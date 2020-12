Christa Behrens und Günter Buckmann sehen noch hohen Handlungsbedarf. (Ingo Möllers)

Am 3. Dezember ist der Internationale Tag der Menschen mit Behinderung. Wie wichtig ist es, dass es einen solchen Tag gibt?

Günter Buckmann: Das ist sehr wichtig.

Christa Behrens: Das macht auf die Menschen mit Behinderung aufmerksam, gerade in der Corona-Krise.

Es gibt viele unterschiedliche Behinderungen. Die Gruppe, die mit diesem Tag gemeint ist, ist groß.

Behrens: Absolut. Man muss hier klar trennen. Viele denken bei Behinderung immer nur an Menschen, die so geboren werden. Das ist aber nur ein geringer Prozentsatz. Die meisten Menschen erwerben ihre Behinderung im Laufe des Lebens.

Wie hat sich Corona auf Menschen mit Behinderung ausgewirkt?

Behrens:Was Corona anbelangt, muss man das auch trennen. Für die Behinderten, die in Wohnheimen leben und in Werkstätten sind, verändert sich der Alltag immens. Denn es passiert nicht mehr viel. Für diese Gruppe ist es jedoch wichtig, dass sie einen geregelten Ablauf hat. Einige sind nur noch zu Hause, das ist auch für die Angehörigen schwierig, weil sie einen ganz anderen Tagesablauf haben.

Und die Menschen, die erst im Laufe ihres Lebens eine Behinderung bekommen haben?

Behrens: Hier muss man unterscheiden, was sie haben. Ich leite beispielsweise eine Selbsthilfegruppe für Menschen mit Erkrankungen der Lunge und des Bronchialsystems. Diese Menschen bekommen eine Maskenbefreiung. Ich habe ihnen aber ganz klar gesagt: Entweder sie lassen es und gehen nicht einkaufen oder sie setzen eine Maske auf. Und das machen sie auch. Die Viertelstunde im Supermarkt halten sie das aus.

Haben Sie diese Empfehlung gegeben, damit sie sich vor einer Ansteckung schützen oder auch um einer Stigmatisierung vorzubeugen?

Buckmann: Die meisten verstehen nicht, wenn jemand keine Maske trägt. Es gibt wohl in Deutschland auch Ärzte, die die Befreiung an Menschen ausgestellt haben, die diese nicht nötig haben.

Behrens: Stimmt. Es gibt Leute, die ein psychisches Problem damit haben, eine Maske aufzusetzen. Das ist vom Kopf her. In meiner Atemlos-Gruppe habe ich hingegen einige, die Dauersauerstoff nehmen und trotzdem eine Maske aufsetzen. Sie sehen zu, so wenig wie möglich Kontakte zu haben. Weil sie auch Medikamente nehmen, die das Immunsystem herunterfahren, müssen sie immens aufpassen, sich nicht anzustecken. Viele haben so starke Angst, dass sie kaum mit Angehörigen Kontakt haben. Und das fehlt.

Buckmann: Gehörlose und Taubstumme sind auf die Gesichtsmimik angewiesen. Mit der Maske kann man diese nicht erkennen und das Visier, das man tragen könnte, ist nicht zugelassen. Auch diese Menschen vereinsamen total. Die kriegen auch durch die Medien nicht mit, was passiert. Bei den Nachrichten gibt es Untertitel, aber eben nicht bei den Sondersendungen.

Gibt es noch andere Probleme?

Behrens: Behinderte brauchen manchmal eine Begleitperson. Diese haben aber die größten Schwierigkeiten, irgendwo mit hineinzukommen. Einer aus meiner Atemlos-Gruppe musste ins Krankenhaus, da wollte seine Tochter mit. Die durfte aber nicht mit rein.

Buckmann: Mir ist beispielsweise aufgefallen, dass immer weniger Menschen im Rollstuhl mit dem Nahverkehr fahren. Das ist im Winter ohnehin schon so, weil die Busse nicht richtig durchgeheizt werden. Die Busfahrer vergessen, wenn sie den Bus abgestellt haben, die Heizung wieder anzumachen. Wenn man im Rollstuhl sitzt, werden die Beine schneller kalt als bei jemandem, der laufen kann. Auch deshalb ziehen sie sich zunehmend in ihren Kokon zurück.

Menschen mit Behinderung gehören zu den Risikogruppen: Fühlen Sie sich von der Politik gesehen?

Buckmann: Gar nicht. Man merkt es unter anderem an der Diskussion, was mit den Notfallplätzen im Krankenhaus passiert, wenn sie an ihre Grenzen stoßen. Wenn dann ein Behinderter kommt: Soll er beatmet werden oder nicht? Da scheiden sich die Geister.

Wie unterstützen Sie aus dem Behindertenbeirat die Menschen mit Behinderung in dieser schweren Zeit?

Buckmann: Sie können uns immer anrufen. Wenn etwas ist, versuchen wir zu helfen.

Behrens: Wir haben uns auch schon mit jemandem, der Probleme hatte, im Schaarhaus getroffen. Die Leute können sich an uns wenden, wenn etwas ist. Wir haben auch eine Kontaktstelle, wo man anrufen kann.

Hat sich in den letzten Jahren im öffentlichen Raum in Sachen „behindertengerecht“ viel getan?

Buckmann: Da ist noch ganz viel Luft nach oben.

Behrens: Es fängt schon bei unserem Bahnhof an. Dort ist der Fahrstuhl ewig kaputt. Das nächste ist das Bahnsteigniveau. Wenn man bei einem Fernzug einsteigen will, muss man eine hohe Treppe überwinden. Deshalb müssen Rollstuhlfahrer ihre Fahrt mit dem Fernzug vorher anmelden. Aber das klappt nicht immer. Wir haben solche Fälle schon gehabt. Weil der Fahrstuhl an Gleis 2 kaputt ist, leiten sie den Zug auf Gleis 1 um. Nur dort ist der Bahnsteig zu kurz für Fernzüge. Dann stehen die Rollstuhlfahrer dort und können nicht mitfahren, obwohl sie sich angemeldet haben.

Versuchen Sie, diese Missstände anzusprechen?

Behrens: Ja. Wir können aber nur etwas machen, wenn es sich um öffentliche Gebäude handelt. Wenn es ein privates Geschäft ist, können wir als Behindertenbeirat nicht viel unternehmen.

Wie gut ist der Einzelhandel auf Menschen mit Behinderungen eingestellt?

Behrens: Man kommt in viele Geschäfte nicht hinein, wenn man einen Rollator hat oder gar einen Rollstuhl. Es gibt auch Geschäfte, die eine Rampe haben, die ist aber nur für die Anlieferung geeignet. Mit einem Rollstuhl kommt man da nicht hoch, da rollt man rückwärts wieder runter.

Buckmann: Gerade jetzt in der Weihnachtszeit ist auch die Dekoration ein Problem. Diese steht oft so, dass Leute mit einem Rollstuhl nicht vorbeikommen. Es ist zu eng, weil alles in den Weg gestellt wird. Die Gänge an sich wären breit genug. Oder bestimmte Kassen, da kommt man nicht mit dem Rollstuhl durch.

Und die Innenstadt an sich?

Behrens: Wir kämpfen mit Problemen beim Blindenstreifen: Der wird beim Wochenmarkt regelmäßig zugestellt. Eigentlich müssen links und rechts 40 Zentimeter freibleiben. Da sind wir immer hinterher. Es geht darum, dass beispielsweise Blinde selbständig in die Stadt kommen. Manche Leute verstehen nicht, dass Behinderte nicht immer darauf angewiesen sein wollen, um Hilfe bitten zu müssen. Sie wollen ein möglichst eigenständiges Leben führen. Darum geht es. Das ist in den Köpfen aber so noch nicht drin.

Da haben Sie noch eine Menge Arbeit vor sich liegen.

Buckmann: Ja, das haben wir.

Behrens: Es liegt zum Teil auch an den Kriterien, die schon recht veraltet sind. Ein Beispiel sind die Behindertenparkplätze. Da hat man an Menschen gedacht, die nicht weit laufen können, weil sie etwas am Bein haben. Aber auch Menschen mit einer Atemwegserkrankung können nicht weit laufen. Die haben es schwer, den Behindertenausweis mit dem Rollstuhlsymbol zu bekommen.

Buckmann:vDie Gesetzgebung ist nicht danach ausgerichtet. Das ist das Problem. Manche bei den Versorgungsämtern sitzen auf einem zu hohen Ross, so ist zumindest unser Eindruck.

Das Interview führte Kerstin Bendix-Karsten.

Zur Person

Seit dem 1. November 2016 ist Günter Buckmann der Erste Vorsitzende des Behindertenbeirates Delmenhorst.

Christa Behrens ist seine Stellvertreterin. Sie setzen sich für die Belange von Menschen mit Behinderungen in Delmenhorst ein. Der Beirat wurde im Juni 2007 gegründet.

Behindertenbeirat Delmenhorst

Für die Belange von Menschen mit Behinderungen in Delmenhorst, setzt sich seit Juni 2007 der Behindertenbeirat ein. Vorausgegangen war der Gründung des Beirates die Arbeit einer Kommission für Behindertenfragen, die auf Initiative des kommunalen Behindertenbeauftragten im Juni 1996 ins Leben gerufen wurde. In dieser Kommission wollten sich Delmenhorster Bürger mit behindertenrelevanten Fragen und Problemen auseinandersetzen und Lösungsvorschläge erarbeiten.

Seit dem 1. November 2016 ist Günter Buckmann der Erste Vorsitzende, Christa Behrens ist seine Stellvertreterin.