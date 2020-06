Es wird für Daheimgebliebene in Delmenhorst ein Ferienaktionen geben. Mit mehr Distanz und weniger Teilnehmern. (Patrick Pleul/DPA)

Delmenhorst. „Alle machen blau von Flensburg bis nach Oberammergau“, hieß es in den 80er-Jahren, wenn im ZDF das Kinderferienprogramm begann. Damals dachte noch niemand daran, dass es eines Tages Sommerferien geben könnte, in denen nicht die völlige Freiheit jugendlicher Unbekümmertheit gelebt werden könnte, sondern Abstand gewahrt und ein Mundschutz getragen werden muss. Trotz Corona wird es auch in diesem Jahr wieder Sommerferien geben: vom 16. Juli bis zum 26. August. Und auch wenn bereits die ersten Ferienflieger nach Mallorca gestartet und die ersten 11 000 Touristen ihre Hotelzimmer bezogen haben, der Großteil der Deutschen wird in diesem Jahr wohl auf die Sommerfrische in der Ferne verzichten. Das Sommerferien-Kinderfernsehprogramm sollte einst denen Abwechslung verschaffen, die nicht mit ihren Familien verreisten und am Strand Sandburgen bauen konnten oder über die kommunalen Ferienaktionen Ausflüge und andere Aktionen unternehmen konnten.

Damit trotz sommerlicher Temperaturen die Jugend von heute nicht vor dem Fernseher verstummt, hat die Stadt Delmenhorst auch in diesem Jahr unter den merkwürdigen Virus-Bedingungen wieder ein Ferienprogramm auf die Beine gestellt. „Anpassen, umplanen, immer wieder telefonieren, schieben und auch mal streichen“, bringt Stadtsprecher Timo Frers die Situation auf den Punkt. Denn dass das Ferienprogramm in diesem Jahr nicht den Umfang der vergangenen Jahre haben kann, war klar: „Generell finden die Aktionen in kleineren Gruppen und auf eher lokaler Ebene statt. Bei Fahrten werden zum Beispiel nur Fensterplätze besetzt und ein Mundschutz muss getragen werden“, sagt Frers. So können in diesem Jahr 877 Plätze in 137 Veranstaltungen an 195 Terminen vergeben werden. Dabei betont Frers, dass die Zahl der Veranstaltungen im Vergleich mit den Vorjahren stabil geblieben sei. „Jedoch können nur um die Hälfte weniger Plätze angeboten werden“, bremst Frers die Euphorie. Denn das bedeutet, dass im vergangenen Jahr noch rund 1800 Plätze zur Verfügung standen und der übliche Sommerferientourismus viele Kinder und Jugendliche an andere Orte brachte.

Dennoch, es gibt ein Angebot. Und das ist nicht weniger abwechslungsreich als in den Jahren zuvor. Der Schwerpunkt liegt in Delmenhorst: ob Wanderungen durch das Delmetal oder eine extra für Kinder konzipierte Stadtführung. Die eigene Heimatstadt aus einem anderen, vielleicht neuen Blickwinkel betrachten und dabei Entdeckungen machen, die vorher im grellen Reisekatalog-Bunt der möglichen Fernreise untergegangen sein mögen – die diesjährigen Sommerferien ermöglichen durch ihre Beschränkung ganz neue Möglichkeiten für Erfahrungen aller Art. Zwar finden einige Veranstaltungen nicht statt, zum Beispiel Kochkurse bei der EWE, Bogenschießen oder Judo-Sportkurse, die ohne Körperkontakt nicht ausgeübt werden könnten, doch die Handball-Kurse der HSG und weitere Klassiker sind wieder im Programm, betont Frers.

Die Planung des diesjährigen Programms war angesichts der sich dauernd ändernden Umstände keine einfache. „Und das wird sich auch nicht ändern, wir fahren auf Sicht und wissen im Grunde erst am Tag der Veranstaltung, welche Bestimmungen für uns gelten. Wir reagieren dann aktuell, um möglichst vielen Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit zur Teilnahme zu ermöglichen“, erklärt Gernot Witt, Leiter des Jugendhauses an der Sachsenstraße. Er setzt in diesem Jahr deshalb auch verstärkt auf Aktivitäten unter freiem Himmel, denn dort ist es einerseits leichter, die Abstände einzuhalten, und andererseits bedeutet mehr zur Verfügung stehender Raum auch eine größere Teilnehmerzahl. „Die Frage ist nur, ob wir die Kinder zum Wandern motivieren können“, scherzt Witt.

Die 21 Veranstalter haben sich also von den äußeren Umständen der Corona-Pandemie nicht unterkriegen lassen und bis zum letzten Moment geplant. Dass es in diesem Jahr erstmals keine gedruckte Broschüre geben wird, war bereits im vergangenen Jahr beschlossen worden, als von Corona noch nicht die Rede war. Aus wirtschaftlicher und ökologischer Sicht sei der Verzicht auf die Broschüre sinnvoll, sagt die Stadtverwaltung, denn sie spart Papier und Tinte. Doch in diesem Jahr wird ihr eines zu besonderen Vorteil: Es gibt keinen Drucktermin, weshalb die Veranstaltungen auch noch kurzfristig angepasst werden können und so auf die aktuellen Entwicklungen der Pandemie reagiert werden kann. Eine gute Nachricht zum Schluss: Damit die Kinder nach dieser langen Zeit zu Hause wieder etwas erleben können, sind alle Veranstaltungen in diesem Jahr kostenlos.



Das Programm ist auf der Internetseite www.ferienaktionen-delmenhorst.de zu finden. Dort können die Veranstaltungen zwischen dem 17. und 24. Juni gebucht werden. Anschließend werden die Plätze verlost und zugeteilt. Vom 29. Juni bis 3. Juli können die zugesagten Plätze im Familienzentrum Villa persönlich bestätigt werden. Eine Einverständniserklärung der Eltern ist erforderlich. Frei gebliebene Plätze gehen am 9. Juli in der Villa in die Restevergabe.