Die zerstörte Stadtmitte von Stalingrad nach der Kapitulation Anfang Februar 1943. (DPA)

Wieder einmal ist das Boelcke-Geschwader über der mächtigen Wolgastadt, die die Besatzungen schon von Beginn unserer Offensive her gut kennen. Zwar hat sich, seit sie hier zum letzten Male angriffen, viel verändert. Ehedem große Werke liegen in Schutt, manche Bezirke sind nur noch an übrig gebliebenen Ruinen kenntlich, doch deutlich sind die befohlenen Ziele auszumachen. Sie müssen genau anvisiert werden, nahe an ihnen vorbei verlaufen unsere vordersten Stellungen.“ So beschrieb der Kriegsberichterstatter Hellmut Dressler am 30. September 1942 in seinem Text „Bomben auf die Öltanks am Wolgahafen von Stalingrad“, was die Aufgabe des Kampfgeschwaders Boelcke (III. KG/Boelcke) war. Des Kampfgeschwaders, dessen siebte, achte und neunte Gruppe ihren Friedenshafen in Delmenhorst-Adelheide hatte.

Dem – militärisch gesehen – erfolgreichen Blitzkrieg gegen Polen mit wenig eigenen Verlusten folgte in der Betrachtung der vierteiligen Reihe im DELMENHORSTER KURIER der mit zahlreichen eigenen Verlusten verbundene massive Luftkrieg gegen Großbritannien, ohne dass sich die deutschen Aggressoren dabei entscheidend hatten durchsetzen können; und nun, zum Abschluss, schließlich das – aus dem Blickwinkel der deutschen politischen Führung und der Wehrmacht – Desaster in der Sowjetunion, speziell vor Stalingrad, wo die hoch gelobten Flieger daran scheiterten, die eigenen eingeschlossenen Bodentruppen auch nur halbwegs effektiv aus der Luft zu versorgen.

Die Lage der 6. Armee

Die Flieger des Kampfgeschwaders Boelcke waren im Winter 1942/1943 dem VIII. Flieger-Korps unterstellt, geleitet von Generalleutnant Gerhard Fiebig. Dieser hochrangige Militär hat Tagebuch geführt, eine Abschrift ist im Militärarchiv Freiburg einsehbar. Am 29. November 1942 wurde offiziell eine veränderte Aufgabenstellung der Kampfflieger befohlen. Fiebig notierte: „VIII. Flieger-Korps wird von Kampfaufgaben entbunden und übernimmt ab 30. November Luftversorgung der 6. Armee schwerpunktsmäßig. Ehrenvoller aber schwieriger Auftrag! Es muss geschafft werden, auch wenn der Russe alles dagegen aufbietet. Mit Rafinesse und Geschick bei Tag und Nacht muß ihm die Durchführung der Aufgabe abgerungen werden. Es wird schweres Blut kosten, da bin ich mir gewiß!“

Wie von Fiebig antizipiert, erhöhten sich die Verluste durch die Versorgung bei den Fliegern. So notierte Fiebig am 8. Dezember 1942 38 Vollverluste bei Maschinen des Typs Ju 52 sowie 15 Verluste bei He 111-Fliegern. Drei Tage später flog Fiebig selbst mit einer He 111 in den Kessel zu einem Gespräch mit dem Generaloberst Paulus. Dazu schrieb er: „Nüchterne Überlegung. Letzte Verpflegungsreserven werden am 16. Dezember an Truppe ausgegeben, reichen bis 18. Dezember. Bis dahin muss Verbindung hergestellt sein! Wenn das nicht erfolgt, kann man nicht sagen, wie es weitergeht. Die Truppe nur ein Drittel Verpflegungsportion seit 23. November, physischer Zustand sehr geschwächt. Noch 40 000 infanteristische Kämpfer, Zahl sinkt entsprechend. Insgesamt 270 000 im Festungsring.“

Doch die Versorgung gestaltet sich, wie erwartet schwierig, auch weil die Flieger von der Roten Armee massiv attackiert wurden. Fiebig kam ins Grübeln, notierte am 17. Dezember 1942: „Nein, es muß gelingen! Das andere ist gar nicht auszudenken. Und doch kann man es sich nur noch als Wunder vorstellen. Auch Generaloberst Wolfram von Richthofen äußerte sich recht bedenklich im besonderen für die 6. Armee.“ Nur einen Tag später, am 18. Dezember, vermerkte er in seinen Aufzeichnungen: „Versorgungslage bei 6. Armee aufs Höchste gespannt … Was soll geschehen? Es kommt nur noch Durchbruchsversuch der 6. Armee in Frage. Morgen muß die Entscheidung dazu fallen, sonst auch das nicht mehr ausführbar; wenn nicht Wunder passiert!“

Doch das Wunder blieb aus. An den ersten beiden Weihnachtsfeiertagen bezog sich Fiebig in seinen Notizen auf ein Gespräch, dass er mit seinem General geführt hatte: „Über Schicksal der 6. Armee kann ich mir gar kein Bild mehr machen. Von Richthofen meinte gestern, daß schon oft in Kriegen ganze Armeen aufgegeben werden mußten, ohne daß der Ausgang des Krieges davon beeinflußt wurde. Was für Gedanken mag der Führer haben?! Es geht doch um 250 000 Menschen, die wir nicht ohne weiteres opfern können, weil wir sie nicht ersetzten können…"

Boelcke-Flieger in Russland

An den Einsätzen in der Sowjetunion und vor allem vor und in Stalingrad war die III./KG 27, inzwischen unter Leitung des seit dem 23. Juli 1941 mit dem Ritterkreuz dekorierten Majors Erich Thiel, zuvor Staffelkapitän der 7. KG 27, davor – im Spanien-Krieg – Mitglied der Legion Condor, regelmäßig beteiligt, unterbrochen nur durch so bezeichnete „Auffrischungen“ in Deutschland im Herbst 1941 sowie im Dezember 1942/Januar 1943. Einen Einblick auf die veränderte Einsatzstrategie der Kampfflieger geben einige, wenn auch relativ kurze Berichte von Mitgliedern der III. Gruppe seit September 1942.

Zum 1. September 1942 verfügte die III./KG 27 über 31 He 111. Da seitens der Roten Armee zu diesem Zeitpunkt starke Verbände in Richtung Stalingrad verlegt wurden, kam es zu verstärkten Einsätzen der Flieger auf Ausladebahnhöfe sowie auf Truppenbewegungen im Raum Woronesch. Am 7. Oktober wurde die III./KG 27 nach Millerowo verlegt. Beispielhaft für die (neue) Aufgabenstellung der Flieger ist eine Meldung vom 21. Oktober 1942: „An diesem Tag flog die 8. Staffel Angriffe auf Eisenbahnzüge am Eltonsee. Auf diesen Bahnstrecken Saratow – Astrachan kamen die russischen Verstärkungen und der Nachschub für Stalingrad. Der Angriff erfolgte in relativ großer Höhe mit sieben Maschinen, wobei keine besondere Trefferwirkung in Bahnhöfen und Zügen erkannt wurde.“

Zusammenfassend schrieb Stabsarzt Dr. Keller am 1. November 1942: „Unsere III. Gruppe, das heißt die fliegenden Besatzungen, sind immer noch vorne auf dem Einsatzflughafen Millerowo und fliegen meist nachts Angriffe auf Eisenbahnen hinter Stalingrad, zum Kaukasus und gelegentlich auf den kleinen schmalen Streifen in Stalingrad, den die Russen immer noch halten. Unter dem zehn Meter hohen Schutt sitzen sie in den ausgebauten Kellern und lachen über die 1000-Kilogramm-Bomben, die wir da reinschmeißen. Es ist einfach unglaublich!“

Zwei Tage später, am 3. November, wurde die III./KG 27 nach Kursk-Nord zurückverlegt. Knapp zwei Wochen später, am 22. November 1942, trafen sich die vorrückenden sowjetischen Truppen bei Kalatsch; der Ring um die deutsche 6. Armee war geschlossen. In der Folgezeit konzentrierten sich die Kampfflieger auf eine neue Aufgabe: Die Versorgungsflüge für die Eingeschlossenen begannen, ausgehend von den Flugplätzen Pitomkin, Gumrak und Stalingradskaja.

Letzte Versorgungsbemühungen

Noch während sich die dritte Gruppe zu einer sogenannten „Auffrischung“ in Deutschland aufhielt und auf den Rückweg zur Front vorbereitete, wurde der Kommodore des KG 27, Hans-Henning von Beust, Anfang Januar 1943 zum Lufttransportführer für die Versorgung der „Festung Stalingrad“ ernannt. Der Stab der KG 27 wurde daher von Kursk nach Woroschilowograd (Luhansk) verlegt. Die Gruppen der KG 27 wurden von nun an – zumindest bis zum 31. Januar 1943 – direkt von ihren Kommandeuren geleitet, also nicht mehr vom Stab der KG 27. Aus einer Übersicht vom 16. Januar 1943 ergibt sich, dass von nun an unter anderem alle drei Gruppen des KG 27 zur Versorgung der vor Stalingrad eingeschlossenen Soldaten eingesetzt werden. Am gleichen Tag kam es zu einer gerichtlichen Untersuchung wegen angeblicher „Feigheit vor dem Feind“, da mehrere Besatzungen wohl auf dem Flugplatz Gumrak nicht gelandet waren, auf der viele Verwundete ausharrten und auf Versorgung warteten.

Auch der Kommandeur der III. Gruppe, Major Thiel, verhörte mehrere seiner Piloten. Eines der dabei angefertigten Protokolle veranschaulicht die Situation vor Ort: „Einflug in den Kessel von Süden in 4500 Meter Höhe. Aus Beketowka und westlich davon schwere Flak, gutliegend. Über dem Platz Gumrak keine Abwehr. Landung nach ausgelegtem Landebalken auf gewalzter, aber überschneiter Landebahn, etwa 40 Meter breit, 800 Meter lang … Außerhalb der Landebahn wahllos verstreute Bombentrichter und Artillerie-Einschläge, die teilweise überschneit und sehr schlecht zu bemerken waren. Rollen dadurch sehr erschwert. Landung und Rollen bei Nacht nicht möglich. Nach Ausrollen starker Andrang von Verwundeten, die teilweise nur mit Gewalt von der Maschine abgehalten werden konnten. 15 Minuten nach Landung Eintreffen eines Oberleutnants und eines Unteroffiziers, die die inzwischen von der Besatzung ausgeladene Verpflegung übernahmen. Eine halbe Stunde später kam ein Stabsarzt der Luftwaffe, der das Einsteigen der Verwundeten regelte. Gleichzeitig kam ein Tankwagen, der den Kraftstoff enttankte (800 Liter)."

Bestätigt wurde dies durch den damaligen Staffelkapitän der 9./KG 27, die am 17. Januar 1943 Gumrak mit fünf Maschinen anflog: „Sofort nach Ausrollen starker Andrang etwa 80 bis 100 Verwundeter auf gelandete Flugzeuge, die nicht nur das Ausladen erheblich erschwerten und verzögerten, sondern völlig kopflos in die Flugzeuge drängten. Kein Ausladekommando beziehungsweise Personal, welches Ansturm der Verwundeten steuerte, vorhanden. Ausladung erfolgte durch Besatzung… Wegen einbrechender Dunkelheit wurde Startvorbereitung beschleunigt, da Nachtstart durch geschilderte Platzverhältnisse und Fehlen einer Organisation äußerst schwierig. Kurz vor dem Abrollen zum Start erschien ein Oberfeldwebel der Luftwaffe mit Maschinenpistole, welcher immer noch andrängende Verwundete auf nun voll besetzte Flugzeuge – es wurden elf Verwundete mitgenommen – abwehrte. Er wurde von den Besatzungen angewiesen, sich um die ausgeladene Verpflegung und deren Abtransport verantwortlich zu kümmern. Das Anlassen der Motoren und Anrollen zum Start wurde durch völlig kopflose Verwundete, die nicht mehr mitgenommen werden konnten, erheblich erschwert. Teilweise versuchten diese durch Hinlegen vor Laufräder, den Start zu verhindern. Es wurde festgestellt, daß die Besatzung der Festung, einschließlich höherer Offiziere der Meinung war, daß eigene Truppen unmittelbar zum Einsatz vor Kalatsch bereit ständen. Die Flugzeugbesatzungen gaben auf Befragen über die eigene Linie keine Auskunft. Es muß befürchtet werden, daß bei Bekanntwerden der tatsächlichen Lage der Ansturm auf gelandete Flugzeuge durch Waffengewalt abgewehrt werden muß …“

In einem weiteren Bericht aus dem Winter 1943 hieß es: „Zu Beginn konnte an den Einflugschneisen nach Pitomkin und Gumrak die sich verstärkende russische Flak („Flakstraßen“) noch umflogen werden, was später nicht mehr möglich war. Ab 24. Januar 1943 sind alle Flugplätze verloren und es kann nur noch abgeworfen werden. Die bis dahin erfolgten Ausflüge mit Verwundeten, Beladung mit mehr als 15 Mann, bringen die Flugzeuge an die Grenze der Manövrierbarkeit und verringern die Abwehrbewegungen bei eventuellen russischen Jagdangriffen.“

Lage im Herbst 1942

Ein Mitglied der achten Staffel des Kampfgeschwaders Boelcke hatte schon früh gemeldet, dass der Kampf um Stalingrad verloren zu sein scheint. Er schrieb: „Bereits Mitte September 1942 habe ich bei einem Einsatz zur Wolga ungewöhnlich lange Truppenkolonnen auf den Rollbahnen Richtung Stalingrad gesehen und auf dem Gefechtsstand gemeldet. Offenbar ist diese Meldung ignoriert worden. Andere Besatzungen haben später die gleichen Aussagen gemacht. Uns kleinen Leuten war damals schon klar, daß sich da etwas Schlimmes anbahnte. Aber anscheinend sind alle diese Beobachtungen und Meldungen unterdrückt oder unterschätzt worden.“

An der Stelle irrte er sich übrigens, wie sich aus dem Protokoll einer Vernehmung des kommandierenden Generals des VIII. Fliegerkorps, Gerhard Fiebig, vom 26. Januar 1943 ergibt, das der damalige Oberkriegsgerichtsrat Kuwert im Rahmen einer kriegsrechtlichen Untersuchung aufgezeichnet hatte. Fiebig erklärte: „Am 21. November 1942 unterrichtete ich in den frühen Abendstunden Generaloberst Paulus und den Chef des Generalstabs, Generalmajor Schmidt, über die Entwicklung der Erdlage, insbesondere darüber, daß stärkere russische Panzerkräfte aus dem Tschir-Tal kommend die Don-Höhenstraße nordwestlich Kalatsch erreicht hätten und sich ein weiterer Vorstoß nach Nordwesten in Richtung Kalatsch abzeichne.“

Nachdem ihm mitgeteilt worden sei, dass eine „Igelung“ der Truppen von Paulus vorgesehen sei, habe Fiebig gefragt, „wie man sich dann die weitere Versorgung der 6. Armee dächte“. Als ihm erklärt worden sei, dies habe aus der Luft zu geschehen, habe Fiebig dies als „unmöglich“ bezeichnet. Tags drauf habe er General Schmidt angerufen, „in der Sorge, daß man zu stark mit der Luftversorgung rechne. Ich erklärte ihm erneut, daß ich nach reiflicher Überlegung auf Grund meiner Erfahrungen, und soweit ich Kenntnis von vorhandenen Mitteln hätte, eine Luftversorgung der 6. Armee für nicht durchführbar hielte.“

Einige Wochen später, am 11. Dezember, sei dann bei einer Besprechung am Flugplatz Gumrak von Paulus und Schmidt „die bisherige Luftversorgung als völlig unzureichend bezeichnet“ worden. Von den durchschnittlich täglich gelieferten 120 Tonnen „könne die Armee weder kampffähig noch lebensfähig erhalten werden.“ Fiebig habe nicht anders gekonnt, als darzulegen, er vertrete weiter seinen Standpunkt. Im Übrigen sei auch sein Chef, Generaloberst von Richthofen, der Ansicht gewesen, „daß die 6. Armee nicht aus der Luft versorgt werden könne.“

Aber selbst wenn dies möglich gewesen wäre, hätte es das Ende der 6. Armee wohl nur herausgezögert, nicht verhindert. Am 22. Januar mussten die Deutschen den Flugplatz Gumrak aufgeben. Zum Monatsende kapitulierten die Reste der 6. Armee und gingen in Gefangenschaft.