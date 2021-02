Beamte der Polizei Hude haben am Donnerstagabend einen Hinweis auf eine unzulässige Versammlung in einem Wohnhaus an der Straße Am Bienenschauer in Ganderkesee erhalten. Als eine Streife die Situation vor Ort überprüfte, verließen vier Personen aus vier verschiedenen Haushalten auch freiwillig das Wohnhaus, heißt es im Einsatzbreicht. Da den Beamten jedoch der Zutritt zum Haus verweigert wurde, ordnete ein Richter des zentralen Bereitschaftsdienstes eine Durchsuchung an. Dabei stellten die Einsatzkräfte fest, dass sich drei weitere Personen aus drei verschiedenen Haushalten in einem Kellerraum versteckt hatten. Die Beamten lösten die Zusammenkunft auf und leiteten gegen alle anwesenden Personen Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.