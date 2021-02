Einrichtungsleiterin Evelyn Popp zusammen mit ihrem Präventionsfachmann Tim Berthold. Die anonyme Drogenberatung Delmenhorst gibt es seit über 40 Jahren. (INGO MÖLLERS)

Die Menschen stehen im zweiten Lockdown mehr denn je unter Druck. „Vor allem für Menschen mit Suchterkrankung ist das eine schwierige Zeit“, sagt Evelyn Popp, Leiterin der anonymen Drogenberatung (Drob) in Delmenhorst. In immer mehr Bereichen würden sich die Anzeichen einer allgemeinen Frustration und Müdigkeit zeigen. „Einige suchen den Ausweg aus den Existenzängsten und der Monotonie im Drogenkonsum.“ Hilfe finden Betroffene bei der von der Arbeiterwohlfahrt betriebenen Einrichtung. Seit einigen Jahrzehnten wird dort Menschen bei ihren Problemen geholfen.

Jobverlust, Einsamkeit und Existenzängste – im Lockdown kommt es zu vielen zusätzlichen Belastungen. Die Corona-Pandemie stellt die Drob und vor allem ihre Klienten vor neue Herausforderungen. „Die Auswirkungen der aktuellen Pandemie auf unsere Klienten zeigt sich verstärkt mit der Dauer der Einschränkungen – unsere Klienten berichten zurzeit von Doppelbelastung, Müdigkeit und Erschöpfungszuständen“, erklärt Popp.

Durch Überforderung entstehe Stress, der wiederum einen Rückfall auslösen könne. Menschen, die in Therapie sind oder waren, seien in einer sehr schwierigen Situation. Gerade der Verbrauch von legalen Alltagsdrogen, wie Tabak oder Alkohol, sei seit Anfang der Pandemie deutlich gestiegen. Aber auch bei den illegalen Drogen sei ein Anstieg zu erkennen. Wie stark sich die Zahl der Betroffenen seit Beginn der Corona-Krise verändert hat, lässt sich laut Popp bisher noch nicht beziffern.

Beratungseinrichtungen wie die Drob versuchen derzeit alles, um bestehende Angebote aufrechtzuerhalten und der Nachfrage gerecht zu werden. „Wir haben seit Anfang der Pandemie gemerkt, dass es nun umso wichtiger ist, dass wir proaktiv auf unsere Klienten zugehen“, betont die Suchtberaterin. Dabei habe sich auch die Einrichtung etwas anders aufstellen müssen. Vielfach werde auf telefonische oder Online-Beratungen gesetzt. „Wir sind auch über verschiedene Online-Kanäle wie Skype oder Zoom erreichbar“, sagt Popp.

Über die digitalen Kanäle ließen sich spezielle Personengruppen erreichen, die sonst nicht den Weg zu einer der Beratungsstellen finden. „Das betrifft vor allem Personengruppen, die sonst etwas vorsichtiger sind bei Anfragen und der Suche nach Hilfe“, erklärt sie. Zurzeit finden sehr viel mehr Beratungsgespräche statt als sonst, das kann auch am momentanen Mangel an Beratungsstellen in der Region liegen.

Trotz Corona hatte die Drob nie geschlossen. Das Prinzip sei, möglichst gut erreichbar zu sein, betont Popp. Persönliche Beratungsgespräche unter den aktuellen Hygieneregelungen sind dabei auch weiterhin möglich. Dafür entwickelten die Berater allerdings ein striktes Hygienekonzept. Maskenpflicht, Abstand halten sowie die Lüftung durch ein spezielles Gerät seien obligatorisch, erklärt die Leiterin. Schließlich könne auch für die Kollegen jeder Kontakt ein gesundheitliches Risiko sein, das dürfe man natürlich nicht unterschätzen. Deswegen versuche die Einrichtung mit vielen neuen technischen Möglichkeiten einen gesunden Zwischenweg zu finden, betont sie.

Seit rund 20 Jahren kümmert sich die Beratungsstelle zudem in Delmenhorster Schulen um die Suchtprävention von Jugendlichen ab zwölf Jahren. Mittlerweile werden jährlich ab dem sechsten Jahrgang Projekte an den Schulen durchgeführt. „Da wir momentan nicht in die Schulen können, ist die aktuelle Entwicklung bei Delmenhorster Jugendlichen sehr ungewiss“, betont die Suchtberaterin. Der Fokus der Suchtprävention liegt auf legalen und illegalen Drogen, Glücksspiel und problematischer Internetnutzung.

„Die Zusammenarbeit mit der Stadt Delmenhorst ist vorbildlich – ich hoffe einfach, dass es so bleibt“, sagt die Leiterin der Drob. 1980 beschloss der Rat, eine Beratungsstelle für alle Fragen und Probleme zum Thema Alkohol, Drogen und Medikamente in Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt Weser-Ems einzurichten. Seitdem steht die Drogenberatung mit ihren zahlreichen Angeboten Jugendlichen, Erwachsenen, Angehörigen und allen in sozialen oder anderen Bereichen Tätigen zur Verfügung. „Das alles ist nur durch eine gute Kooperation und finanzielle Unterstützung möglich“, betont Popp.