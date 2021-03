Der Junge kam nach seiner Rettung in eine Kinderklinik (Björn Hake)

Delmenhorst. Nur mit der Unterstützung durch Polizei und Feuerwehr ist es am Sonntag gelungen, einen zehnjährigen Jungen aus dem Schlamm des Delmegrundsees, auch „Milli“ genannt, zu befreien. Mit einem großen Absaugrohr wird der See aktuell im großen Stil von Schlamm befreit. Der Zehnjährige war mit zwei weiteren Jungs am See unterwegs und kletterte auf das Rohr im Uferbereich. Allerdings rutschte er ab und geriet so bis zur Hüfte in den tiefen Schlamm im dortigen Spülfeld, nur wenige Meter vom Ufer entfernt, wie die Polizei schildert. Aus eigener Kraft konnte er sich aus dieser misslichen Lage nicht befreien. Auch zwei Männer, die zufällig in der Nähe waren, konnten den Jungen nicht aus dem Schlamm ziehen. Erst die um 13.25 Uhr gerufene Feuerwehr befreite den Jungen dann aus dem Schlamassel, so die Polizei weiter in ihrer Mitteilung. Nach rund 40 Minuten im Schlamm war der Zehnjährige unterkühlt, Rettungskräfte brachten ihn deshalb vorsorglich in eine Kinderklinik.