanister, der vermutlich mit Altöl gefüllt war, ein Glas mit einer unbekannten Flüssigkeit sowie um weitere Verpackungsabfälle gehandelt. Zeugen, die Hinweise zur Herkunft des Mülls geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 44 31 / 94 11 15 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.