Tischlerei-Geschäftsführer Jürgen Hohnholt, Bäderchef Henry Peukert und Rainer Lange (von links) stellten am Mittwoch das neue Bauprojekt im Saunahuus vor. (INGO MÖLLERS)

Gähnende Leere, wo vor einigen Monaten Gäste ihren Kurzurlaub genossen. Der zweite und nun auch noch verschärfte Lockdown legt das Saunahuus komplett lahm. Bis wann ist noch ungewiss. Doch hinter den Kulissen arbeitet das Sauna-Team weiterhin daran, den Sehnsuchtsort vieler Ganderkeseer am Leben zu erhalten, bis die Besucher wiederkommen dürfen. Neben Inventur und Instandhaltung steht ein Neubau im Vordergrund, der den Aufenthalt noch schöner gestalten soll, sobald die Öffnung im angemessenen Rahmen wieder möglich ist.

Die rund 50 Angestellten des Saunahuus befinden sich nun zum größten Teil in Kurzarbeit. Nur vier Mitarbeiter seien weiterhin an Ort und Stelle und erledigten interne Arbeiten, berichtet Geschäftsführer Henry Peukert von der aktuellen Situation. Das Ziel sei natürlich die baldige Wiedereröffnung.

Bis dahin werde an der großen Neuerung im Saunagarten gearbeitet, berichtet Peukert. Derzeit errichtet dort die Tischlerei Hohnholt aus Delmenhorst eine sogenannte „Cabrio-Pergola“ – eine Art mobiler Wintergarten mit Faltdach. Das Saunahuus hat mit seinen fünf Saunen und einem Dampfbad im Innenraum rund 900 Quadratmeter Fläche. „Doch gerade in den Wintermonaten wird der Platz manchmal ganz schön eng“, sagt der Bäderchef. Denn die Ganderkeseer Sauna mit anliegendem Freibad genießt in Niedersachsen einen guten Ruf.

Tischlerei aus der Region

Die Pergola soll dem Sauna-Team nun ermöglichen, flexibler auf das niedersächsische Wetter und die Jahreszeiten zu reagieren. „Im Sommer kann das lichtdurchlässige Faltdach eingezogen werden und trotzdem können die Seitenwände Windschatten spenden“, erklärt Geschäftsführer Jürgen Hohnholt der zuständigen Tischlerei. Die Seitenwände des Wintergartens bestehen aus transparenten Acrylfolien, die flexibel entfernt werden können.

Sein Unternehmen hatte sich gegen einige weitere Firmen bei der Ausschreibung durchgesetzt. „Dass eine Tischlerei aus der Region das beste Angebot gemacht hat, ist für uns schon ein Mehrwert für die kommenden Jahre“, betont Peukert. Denn schließlich helfen die kurzen Wege zwischen Delmenhorst und Ganderkesee bei der Abwicklung notwendiger Wartungsarbeiten im weiteren Verlauf der Maßnahme. Für die Arbeiten standen im Haushalt 120.000 Euro zur Verfügung. Neben der rund 150 Quadratmeter großen Pergola wurde vor allem in Wärmestrahler, LED-Beleuchtung sowie Pflaster- und Fundamentarbeiten investiert.

Bereits 2018 hatte der Betriebsausschuss der Bäder eine Überdachung der Außenterrasse im Saunagarten beschlossen. Die Realisierung der Maßnahme hatte sich zunächst verzögert. Hintergrund war neben der Ausschreibung der Maßnahmen der Bau der neuen Fotovoltaikanlage auf den Dachflächen der Saunaanlage. Ein Teil der neu überdachten Fläche soll nun mit weiteren Liegen ausgestattet werden und das Innengelände erweitern. „Zusätzlich haben wir so auch ein paar zusätzliche überdachte Plätze in der Gastronomie gewonnen“, sagt der Bäderchef.

Herbst und Winter sind normalerweise die Hochsaison für die Therme. „Die Besucherzahlen waren in den Corona-Vorjahren bis auf 53.000 Gäste angestiegen“, erzählt Peukert. Doch durch das Coronavirus ist nun alles anders als in den Vorjahren. Bis zum erneuten Lockdown Anfang November hatte sich das Hygienekonzept bei Besuchern und Mitarbeitern eingespielt, sagt der Bäderchef. In der Anlage waren ab der Wiedereröffnung im August nur eine eingeschränkte Personenzahl von 70 Besuchern in der Anlage erlaubt. Zudem galten in allen Bereichen die allgemeinen Abstandsregelungen von mindestens 1,50 Metern, sagt er.

Hoffnung auf eine Wiedereröffnung

Die Arbeiten am neuen Wintergarten sollen zeitnah abgeschlossen werden, damit die zusätzlichen Flächen bei einer hoffentlich baldigen Wiederinbetriebnahme von den Besuchern genutzt werden können. „Wir rechnen mit rund eineinhalb Wochen Arbeitszeit allein für die Pergola“, sagt Hohnholt. Zukünftig sollen dort dann die Gäste auf den zusätzliche Liegen ihre Saunazeit genießen können.