Die Polizei hat am Mittwoch im Auftrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg ein Betriebsgelände in Delmenhorst sowie ein Privathaus in der Gemeinde Stuhr durchsucht. Dabei ging es um den unerlaubten Umgang mit Abfällen, wie es im Polizeibericht heißt. Offenbar sind auf dem Betriebsgelände Abfälle vergraben worden.

Bei der Durchsuchung, bei der die Polizei durch die Ortsverbände des Technischen Hilfswerks sowie vom Staatlichen Gewerbeaufsichtsamt aus Oldenburg unterstützt wurde, wurden die Einsatzkräfte auch tatsächlich fündig: Sie konnten strafrechtlich relevante Abfälle auf dem Grundstück entdecken. Darüber hinaus wurden weitere Umweltstraftaten vor Ort festgestellt.

Durch die illegale Müllentsorgung konnten die Täter offenbar mehrere tausend Euro Entsorgungskosten sparen. Gegen den Eigentümer des Grundstückes wurden weitere Ermittlungen eingeleitet, heißt es.