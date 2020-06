Die Polizei hat am Sonnabendabend ein illegales Autorennen in Delmenhorst gestoppt. (Björn Hake)

Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn sind am Sonnabendabend gegen 21.25 Uhr Zeugen eines illegalen Autorennens auf der B 75 und der A 28 in Delmenhorst geworden. Laut Einsatzbericht waren zwei hochmotorisierte Fahrzeuge dabei mit Geschwindigkeiten von 148 Stundenkilometern (bei erlaubtem Tempo 70) und 164 Stundenkilometern (bei erlaubtem Tempo 100) unterwegs. Zunächst hatte einer der Beteiligten den anderen rechts überholt. Anschließend fuhren beide Wagen eine Zeit lang mit gleicher Geschwindigkeit nebeneinander, um dann stark zu beschleunigen. Einem 32-jährigen Mann aus dem Landkreis Verden wurde daraufhin nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Oldenburg noch an Ort und Stelle der Führerschein entzogen. Der zweite Fahrer konnte zwar zunächst entkommen, aber auch ihm droht ein längerer Führerscheinentzug. Die Ermittlungen dauern an.