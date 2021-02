Bürgermeister Holger Lebendinzew (links) und Gemeindebrandmeister Jörg Schmidt blickten auf das vergangene Jahr zurück. (INGO MÖLLERS)

Sie haben das Corona-Jahr von Anfang an an aktiver Stelle miterlebt: Die Huder Freiwillige Feuerwehr war trotz der erheblich eingeschränkten Möglichkeiten durch die Corona-Pandemie in insgesamt 115 Einsätzen in der Gemeinde unterwegs. Bürgermeister Holger Lebedinzew und Gemeindebrandmeister Jörg Schmidt stellten am vergangenen Donnerstag die Jahresbilanz der Freiwilligen Feuerwehr im Huder Rathaus vor.

Die Einsätze waren im vergangenen Jahr vor allem durch die enorme Umstellung und Einschränkungen aufgrund der Pandemie geprägt. „Trotzdem herrschte größtenteils eine gute Stimmung“, sagte der Gemeindebrandmeister und dankte seiner Mannschaft. Jörg Schmidt hatte vor einem Jahr die Nachfolge von Frank Hattendorf angetreten, der zuvor 18 Jahre lang im Amt war.

Bei Einsätzen oder Aufenthalten im Feuerwehrhaus herrscht Maskenpflicht. „Unser Hygienekonzept ist sehr strikt“, betonte Schmidt. Neben strengen Hygieneregelungen und kleinerer Mannschaftsgröße sei es vor allem die Kohortenregelung gewesen, die den Ehrenamtlichen auch im Falle einer Infektion eines Mitgliedes geholfen habe. Vier Gruppen wurden dazu gebildet, die abwechselnd im Einsatz waren. So sollte die Ansteckungsgefahr minimiert werden.

„Aber auch wir mussten uns erst einmal an die Pandemie und die wachsenden Regelungen gewöhnen“, erzählte er. Schließlich sei anfangs nicht ganz klar gewesen, wie man sich auf die Pandemie einzustellen habe. „Das mussten wir auch erst einmal herausfinden“, sagte Schmidt. Unterstützt werden die Ehrenamtlichen durch eine fortwährend aktualisierte bis zu 28 Seiten lange Landesverordnung speziell für Feuerwehren. „Das ist natürlich mit sehr viel zusätzlichem Aufwand verbunden“, betont der Bürgermeister. Mittlerweile sei die Mannschaft aber voll eingespielt.

Feuerwehr in 115 Einsätzen gefordert

Die Statistik zeigt, dass die Feuerwehr im Jahr 2020 insgesamt 115-mal im Einsatz war. „Das entspricht dem durchschnittlichen Wert der Vorjahre“, sagte Schmidt. 40 Brände riefen die Wehr auf den Plan sowie 64 technische Hilfeleistungen. Fehlalarme gab es im vergangenen Jahr insgesamt elf. Besonders auffällig war, dass es keine Verkehrsunfälle in der Gemeinde gab, bei der die Feuerwehr zu Hilfe gerufen wurde. „Da sieht man die Auswirkungen der beiden Lockdown“, war sich der Gemeindebrandmeister sicher. Durch das Homeoffice seien vor allem in den Hauptverkehrszeiten weniger Autos unterwegs und auch die unfallträchtigen Fahrten von und zu Diskotheken seien dieses Jahr aufgrund der coronabedingten Maßnahmen größtenteils ausgefallen.

Bei den Feuereinsätzen sticht der Großbrand eines Stalls in Hude-Hemmelsberg Anfang Juli, bei dem mehrere Bullen notgeschlachtet werden mussten, ins Auge. „Das war extrem arbeitsintensiv. und es waren auch mehrere Feuerwehren daran beteiligt“, erzählte Schmidt. Insgesamt waren die Mitglieder damit rund 12.000 ehrenamtliche Stunden in „Diensten“ aktiv.

Der Mitgliederstand blieb 2020 im Vergleich zum Vorjahr fast unverändert. Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Hude bestehe aus insgesamt 298 Mitglieder, betonte Schmidt. Neben den Ortsteilen Hude, Altmoorhausen und Wüsting schließt die Statistik auch die Jugendfeuerwehr mit 26 Personen sowie die Altersmannschaft mit 53 Personen mit ein. Die Einsatzabteilung bestand damit aus 206 aktiven Feuerwehrleuten, darunter seien allerdings nur 28 Frauen, sagte Schmidt. „Die Feuerwehr lebt eigentlich von Kameradschaft, Austausch und offenen Diensten“, sagte er und bedauerte, dass all diese Werte im vergangenen Jahr durch die Pandemie natürlich eingeschränkt worden seien.

„Besonders schwer hatten es unsere Jugendlichen“, erzählte der Gemeindebrandmeister, denn die Jugendfeuerwehr konnte nur noch online zusammenkommen. Schlauchübungen wurden beispielsweise in den privaten Gärten der Familien abgehalten. Die Beteiligten hätten mit ihren Ideen viel Fantasie und Einsatz bewiesen, sagte Schmidt. Nun hofften alle auf eine baldige Normalisierung.