Umweltschutz lautet das Motto beim Maislabyrinth in Elmeloh. (Jochen Brünner)

Das Maislabyrinth in Elmeloh, das an diesem Wochenende in seine neue Saison startet, steht diesmal ganz im Zeichen des Umweltschutzes. „Rettet die Erde“ lautet das Motto, das Christine Petershagen wie gewohnt in Handarbeit entworfen und anschließend in das etwa ein Hektar große Feld gemäht hat. „Das Motiv zeigt die Erde mit einer Familie, Fischen, einer Biene und einem dicken Herz“, erläutert die Betreiberin. Seit 15 Jahren bereits verwandelt sie das Maisfeld auf dem Feldberg nun schon in einen Irrgarten – jedes Mal mit einem neuen Motto.

Dass sich ein Maislabyrinth mit dem Umweltgedanken gut verträgt, zeige allein die Tatsache, dass es sich dabei ja um einen „ökologisch abbaubaren Freizeitspaß“ handele. Doch aufgrund der Ernsthaftigkeit des Themas werden die zwölf Quizfragen im Mais diesmal auch nicht ganz so lustig ausfallen wie in den Vorjahren, berichtet Petershagen. Dort gehe es vielmehr um einige Zahlen, Daten und Fakten. Das Motto ist auch eine willkommene Gelegenheit, das Müllproblem, das Petershagen bereits seit längerem ein Dorn im Auge ist, anzugehen. "Ab sofort wird der Müll bei uns sauber getrennt und es gibt keine Plastikflaschen mehr“, erklärt sie. Besucher dürften zwar auch weiterhin Plastikflaschen mit auf die Anlage bringen, jedoch: „Was sie voll mitbringen, sollen sie bitte auch leer wieder mitnehmen“, appelliert die Betreiberin auch an das Umweltbewusstsein der Besucher.

Gruselnächte und Candlelight-Dinner

An den Sonnabenden, 27. Juli, 10. August und 24. August, gibt es wieder die beliebten Gruselnächte. Das Labyrinth ist an diesen Tagen bis Mitternacht geöffnet. An den Wochenenden, 9. bis 11. August, sowie 23. bis 25. August, kann jeweils romantisch im Mais gespeist werden. Das Catering übernimmt ein örtlicher Pizzaservice. Am Sonnabend, 31. August, folgt ab 15 Uhr ein Geocaching-Event. Zum traditionellen Laternelauf treffen sich die Kinder dann am Sonntag, 7. September, ab 19 Uhr. Nach dem „Warm-up“ am Lagerfeuer streifen die Teilnehmer anschließend ab 20 Uhr mit den Laternen durchs Labyrinth. Den Abschluss macht am Wochenende, 13. und 14. September, wieder die Halloween-Party. Auch an diesen beiden Tagen ist das Maislabyrinth bis 24 Uhr geöffnet. Christine Petershagen weist explizit darauf hin, dass zu diesem Anlass wieder Monster durch den Mais streifen werden und die Veranstaltung nicht für kleinere Kinder geeignet ist. Auch die Taschenlampen bleiben an diesem Tag zu Hause.

Planmäßig dauert die Saison bis zum 15. September. „Ob wir es ganz bis dahin schaffen, hängt aber auch vom Wetter ab“, erklärt Petershagen. „Wenn wir wieder einen sehr trockenen Sommer kriegen, wird das schwierig.“ Dann müsse der Mais früher gemäht werden. Zurzeit sieht nach den Worten der Betreiberin aber alles gut aus: „Der Mais hat eine gute Höhe, die Gänge sind in Ordnung.“

Geöffnet ist das Maislabyrinth, Auf dem Feldberg 10a, mittwochs und freitags in der Zeit von 14 bis 19 Uhr, sonnabends von 14 bis 21 Uhr sowie sonntags von 11 bis 19 Uhr. Für Erwachsene (ab 16 Jahre) kostet ein Tagesticket vier Euro, Kinder zahlen drei Euro Eintritt. Weitere Informationen gibt es online unter www.maislabyrinth-ganderkesee.de.